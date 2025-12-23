https://sarabic.ae/20251223/موسكو-تدمير-معدات-للناتو-بقيمة-تزيد-عن-3-مليارات-دولار-بدعم-الجبهة-الشعبية-1108491371.html

موسكو: تدمير معدات للناتو بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار بدعم "الجبهة الشعبية"

موسكو: تدمير معدات للناتو بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار بدعم "الجبهة الشعبية"

أعلن رئيس المديرية الرئاسية الروسية للمشاريع العامة، سيرغي نوفيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن منتجات تم توريدها، بمساهمة الجبهة الشعبية الداعمة للقوات الروسية،...

وكشف نوفيكوف، في اجتماع بالمقر الرئيسي للجبهة الشعبية: "لقد مكنت المنتجات التي تم توريدها بمساهمة الجبهة الشعبية (للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة) من تدمير معدات تابعة لحلف "الناتو" بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار".وأردف: "هناك تأكيد في كل مكان، وتقييم، بأن هذه الأضرار التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار هي أرقام مؤكدة تماماً، ومعايير مؤكدة".وألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، كلمة في منتدى "نارودني فرونت" (الجبهة الشعبية)، شكر خلالها المتطوعين على مساعدتهم للجبهة، وأشاد بابتكارات الصناعيين في الجبهة، الذي أرسلوا مسيرات محلية الصنع، حيدت معدات غربية بملياري دولار للجيش الأوكراني. وأضاف: ؟في بعض الأحيان، يبتكر الصناعيون الروس، شيئا لتلبية احتياجات الجبهة، يتفوق في الجودة على المعدات التي تنتجها دول حلف شمال الأطلسي، هناك طائرات دون طيار أرسلت إلى الجبهة على طول خط التماس القتالي، أحرقت معدات للعدو بقيمة ملياري دولار".القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع

