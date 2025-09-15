مصير غامض للفلسطينيين في لبنان... نزع السلاح وتهجير الآلاف

عربي
انعقاد القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/مصير-غامض-للفلسطينيين-في-لبنان-نزع-السلاح-وتهجير-الآلاف-----1104875193.html
مصير غامض للفلسطينيين في لبنان... نزع السلاح وتهجير الآلاف
مصير غامض للفلسطينيين في لبنان... نزع السلاح وتهجير الآلاف
سبوتنيك عربي
يسرّع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، وفريقه المختص بالملف الفلسطيني، الخطا نحو مقاربة جديدة وجذرية لإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، تختلف كليًا عما... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T15:34+0000
2025-09-15T15:34+0000
لبنان
فلسطين المحتلة
المخيمات
الرئيس الفلسطيني
حركة حماس
نزع السلاح
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273861_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7c40c0c124bb7638f52e1636f63ca468.jpg
اللاجئون الفلسطينيون، وأبناء المخيمات الذين أنهكتهم سنوات العيش في ظروف قاسية ومجحفة، يدركون في أعماقهم أن ما يخطط ليس لتخفيف معاناتهم، أو انتشالهم من واقعهم المأساوي، بل لدفعهم بصمت نحو منفى أبدي، بعيدًا عن أرضهم. هناك، حيث يُمحى وجودهم ببطء، ويتلاشى حضورهم في الذاكرة الجماعية، حتى لا يبقى من يروي أن لهذا الشعب وطنًا لا يزال مسلوبًا.مساران يرسمان المشهد الفلسطينيتشير المعطيات السياسية المتداولة إلى مسارين متوازيين يتشكلان في المشهد الفلسطيني والإقليمي، ويعكسان تحولًا دقيقًا في التعاطي مع مستقبل السلطة الفلسطينية ومصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسط ظروف إقليمية مضطربة واستهداف إسرائيلي مفتوح، بحسب ما كتب الصحفي إبراهيم الأمين في صحيفة "الأخبار" اللبنانية.المسار الأول يتعلق بالسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ومجموعة من المستشارين والمقربين الذين يواكبون تطورات الهجوم الإسرائيلي الأخير، ويحاولون استثمار هذا الواقع القاسي لإعادة تشكيل المشهد الفلسطيني الداخلي، في حين تنصب الجهود على ثلاثة مستويات مترابطة: إعادة هيكلة مؤسسات السلطة، إعادة ضبط الوضع داخل حركة "فتح"، وإعادة صياغة الدور السياسي الفلسطيني في الخارج.وفي المقابل، يجد اللاجئون، الذين حافظوا على التزامهم بقضية العودة جيلًا بعد جيل، أنفسهم اليوم في مواجهة محاولات منهجية لإضعاف بنية مخيماتهم وتفكيك مجتمعهم، سواء من خلال التضييق الاقتصادي أو تقليص الخدمات أو تفريغ المخيمات من سكانها، في إطار سياسة أشبه بـ"التصفية الباردة"، تمارس تحت عناوين إنسانية أو أمنية، لكنها تحمل في جوهرها أبعادًا سياسية واضحة.نزع السلاح ولو بالقوةتواصل قيادة السلطة الفلسطينية، بدعم من أطراف لبنانية أبرزها الرئيس اللبناني جوزيف عون، الدفع نحو نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان.وبحسب مصادر مطلعة، استند إليها إبراهيم في مقاله، فإن الخطوات التي جرت حتى الآن وتمثلت بتجميع مجموعات تابعة لحركة "فتح" أو لأجهزة السلطة الفلسطينية كميات من الأسلحة المصنفة ثقيلة ومتوسطة، لا تعني شيئًا بالنسبة إلى أبناء المخيمات، ولا إلى اللبنانيين الذين تجاوزوا الدور الفلسطيني في أزماتهم منذ انتهاء الحرب الأهلية، ولا حتى إلى إسرائيل التي ترفض بقاء ولو سكين بين أيدي الفلسطينيين، إذ إن ما سُلّم حتى الآن لا يعدو كونه أسلحة خارج الخدمة، بحسب خبراء عسكريين.