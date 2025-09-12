"سيرك سياسي".. إسرائيل وأمريكا ترفضان قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/سيرك-سياسي-إسرائيل-وأمريكا-ترفضان-قرار-الأمم-المتحدة-بشأن-فلسطين-1104798423.html
"سيرك سياسي".. إسرائيل وأمريكا ترفضان قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين
"سيرك سياسي".. إسرائيل وأمريكا ترفضان قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين
سبوتنيك عربي
عبرت إسرائيل وأمريكا عن رفضهما القاطع باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأغلبية مشروع قرار يؤيد تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T20:22+0000
2025-09-12T20:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103152361_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abc3919685f995d426e1ba29924a3c0d.jpg
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "مرة أخرى، ثبت أن الجمعية العامة سيرك سياسي منفصل عن الواقع: ففي عشرات بنود الإعلان الذي أيده هذا القرار، لا يوجد أي ذكر لحركة "حماس" الفلسطينية كمنظمة إرهابية".وتابعت: "لا توجد أي إشارة في الإعلان إلى أن "حماس" هي المسؤولة الوحيدة عن استمرار الحرب، لرفضها إعادة المحتجزين ونزع سلاحها".وختمت إسرائيل "بتوجيه الشكر لجميع الدول التي لم تشارك في هذا القرار المشين في الجمعية العامة"، وفق قولها.بينما قالت بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة في بيان لها، إن "الولايات المتحدة تعارض إعلان نيويورك، كما عارضنا المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين والقرار الذي أقره".واعتبرت البعثة أن "هذا القرار لا شك هدية لحركة "حماس" الفلسطينية، كما أنه قرار ساخر، مدفوع بوضوح بالسياسة الداخلية بدلا من أجندة سياسية خارجية جادة".واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعم "إعلان نيويورك" المتعلق بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث أيدته 142 دولة مقابل معارضة 12 وامتناع 10 عن التصويت. ويأتي الإعلان، المؤلف من 7 صفحات، نتيجة مؤتمر دولي عقد في يوليو الماضي برعاية السعودية وفرنسا لمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل أعماله. ورحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالقرار، واعتبره خطوة "لا رجعة فيها نحو السلام"، مؤكدا أن فرنسا والسعودية قادتا هذا التوجه بدعم واسع من المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20250912/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-قرار-الأمم-المتحدة-انتصار-للدم-الفلسطيني-في-غزة-والضفة-1104795509.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103152361_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_41a005b8ec7ae4f62baf7533bbb6fe97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم

"سيرك سياسي".. إسرائيل وأمريكا ترفضان قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين

20:22 GMT 12.09.2025
© AP Photoمؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة
مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
عبرت إسرائيل وأمريكا عن رفضهما القاطع باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأغلبية مشروع قرار يؤيد تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "مرة أخرى، ثبت أن الجمعية العامة سيرك سياسي منفصل عن الواقع: ففي عشرات بنود الإعلان الذي أيده هذا القرار، لا يوجد أي ذكر لحركة "حماس" الفلسطينية كمنظمة إرهابية".
وتابعت: "لا توجد أي إشارة في الإعلان إلى أن "حماس" هي المسؤولة الوحيدة عن استمرار الحرب، لرفضها إعادة المحتجزين ونزع سلاحها".
واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "الإعلان لا يُسهم في إيجاد حل سلمي، بل على العكس، يُشجع "حماس" على مواصلة الحرب".
وختمت إسرائيل "بتوجيه الشكر لجميع الدول التي لم تشارك في هذا القرار المشين في الجمعية العامة"، وفق قولها.
بينما قالت بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة في بيان لها، إن "الولايات المتحدة تعارض إعلان نيويورك، كما عارضنا المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين والقرار الذي أقره".
وتابعت أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان نيويورك هو خدعة دعائية أخرى مضللة وفي غير توقيتها، تُقوّض الجهود الدبلوماسية الجادة لإنهاء الصراع".
واعتبرت البعثة أن "هذا القرار لا شك هدية لحركة "حماس" الفلسطينية، كما أنه قرار ساخر، مدفوع بوضوح بالسياسة الداخلية بدلا من أجندة سياسية خارجية جادة".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعم "إعلان نيويورك" المتعلق بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث أيدته 142 دولة مقابل معارضة 12 وامتناع 10 عن التصويت.
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": قرار الأمم المتحدة انتصار للدم الفلسطيني في غزة والضفة
18:19 GMT
ويأتي الإعلان، المؤلف من 7 صفحات، نتيجة مؤتمر دولي عقد في يوليو الماضي برعاية السعودية وفرنسا لمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل أعماله.
ورحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالقرار، واعتبره خطوة "لا رجعة فيها نحو السلام"، مؤكدا أن فرنسا والسعودية قادتا هذا التوجه بدعم واسع من المجتمع الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала