https://sarabic.ae/20251222/راجمة-غراد-الروسية-تدمر-معقلا-يضم-عناصر-مشاة-أوكرانيين-في-في-مقاطعة-سومي-1108447492.html
راجمة "غراد" الروسية تدمر معقلا يضم عناصر مشاة أوكرانيين في في مقاطعة سومي
راجمة "غراد" الروسية تدمر معقلا يضم عناصر مشاة أوكرانيين في في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طاقم راجمة صواريخ "غراد- بي إم - 21"، تابع لقوات "تولا" المجوقلة الروسية، تمكن من تدمير موقع مشاة تابع للقوات... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T04:47+0000
2025-12-22T04:47+0000
2025-12-22T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بعد تلقي إحداثيات مجموعة مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول تعزيز موقعها في منطقة حراجية، أطلق طاقم قاذفة صواريخ "غراد"، وابلًا دقيقًا من الصواريخ على المنطقة المستهدفة، ما أسفر عن تدمير كتيبة مشاة العدو".وأوضحت الوزارة أن طواقم راجمة الصواريخ "غراد بي إم - 21"، التابعة لوحدة قوات "تولا" المجوقلة، وهي جزء من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تقدم الدعم الناري لمجموعات الهجوم من المظليين، الذين يقومون بمهام قتالية في مقاطعة سومي.وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشمال"، قامت بتحرير بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يروي قصة استسلامه لقناصة "ياكوت" التابعين للجيش الروسياستسلام جماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20251220/إعلام-على-الأوروبيين-أن-يدركوا-أن-أوكرانيا-ستخسر-أي-صراع-ضد-روسيا-1108388883.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
راجمة "غراد" الروسية تدمر معقلا يضم عناصر مشاة أوكرانيين في في مقاطعة سومي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طاقم راجمة صواريخ "غراد- بي إم - 21"، تابع لقوات "تولا" المجوقلة الروسية، تمكن من تدمير موقع مشاة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بعد تلقي إحداثيات مجموعة مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول تعزيز موقعها في منطقة حراجية، أطلق طاقم قاذفة صواريخ "غراد"، وابلًا دقيقًا من الصواريخ على المنطقة المستهدفة، ما أسفر عن تدمير كتيبة مشاة العدو".
وأوضحت الوزارة أن طواقم راجمة الصواريخ "غراد بي إم - 21"، التابعة لوحدة قوات "تولا" المجوقلة، وهي جزء من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تقدم الدعم الناري لمجموعات الهجوم من المظليين، الذين يقومون بمهام قتالية في مقاطعة سومي.
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشمال"، قامت بتحرير بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.