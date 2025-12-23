https://sarabic.ae/20251223/بريما-رادار-روسي-خارق-يكشف-الأهداف-الشبحية-1108495974.html
"بريما".. رادار روسي خارق يكشف الأهداف الشبحية
"بريما".. رادار روسي خارق يكشف الأهداف الشبحية
تطور روسيا أنظمة عسكرية متكاملة تمكنها من تنفيذ مهام قتالية ناجحة سواء كانت هجومية أو دفاعية ويشمل ذلك منظومات الدفاع الجوي الصاروخية ووسائل توجيهها المختلفة ومنها الرادارات المتطورة.
ويصنف رادار "بريما" ضمن أنظمة الرادار
الروسية المتطورة ويحمل الاسم الكودي "بي - 18 - 2"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن هذا الرادار مزود بتقنيات متطورة تمكنه من رصد الأهداف الشبحية أو التي تعتمد على تقنيات شبحية لإخفاء بصمتها الرادارية.
وبحسب الموقع، فإن هذا النوع من الرادارات مصمم لتجهيز وحدات الرادار في الجيوش الحديثة
، ويتميز بقدرته على التكامل مع أنظمة رصد مختلفة عن طريق رادار ثانوي مصمم لهذا الغرض ومحمول على نفس المركبة.
رصد الأهداف الجوية في ظروف التشويش الراداري: المدى لا يقل عن 130 كلم والارتفاع يصل إلى 3 آلاف متر.
رصد الأهداف الجوية في غياب التشويش الراداري المعادي: المدى 230 كلم والارتفاع 10 آلاف متر.
زاوية السمت (الرصد ثنائي الأبعاد): 360 درجة.
زاوية الرصد الرأسي: لا تقل عن 30 درجة.
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الرادارات يمكنه رصد وتتبع وتحديد موقع الهدف الجوي
بدقة في جميع الاتجاهات إضافة إلى تحديد نوعه بدقة اعتمادات على مزيج من موجات الرصد الإيجابي والسلبي.
كما يمكن لهذا النوع من الرادارات إرسال بيانات الهدف آليا إلى وسائل الدفاع الجوي الأخرى عندما يتم تشغيله ضمن نظام متكامل.