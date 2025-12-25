https://sarabic.ae/20251225/الكرملين-بعد-خطاب-زيلنسكي-في-عيد-الميلاد-ثارت-الشكوك-حول-قدرته-على-اتخاذ-قرارات-مناسبة-بشأن-التسوية-1108556107.html

الكرملين: بعد خطاب زيلنسكي في عيد الميلاد ثارت الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن التسوية

وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن التقارير حول خطاب زيلينسكي، لعيد الميلاد: "أودّ أن أسأل ما إذا كان (فلاديمير زيلينسكي) قادرا على اتخاذ قرار مناسب نحو تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "وفقًا للخطة (التسوية السلمية) نقوم بتحليل ما سلّمه دميترييف إلى بوتين. سنواصل تحليل هذه المواد، وبناءً على قرارات رئيس الدولة، سنواصل تواصلنا مع الأمريكيين".في مقطع فيديو بمناسبة عيد الميلاد، تمنى فلاديمير زيلينسكي، لشخص ما "الهلاك" (أو "الموت")، مصرحًا بأن "هذه ستكون أمنية جميع الأوكرانيين في العيد المقبل"، ولم يوضح لمن كانت هذه الكلمات موجّهة.وقال الصحفي الأيرلندي تشي باوز عبر منصة "إكس"، إن "زيلينسكي أعرب عن رغبته في الموت في خطابه بمناسبة عيد الميلاد لأنه لا يلتزم بالديانة المسيحية".وكتب: "إنه ليس مسيحيًا. ربما هذا ما يسمح له بتمني الموت للآخرين ليلة عيد الميلاد؟".الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانياخبير ينتقد خطة كييف للتسوية ويعتبرها غير واقعية

