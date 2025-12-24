https://sarabic.ae/20251224/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-مضادا-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1108510380.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مضادا في مقاطعة خاركوف وتقضي على منفذيه- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مضادا في مقاطعة خاركوف وتقضي على منفذيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في القوات الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في شن هجوم مضاد، من جهة الغابة الواقعة غرب بلدة ليمان في مقاطعة خاركوف. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T04:20+0000
2025-12-24T04:20+0000
2025-12-24T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099302364_0:0:1130:636_1920x0_80_0_0_65b13c6366cb0affb34d50dc6bd5126a.jpg
وأشارت المصادر إلى أن القوات الروسية تمكنت من طرد المسلحين الأوكرانيين من خمسة معاقل في الغابة غرب ليمان، كما تم القضاء على مجموعة الهجوم المعادية بالكامل.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بسط قوات "الشمال" سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: تدمير معدات للناتو بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار بدعم "الجبهة الشعبية"
https://sarabic.ae/20251223/بريما-رادار-روسي-خارق-يكشف-الأهداف-الشبحية-1108495974.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099302364_198:0:1121:692_1920x0_80_0_0_edd969ede98a4dd571dccfeb0d707cf0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مضادا في مقاطعة خاركوف وتقضي على منفذيه- وزارة الدفاع
04:20 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 24.12.2025)
أفادت مصادر في القوات الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في شن هجوم مضاد، من جهة الغابة الواقعة غرب بلدة ليمان في مقاطعة خاركوف.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الروسية تمكنت من طرد المسلحين الأوكرانيين من خمسة معاقل في الغابة غرب ليمان، كما تم القضاء على مجموعة الهجوم المعادية بالكامل.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بسط قوات "الشمال" سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 160 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات على هذا المحور.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.