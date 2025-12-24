https://sarabic.ae/20251224/القوات-الروسية-تدمر172-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1108510645.html
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T04:39+0000
2025-12-24T04:39+0000
2025-12-24T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097863475_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_6bef994647d1561473a86ed090810545.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 172 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت أن الدفاعات الجوية دمرت "110 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و20 فوق مقاطعة بيلغورود، و14 فوق مقاطعة كالوغا، و12 فوق مقاطعة تولا، و6 فوق مقاطعة أوريول، و4 فوق مقاطعة موسكو، من بينها اثنتان كانتا متجهتين إلى موسكو، و3 فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق كل من مقاطعات فولغوغراد وكورسك وسمولينسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يعلن إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على محور سومي
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097863475_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_a7ea6e829083783781b3e541f8d689da.jpg
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
04:39 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 24.12.2025)
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 172 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت أن الدفاعات الجوية دمرت "110 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و20 فوق مقاطعة بيلغورود، و14 فوق مقاطعة كالوغا، و12 فوق مقاطعة تولا، و6 فوق مقاطعة أوريول، و4 فوق مقاطعة موسكو، من بينها اثنتان كانتا متجهتين إلى موسكو، و3 فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق كل من مقاطعات فولغوغراد وكورسك وسمولينسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.