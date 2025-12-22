راجمة "غراد" الروسية تدمر معقلا يضم عناصر مشاة أوكرانيين في في مقاطعة سومي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251222/راجمة-غراد-الروسية-تدمر-معقلا-يضم-عناصر-مشاة-أوكرانيين-في-في-مقاطعة-سومي-1108447492.html
راجمة "غراد" الروسية تدمر معقلا يضم عناصر مشاة أوكرانيين في في مقاطعة سومي
راجمة "غراد" الروسية تدمر معقلا يضم عناصر مشاة أوكرانيين في في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طاقم راجمة صواريخ "غراد- بي إم - 21"، تابع لقوات "تولا" المجوقلة الروسية، تمكن من تدمير موقع مشاة تابع للقوات... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T04:47+0000
2025-12-22T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بعد تلقي إحداثيات مجموعة مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول تعزيز موقعها في منطقة حراجية، أطلق طاقم قاذفة صواريخ "غراد"، وابلًا دقيقًا من الصواريخ على المنطقة المستهدفة، ما أسفر عن تدمير كتيبة مشاة العدو".وأوضحت الوزارة أن طواقم راجمة الصواريخ "غراد بي إم - 21"، التابعة لوحدة قوات "تولا" المجوقلة، وهي جزء من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تقدم الدعم الناري لمجموعات الهجوم من المظليين، الذين يقومون بمهام قتالية في مقاطعة سومي.وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشمال"، قامت بتحرير بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يروي قصة استسلامه لقناصة "ياكوت" التابعين للجيش الروسياستسلام جماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20251220/إعلام-على-الأوروبيين-أن-يدركوا-أن-أوكرانيا-ستخسر-أي-صراع-ضد-روسيا-1108388883.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

راجمة "غراد" الروسية تدمر معقلا يضم عناصر مشاة أوكرانيين في في مقاطعة سومي

04:47 GMT 22.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طاقم راجمة صواريخ "غراد- بي إم - 21"، تابع لقوات "تولا" المجوقلة الروسية، تمكن من تدمير موقع مشاة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بعد تلقي إحداثيات مجموعة مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول تعزيز موقعها في منطقة حراجية، أطلق طاقم قاذفة صواريخ "غراد"، وابلًا دقيقًا من الصواريخ على المنطقة المستهدفة، ما أسفر عن تدمير كتيبة مشاة العدو".
وأوضحت الوزارة أن طواقم راجمة الصواريخ "غراد بي إم - 21"، التابعة لوحدة قوات "تولا" المجوقلة، وهي جزء من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تقدم الدعم الناري لمجموعات الهجوم من المظليين، الذين يقومون بمهام قتالية في مقاطعة سومي.
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشمال"، قامت بتحرير بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي.
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
إعلام: على الأوروبيين أن يدركوا أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا
20 ديسمبر, 14:55 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أسير أوكراني يروي قصة استسلامه لقناصة "ياكوت" التابعين للجيش الروسي
استسلام جماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