ضغوط متزايدة على "حماس"في لقاء عقد في السراي الكبير بين ممثل الحكومة اللبنانية والسفير رامز دمشقية ووفد من "حماس"، طُرح مطلب واضح، وهو تسليم السلاح للجيش اللبناني. لكن وفد "حماس" رفض الطرح، مؤكدًا أن الملف لا يُناقش مع طرف واحد، وأن التنسيق يجري حاليا فقط مع "فتح"، دون إشراك بقية الفصائل الفاعلة.ويبقى السؤال: "إلى أين يمضي تحالف عباس – سلام في هذا المشروع، وما حدود الرهان على دعم إقليمي لتطبيقه؟".خطة البنود الثمانية... مشروع لنزع السلاح وتفكيك المخيماتما يجري اليوم في لبنان يأتي ضمن مشروع متكامل ترعاه الولايات المتحدة والسعودية، ويتقاطع مع مصالح إسرائيل وبعض الدول العربية، بهدف إنهاء المقاومة الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني في لبنان. وتتضمن الخطة الخطوات التالية:1- نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتجريم حامليه قانونيًا.2- تشكيل قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية للتنسيق مع الجيش اللبناني في تنفيذ العمليات الأمنية داخل المخيمات.3- ربط المساعدات والخدمات بالالتزام بنزع السلاح، وحرمان الرافضين منها.4- إبعاد غير الفلسطينيين عن المخيمات وملاحقة المعارضين والمصنّفين كمتشددين.5- تقديم معلومات أمنية عن المقاومين للأجهزة اللبنانية، خاصة من لهم صلة بـ"حزب الله".6- تنفيذ برنامج لتهجير نحو 100 ألف لاجئ فلسطيني إلى دول أوروبية تحت غطاء "اللجوء الإنساني".7- تسهيلات للإقامة والعمل لمن يتزوج من لبنانيين أو يملك رأس مال، دون منح الجنسية.8- إفراغ المخيمات عبر تقديم حوافز مالية لسكانها، تمهيداً لإنهائها وتحويل أراضيها لمشاريع لبنانية.ويبقى الهدف الاستراتيجي، بحسب صحيفة "الأخبار"، تفكيك البنية السياسية والاجتماعية للمخيمات، وإنهاء وجودها كرمز لحق العودة.هل يتجه الصراع إلى الدم؟تشير المعطيات إلى أن تنفيذ مشروع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان لن يتم دون دعم عملي من قوى إقليمية فاعلة، وعلى رأسها إسرائيل، التي تعهدت بمواصلة استهداف كل من ينخرط في المقاومة، مع استعداد لتوسيع ضرباتها لتطال المخيمات عند الحاجة.وقد سبقت تجربة مماثلة في مخيم عين الحلوة، حين نُقلت أسلحة ومقاتلون بدعم وتسهيل لبناني، فيما لجأت "فتح" إلى شراء سلاح من جهات محلية ومهربين عبر سوريا.
https://sarabic.ae/20250828/لبنان-استكمال-تسليم-الأسلحة-من-مخيمات-فلسطينية-جنوب-نهر-الليطاني-1104238575.html
https://sarabic.ae/20250508/حزب-الله-وحماس-هل-تنجح-إسرائيل-في-نزع-ترسانة-فصائل-المقاومة-في-لبنان-وفلسطين؟-1100322728.html
https://sarabic.ae/20250913/الجيش-اللبناني-يتسلم-8-شاحنات-من-السلاح-الفلسطيني-1104810353.html
https://sarabic.ae/20250908/الرئيس-الفلسطيني-لا-دور-لحماس-في-حكم-غزة-بعد-الحرب-ونسعى-لدولة-خالية-من-السلاح--1104636836.html
https://sarabic.ae/20250829/الجيش-اللبناني-يتسلم-دفعة-جديدة-من-سلاح-الفصائل-الفلسطينية-صور-1104268932.html
https://sarabic.ae/20250828/لجنة-الحوار-اللبناني-الفلسطيني-مخيمات-بيروت-على-موعد-مع-تسليم-السلاح-غدا-الجمعة-1104241253.html
لبنان
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273861_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4d663c26b13dbc38340be4f14115c9c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, فلسطين المحتلة, المخيمات, الرئيس الفلسطيني, حركة حماس, نزع السلاح, العالم العربي
لبنان, فلسطين المحتلة, المخيمات, الرئيس الفلسطيني, حركة حماس, نزع السلاح, العالم العربي

مصير غامض للفلسطينيين في لبنان... نزع السلاح وتهجير الآلاف

15:34 GMT 15.09.2025
© Sputnik . Ahmad Gerendizerالجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت
الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تابعنا عبر
يسرّع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، وفريقه المختص بالملف الفلسطيني، الخطا نحو مقاربة جديدة وجذرية لإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، تختلف كليًا عما هو قائم اليوم.
اللاجئون الفلسطينيون، وأبناء المخيمات الذين أنهكتهم سنوات العيش في ظروف قاسية ومجحفة، يدركون في أعماقهم أن ما يخطط ليس لتخفيف معاناتهم، أو انتشالهم من واقعهم المأساوي، بل لدفعهم بصمت نحو منفى أبدي، بعيدًا عن أرضهم. هناك، حيث يُمحى وجودهم ببطء، ويتلاشى حضورهم في الذاكرة الجماعية، حتى لا يبقى من يروي أن لهذا الشعب وطنًا لا يزال مسلوبًا.

مساران يرسمان المشهد الفلسطيني

تشير المعطيات السياسية المتداولة إلى مسارين متوازيين يتشكلان في المشهد الفلسطيني والإقليمي، ويعكسان تحولًا دقيقًا في التعاطي مع مستقبل السلطة الفلسطينية ومصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسط ظروف إقليمية مضطربة واستهداف إسرائيلي مفتوح، بحسب ما كتب الصحفي إبراهيم الأمين في صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
لبنان: استكمال تسليم الأسلحة من مخيمات فلسطينية جنوب نهر الليطاني
28 أغسطس, 14:38 GMT
المسار الأول يتعلق بالسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ومجموعة من المستشارين والمقربين الذين يواكبون تطورات الهجوم الإسرائيلي الأخير، ويحاولون استثمار هذا الواقع القاسي لإعادة تشكيل المشهد الفلسطيني الداخلي، في حين تنصب الجهود على ثلاثة مستويات مترابطة: إعادة هيكلة مؤسسات السلطة، إعادة ضبط الوضع داخل حركة "فتح"، وإعادة صياغة الدور السياسي الفلسطيني في الخارج.
أما المسار الثاني، يتعلق بفريق لبناني يعمل على تهيئة الشروط المناسبة للتحالف الأمريكي - السعودي - الفلسطيني في لبنان. ويتعامل هذا الفريق مع الوجود الفلسطيني في لبنان، لا سيما في المخيمات، كـ"عبء مزمن"، تبذل الجهود لتفكيكه سياسيًا واجتماعيًا وديموغرافيًا.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
"حزب الله" و"حماس".. هل تنجح إسرائيل في نزع ترسانة "فصائل المقاومة" في لبنان وفلسطين؟
8 مايو, 17:53 GMT
وفي المقابل، يجد اللاجئون، الذين حافظوا على التزامهم بقضية العودة جيلًا بعد جيل، أنفسهم اليوم في مواجهة محاولات منهجية لإضعاف بنية مخيماتهم وتفكيك مجتمعهم، سواء من خلال التضييق الاقتصادي أو تقليص الخدمات أو تفريغ المخيمات من سكانها، في إطار سياسة أشبه بـ"التصفية الباردة"، تمارس تحت عناوين إنسانية أو أمنية، لكنها تحمل في جوهرها أبعادًا سياسية واضحة.
في كلا المسارين، تبرز معركة على الذاكرة والهوية والمصير، يخوضها الفلسطينيون في الداخل والشتات، وسط تراجع الدعم العربي والدولي، وتصاعد الضغوط الهادفة لإعادة تشكيل القضية الفلسطينية بعيداً عن جوهرها الوطني والتاريخي.
الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من السلاح الفلسطيني
13 سبتمبر, 12:26 GMT

نزع السلاح ولو بالقوة

تواصل قيادة السلطة الفلسطينية، بدعم من أطراف لبنانية أبرزها الرئيس اللبناني جوزيف عون، الدفع نحو نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان.
وبحسب مصادر مطلعة، استند إليها إبراهيم في مقاله، فإن الخطوات التي جرت حتى الآن وتمثلت بتجميع مجموعات تابعة لحركة "فتح" أو لأجهزة السلطة الفلسطينية كميات من الأسلحة المصنفة ثقيلة ومتوسطة، لا تعني شيئًا بالنسبة إلى أبناء المخيمات، ولا إلى اللبنانيين الذين تجاوزوا الدور الفلسطيني في أزماتهم منذ انتهاء الحرب الأهلية، ولا حتى إلى إسرائيل التي ترفض بقاء ولو سكين بين أيدي الفلسطينيين، إذ إن ما سُلّم حتى الآن لا يعدو كونه أسلحة خارج الخدمة، بحسب خبراء عسكريين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
الرئيس الفلسطيني: لا دور لحماس في حكم غزة بعد الحرب ونسعى لدولة خالية من السلاح
8 سبتمبر, 19:55 GMT

