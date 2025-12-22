https://sarabic.ae/20251222/راجمة-غراد-الروسية-تدمر-معقلا-يضم-عناصر-مشاة-أوكرانيين-في-في-مقاطعة-سومي-1108447492.html

راجمة "غراد" الروسية تدمر معقلا يضم عناصر مشاة أوكرانيين في في مقاطعة سومي

راجمة "غراد" الروسية تدمر معقلا يضم عناصر مشاة أوكرانيين في في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طاقم راجمة صواريخ "غراد- بي إم - 21"، تابع لقوات "تولا" المجوقلة الروسية، تمكن من تدمير موقع مشاة تابع للقوات... 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T04:47+0000

2025-12-22T04:47+0000

2025-12-22T04:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بعد تلقي إحداثيات مجموعة مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول تعزيز موقعها في منطقة حراجية، أطلق طاقم قاذفة صواريخ "غراد"، وابلًا دقيقًا من الصواريخ على المنطقة المستهدفة، ما أسفر عن تدمير كتيبة مشاة العدو".وأوضحت الوزارة أن طواقم راجمة الصواريخ "غراد بي إم - 21"، التابعة لوحدة قوات "تولا" المجوقلة، وهي جزء من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تقدم الدعم الناري لمجموعات الهجوم من المظليين، الذين يقومون بمهام قتالية في مقاطعة سومي.وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشمال"، قامت بتحرير بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يروي قصة استسلامه لقناصة "ياكوت" التابعين للجيش الروسياستسلام جماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي

https://sarabic.ae/20251220/إعلام-على-الأوروبيين-أن-يدركوا-أن-أوكرانيا-ستخسر-أي-صراع-ضد-روسيا-1108388883.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري