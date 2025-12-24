https://sarabic.ae/20251224/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يقطع-خطوط-الإمداد-عن-كتيبة-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1108510885.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يقطع خطوط الإمداد عن كتيبة أوكرانية في مقاطعة سومي
أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الكتيبة الثالثة عشرة التابعة للواء الهجومي المحمول جواً 95، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خطوط إمدادها...
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_df8cc31134e62e5f3ccc0faa0edd1366.jpg
وقال المصدر للوكالة، اليوم الأربعاء: "يواجه العدو مشاكل لوجستية خطيرة، مواقع الكتيبة الثالثة عشرة التابعة للواء الهجومي المحمول جواً 95 المستقل، والتي فقدت آخر طائرة مسيرة ثقيلة لنقل الإمدادات، باتت معزولة فعلياً عن الإمدادات".وأفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء، بإحباط محاولة وحدات هجومية تابعة للواء الدفاع الإقليمي 119 من القوات المسلحة الأوكرانية، لشن هجوم مضاد في منطقة كراسنوبولسكي التابعة لمقاطعة سومي.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مضادا في مقاطعة خاركوف وتقضي على منفذيه- وزارة الدفاع
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_116923b1ff7de2703ec7a2b02899eb17.jpg
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الكتيبة الثالثة عشرة التابعة للواء الهجومي المحمول جواً 95، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خطوط إمدادها في منطقة سومي.
وقال المصدر للوكالة، اليوم الأربعاء: "يواجه العدو مشاكل لوجستية خطيرة، مواقع الكتيبة الثالثة عشرة التابعة للواء الهجومي المحمول جواً 95 المستقل، والتي فقدت آخر طائرة مسيرة ثقيلة لنقل الإمدادات، باتت معزولة فعلياً عن الإمدادات".
وأفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء، بإحباط محاولة وحدات هجومية تابعة للواء الدفاع الإقليمي 119 من القوات المسلحة الأوكرانية، لشن هجوم مضاد في منطقة كراسنوبولسكي التابعة لمقاطعة سومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.