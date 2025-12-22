https://sarabic.ae/20251222/زيلينسكي-الولايات-المتحدة-ستقدم-ضمانات-أمنية-لن-يتم-الإعلان-عن-بعضها-1108472159.html

زيلينسكي: الولايات المتحدة ستقدم ضمانات أمنية لن يتم الإعلان عن بعضها

أكد فلاديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، "بعضها لن يُعلن عنه".

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الدبلوماسيين الأوكرانيين: "هناك ضمانات أمنية بيننا وبين الأوروبيين والولايات المتحدة، وهناك وثيقة منفصلة بيننا وبين الولايات المتحدة - ضمانات أمنية ثنائية. ونرى أنه ينبغي على الكونغرس الأمريكي النظر في هذه الضمانات، إلى جانب بعض التفاصيل والإضافات السرية".في غضون ذلك، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو وواشنطن توصلتا إلى تفاهم يقضي بعودة أوكرانيا إلى أسس عدم الانحياز والحياد وعدم امتلاكها للأسلحة النووية.في وقت سابق، عُقدت محادثات في برلين حول تسوية الأزمة الأوكرانية بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والرئيس زيلينسكي.أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل تهديداً لأمن روسيا. وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب شن العملية العسكرية الخاصة.