ضغوط متزايدة على "حماس"

في لقاء عقد في السراي الكبير بين ممثل الحكومة اللبنانية والسفير رامز دمشقية ووفد من "حماس"، طُرح مطلب واضح، وهو تسليم السلاح للجيش اللبناني. لكن وفد "حماس" رفض الطرح، مؤكدًا أن الملف لا يُناقش مع طرف واحد، وأن التنسيق يجري حاليا فقط مع "فتح"، دون إشراك بقية الفصائل الفاعلة.

وانتهى اللقاء بدعوة لعقد اجتماع موسع، فيما أثيرت مجددًا قضية الحقوق المدنية للاجئين، دون أن يقدم الجانب اللبناني أي التزامات واضحة، ما عزز الانطباع بأن التركيز الأساسي يبقى على ملف السلاح.

ويبقى السؤال: "إلى أين يمضي تحالف عباس – سلام في هذا المشروع، وما حدود الرهان على دعم إقليمي لتطبيقه؟".
الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية.. فيديو وصور
29 أغسطس, 12:59 GMT

خطة البنود الثمانية... مشروع لنزع السلاح وتفكيك المخيمات

ما يجري اليوم في لبنان يأتي ضمن مشروع متكامل ترعاه الولايات المتحدة والسعودية، ويتقاطع مع مصالح إسرائيل وبعض الدول العربية، بهدف إنهاء المقاومة الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني في لبنان. وتتضمن الخطة الخطوات التالية:
1- نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتجريم حامليه قانونيًا.
2- تشكيل قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية للتنسيق مع الجيش اللبناني في تنفيذ العمليات الأمنية داخل المخيمات.
3- ربط المساعدات والخدمات بالالتزام بنزع السلاح، وحرمان الرافضين منها.
4- إبعاد غير الفلسطينيين عن المخيمات وملاحقة المعارضين والمصنّفين كمتشددين.
5- تقديم معلومات أمنية عن المقاومين للأجهزة اللبنانية، خاصة من لهم صلة بـ"حزب الله".
6- تنفيذ برنامج لتهجير نحو 100 ألف لاجئ فلسطيني إلى دول أوروبية تحت غطاء "اللجوء الإنساني".
7- تسهيلات للإقامة والعمل لمن يتزوج من لبنانيين أو يملك رأس مال، دون منح الجنسية.
8- إفراغ المخيمات عبر تقديم حوافز مالية لسكانها، تمهيداً لإنهائها وتحويل أراضيها لمشاريع لبنانية.
ويبقى الهدف الاستراتيجي، بحسب صحيفة "الأخبار"، تفكيك البنية السياسية والاجتماعية للمخيمات، وإنهاء وجودها كرمز لحق العودة.
نزوح عائلات من مخيم عين الحلوة، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: مخيمات بيروت على موعد مع تسليم السلاح غدا الجمعة
28 أغسطس, 15:37 GMT

هل يتجه الصراع إلى الدم؟

تشير المعطيات إلى أن تنفيذ مشروع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان لن يتم دون دعم عملي من قوى إقليمية فاعلة، وعلى رأسها إسرائيل، التي تعهدت بمواصلة استهداف كل من ينخرط في المقاومة، مع استعداد لتوسيع ضرباتها لتطال المخيمات عند الحاجة.
في المقابل، يطلب من الجيش اللبناني تشديد الرقابة على المخيمات وتوقيف المطلوبين، فيما لا تمانع قيادة السلطة الفلسطينية، خوض مواجهة مسلحة مع خصومها، شرط حصولها على غطاء أمني وعسكري لبناني، بحسب "الأخبار".
وقد سبقت تجربة مماثلة في مخيم عين الحلوة، حين نُقلت أسلحة ومقاتلون بدعم وتسهيل لبناني، فيما لجأت "فتح" إلى شراء سلاح من جهات محلية ومهربين عبر سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала