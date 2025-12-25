https://sarabic.ae/20251225/الكرملين-بعد-خطاب-زيلنسكي-في-عيد-الميلاد-ثارت-الشكوك-حول-قدرته-على-اتخاذ-قرارات-مناسبة-بشأن-التسوية-1108556107.html
الكرملين: بعد خطاب زيلنسكي في عيد الميلاد ثارت الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن التسوية
الكرملين: بعد خطاب زيلنسكي في عيد الميلاد ثارت الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن التسوية
تساءل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عما إذا كان بإمكان فلاديمير زيلينسكي، اتخاذ قرارات مناسبة نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا.
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانياخبير ينتقد خطة كييف للتسوية ويعتبرها غير واقعية
الكرملين: بعد خطاب زيلنسكي في عيد الميلاد ثارت الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن التسوية
تساءل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عما إذا كان بإمكان فلاديمير زيلينسكي، اتخاذ قرارات مناسبة نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن التقارير حول خطاب زيلينسكي، لعيد الميلاد: "أودّ أن أسأل ما إذا كان (فلاديمير زيلينسكي) قادرا على اتخاذ قرار مناسب نحو تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
وأضاف: "لقد رأينا التقرير حول خطاب زيلينسكي الغريب حقًا بمناسبة عيد الميلاد. إنه خطاب غير متحضر، ومرير، ويبدو أنه صادر عن شخص غير مستقر قليلًا".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "وفقًا للخطة (التسوية السلمية) نقوم بتحليل ما سلّمه دميترييف إلى بوتين. سنواصل تحليل هذه المواد، وبناءً على قرارات رئيس الدولة، سنواصل تواصلنا مع الأمريكيين".
في مقطع فيديو بمناسبة عيد الميلاد، تمنى فلاديمير زيلينسكي، لشخص ما "الهلاك" (أو "الموت")، مصرحًا بأن "هذه ستكون أمنية جميع الأوكرانيين في العيد المقبل"، ولم يوضح لمن كانت هذه الكلمات موجّهة.
وأثار خطاب عيد الميلاد الذي ألقاه زيلينسكي، والذي تمنى فيه الموت لشخص ما، انتقادات حادة.
وقال الصحفي الأيرلندي تشي باوز عبر منصة "إكس"، إن "زيلينسكي أعرب عن رغبته في الموت في خطابه بمناسبة عيد الميلاد لأنه لا يلتزم بالديانة المسيحية".
وكتب: "إنه ليس مسيحيًا. ربما هذا ما يسمح له بتمني الموت للآخرين ليلة عيد الميلاد؟".