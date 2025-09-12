https://sarabic.ae/20250912/سيرك-سياسي-إسرائيل-وأمريكا-ترفضان-قرار-الأمم-المتحدة-بشأن-فلسطين-1104798423.html

"سيرك سياسي".. إسرائيل وأمريكا ترفضان قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين

عبرت إسرائيل وأمريكا عن رفضهما القاطع باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأغلبية مشروع قرار يؤيد تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "مرة أخرى، ثبت أن الجمعية العامة سيرك سياسي منفصل عن الواقع: ففي عشرات بنود الإعلان الذي أيده هذا القرار، لا يوجد أي ذكر لحركة "حماس" الفلسطينية كمنظمة إرهابية".وتابعت: "لا توجد أي إشارة في الإعلان إلى أن "حماس" هي المسؤولة الوحيدة عن استمرار الحرب، لرفضها إعادة المحتجزين ونزع سلاحها".وختمت إسرائيل "بتوجيه الشكر لجميع الدول التي لم تشارك في هذا القرار المشين في الجمعية العامة"، وفق قولها.بينما قالت بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة في بيان لها، إن "الولايات المتحدة تعارض إعلان نيويورك، كما عارضنا المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين والقرار الذي أقره".واعتبرت البعثة أن "هذا القرار لا شك هدية لحركة "حماس" الفلسطينية، كما أنه قرار ساخر، مدفوع بوضوح بالسياسة الداخلية بدلا من أجندة سياسية خارجية جادة".واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعم "إعلان نيويورك" المتعلق بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث أيدته 142 دولة مقابل معارضة 12 وامتناع 10 عن التصويت. ويأتي الإعلان، المؤلف من 7 صفحات، نتيجة مؤتمر دولي عقد في يوليو الماضي برعاية السعودية وفرنسا لمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل أعماله. ورحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالقرار، واعتبره خطوة "لا رجعة فيها نحو السلام"، مؤكدا أن فرنسا والسعودية قادتا هذا التوجه بدعم واسع من المجتمع الدولي.

