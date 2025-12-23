"بريما".. رادار روسي خارق يكشف الأهداف الشبحية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251223/بريما-رادار-روسي-خارق-يكشف-الأهداف-الشبحية-1108495974.html
"بريما".. رادار روسي خارق يكشف الأهداف الشبحية
"بريما".. رادار روسي خارق يكشف الأهداف الشبحية
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنظمة عسكرية متكاملة تمكنها من تنفيذ مهام قتالية ناجحة سواء كانت هجومية أو دفاعية ويشمل ذلك منظومات الدفاع الجوي الصاروخية ووسائل توجيهها المختلفة... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T16:02+0000
2025-12-23T16:02+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/0f/1047517275_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_7de9b65e73f6230887c31e38d520b34a.jpg
ويصنف رادار "بريما" ضمن أنظمة الرادار الروسية المتطورة ويحمل الاسم الكودي "بي - 18 - 2"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا الرادار مزود بتقنيات متطورة تمكنه من رصد الأهداف الشبحية أو التي تعتمد على تقنيات شبحية لإخفاء بصمتها الرادارية.وبحسب الموقع، فإن هذا النوع من الرادارات مصمم لتجهيز وحدات الرادار في الجيوش الحديثة، ويتميز بقدرته على التكامل مع أنظمة رصد مختلفة عن طريق رادار ثانوي مصمم لهذا الغرض ومحمول على نفس المركبة.أبرز المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الرادارات يمكنه رصد وتتبع وتحديد موقع الهدف الجوي بدقة في جميع الاتجاهات إضافة إلى تحديد نوعه بدقة اعتمادات على مزيج من موجات الرصد الإيجابي والسلبي.كما يمكن لهذا النوع من الرادارات إرسال بيانات الهدف آليا إلى وسائل الدفاع الجوي الأخرى عندما يتم تشغيله ضمن نظام متكامل.
https://sarabic.ae/20240705/قائد-قوات-الدفاع-الجوي-والصواريخ-الروسية-نشر-نظام-دفاع-جوي-موحد-في-روسيا-لمواجهة-الضربات-الأوكرانية-1090482190.html
https://sarabic.ae/20240723/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-محطة-رادار-وورشة-لإنتاج-المسيرات-الأوكرانية-------1091050405.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/0f/1047517275_68:0:1845:1333_1920x0_80_0_0_4d8179b552226d488b9e2adcd6809e04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

"بريما".. رادار روسي خارق يكشف الأهداف الشبحية

16:02 GMT 23.12.2025
© Photo / Rosoboronexportرادار بريما
رادار بريما - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© Photo / Rosoboronexport
تابعنا عبر
تطور روسيا أنظمة عسكرية متكاملة تمكنها من تنفيذ مهام قتالية ناجحة سواء كانت هجومية أو دفاعية ويشمل ذلك منظومات الدفاع الجوي الصاروخية ووسائل توجيهها المختلفة ومنها الرادارات المتطورة.
ويصنف رادار "بريما" ضمن أنظمة الرادار الروسية المتطورة ويحمل الاسم الكودي "بي - 18 - 2"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنشر نظام دفاع جوي موحد في البلاد لمواجهة الضربات الأوكرانية
5 يوليو 2024, 01:32 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذا الرادار مزود بتقنيات متطورة تمكنه من رصد الأهداف الشبحية أو التي تعتمد على تقنيات شبحية لإخفاء بصمتها الرادارية.
وبحسب الموقع، فإن هذا النوع من الرادارات مصمم لتجهيز وحدات الرادار في الجيوش الحديثة، ويتميز بقدرته على التكامل مع أنظمة رصد مختلفة عن طريق رادار ثانوي مصمم لهذا الغرض ومحمول على نفس المركبة.

أبرز المواصفات الفنية

رصد الأهداف الجوية في ظروف التشويش الراداري: المدى لا يقل عن 130 كلم والارتفاع يصل إلى 3 آلاف متر.
رصد الأهداف الجوية في غياب التشويش الراداري المعادي: المدى 230 كلم والارتفاع 10 آلاف متر.
زاوية السمت (الرصد ثنائي الأبعاد): 360 درجة.
زاوية الرصد الرأسي: لا تقل عن 30 درجة.
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
23 يوليو 2024, 10:13 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الرادارات يمكنه رصد وتتبع وتحديد موقع الهدف الجوي بدقة في جميع الاتجاهات إضافة إلى تحديد نوعه بدقة اعتمادات على مزيج من موجات الرصد الإيجابي والسلبي.
كما يمكن لهذا النوع من الرادارات إرسال بيانات الهدف آليا إلى وسائل الدفاع الجوي الأخرى عندما يتم تشغيله ضمن نظام متكامل.
© Sputnikرادار روسي خارق لتعطيل أسراب الطائرات المسيرة والسيطرة عليها
رادار روسي خارق لتعطيل أسراب الطائرات المسيرة والسيطرة عليها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
رادار روسي خارق لتعطيل أسراب الطائرات المسيرة والسيطرة عليها
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала