https://sarabic.ae/20251223/موسكو-تدمير-معدات-للناتو-بقيمة-تزيد-عن-3-مليارات-دولار-بدعم-الجبهة-الشعبية-1108491371.html
موسكو: تدمير معدات للناتو بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار بدعم "الجبهة الشعبية"
موسكو: تدمير معدات للناتو بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار بدعم "الجبهة الشعبية"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المديرية الرئاسية الروسية للمشاريع العامة، سيرغي نوفيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن منتجات تم توريدها، بمساهمة الجبهة الشعبية الداعمة للقوات الروسية،... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T13:21+0000
2025-12-23T13:21+0000
2025-12-23T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221bda109728baa779d5cafc8fbd6428.jpg
وكشف نوفيكوف، في اجتماع بالمقر الرئيسي للجبهة الشعبية: "لقد مكنت المنتجات التي تم توريدها بمساهمة الجبهة الشعبية (للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة) من تدمير معدات تابعة لحلف "الناتو" بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار".وأردف: "هناك تأكيد في كل مكان، وتقييم، بأن هذه الأضرار التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار هي أرقام مؤكدة تماماً، ومعايير مؤكدة".وألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، كلمة في منتدى "نارودني فرونت" (الجبهة الشعبية)، شكر خلالها المتطوعين على مساعدتهم للجبهة، وأشاد بابتكارات الصناعيين في الجبهة، الذي أرسلوا مسيرات محلية الصنع، حيدت معدات غربية بملياري دولار للجيش الأوكراني. وأضاف: ؟في بعض الأحيان، يبتكر الصناعيون الروس، شيئا لتلبية احتياجات الجبهة، يتفوق في الجودة على المعدات التي تنتجها دول حلف شمال الأطلسي، هناك طائرات دون طيار أرسلت إلى الجبهة على طول خط التماس القتالي، أحرقت معدات للعدو بقيمة ملياري دولار".القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20230611/بوتين-الجبهة-الشعبية-لها-دور-رئيسي-في-دعم-الجنود-المشاركين-في-العملية-العسكرية--1077991830.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3584e8c1aeda61cb7bcb9a688dc572cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
موسكو: تدمير معدات للناتو بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار بدعم "الجبهة الشعبية"
أعلن رئيس المديرية الرئاسية الروسية للمشاريع العامة، سيرغي نوفيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن منتجات تم توريدها، بمساهمة الجبهة الشعبية الداعمة للقوات الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، ساهمت في تدمير معدات للناتو بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار.
وكشف نوفيكوف، في اجتماع بالمقر الرئيسي للجبهة الشعبية: "لقد مكنت المنتجات التي تم توريدها بمساهمة الجبهة الشعبية (للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة) من تدمير معدات تابعة لحلف "الناتو" بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار".
وأردف: "هناك تأكيد في كل مكان، وتقييم، بأن هذه الأضرار التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار هي أرقام مؤكدة تماماً، ومعايير مؤكدة".
وألقى الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، كلمة في منتدى "نارودني فرونت" (الجبهة الشعبية)، شكر خلالها المتطوعين على مساعدتهم للجبهة، وأشاد بابتكارات الصناعيين في الجبهة، الذي أرسلوا مسيرات محلية الصنع، حيدت معدات غربية بملياري دولار للجيش الأوكراني.
وقال بوتين: تم جمع 54.5 مليار روبل (أكثر من 693 مليون دولار)، من الأموال العامة، وخاصة الأموال العامة، لدعم العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك أكثر من 45 مليار روبل (أكثر من 572 مليون دولار)، بناء على طلبات محددة من أفرادنا العسكريين ووحداتنا القتالية.
وأضاف: ؟في بعض الأحيان، يبتكر الصناعيون الروس، شيئا لتلبية احتياجات الجبهة، يتفوق في الجودة على المعدات التي تنتجها دول حلف شمال الأطلسي، هناك طائرات دون طيار أرسلت إلى الجبهة على طول خط التماس القتالي، أحرقت معدات للعدو بقيمة ملياري دولار".