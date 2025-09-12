https://sarabic.ae/20250912/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-قرار-الأمم-المتحدة-انتصار-للدم-الفلسطيني-في-غزة-والضفة-1104795509.html
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": قرار الأمم المتحدة انتصار للدم الفلسطيني في غزة والضفة
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": قرار الأمم المتحدة انتصار للدم الفلسطيني في غزة والضفة
سبوتنيك عربي
اعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، اليوم الجمعة، أن "إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية يمثل انتصارا جديدا... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T18:19+0000
2025-09-12T18:19+0000
2025-09-12T18:19+0000
منظمة الأمم المتحدة
حصري
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_107:0:1245:640_1920x0_80_0_0_e25f101331181dc80cebe992b20d7688.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "حجم الدول التي صوتت تُظهر بوضوح العزلة التي باتت تعانيها إسرائيل وأمريكا على الساحة الدولية".وأشار الهباش إلى أن "الدول التي صوّتت ضد القرار لا يعرف العالم منها سوى أربع دول على الأكثر، في حين صوتت 142 دولة لصالح القرار، من بينها دول كبيرة وغربية".ومع ذلك، شدد الهباش على "ضرورة ألا نتوقف عند هذا الإنجاز، بل يجب ترجمته إلى خطوات عملية"، داعيا المجتمع الدولي، الذي صوّت اليوم على هذا القرار، إلى أن "يكون أمينا على تصويته باتخاذ إجراءات تلزم الأطراف الأخرى، بما في ذلك إسرائيل وأمريكا، على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية".وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.وحصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 12 أخرى، متضمنا إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع، إلى جانب إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا.الإعلان المؤلف من 7 صفحات، جاء ثمرة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي لبحث الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتصدرت مسألة الاعتراف بدولة فلسطين جدول أعماله.ومن المقرر أن يُستكمل حسم قائمة الدول الداعمة للاعتراف خلال مؤتمر فرنسي – سعودي يعقد في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة، فيما سيعلن القادة مواقف بلدانهم رسمياً خلال جلسات النقاش العام بين 23 و29 سبتمبر.يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن في يوليو 2025 عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات سبتمبر، وتبعت فرنسا أكثر من 12 دولة غربية في التعهد بخطوة مماثلة.وترأست السعودية وفرنسا مؤتمر حل الدولتين، الذي انطلق في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وسط توافق دولي واسع على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ورفض سياسات "تجويع غزة".كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارا شفويا باسم الرياض وباريس، يقضي باستئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية وحل الدولتين بالتوافق دون الحاجة إلى التصويت.
https://sarabic.ae/20250912/فرنسا-نرسم-مع-السعودية-مسارا-لا-رجعة-فيه-نحو-السلام-في-الشرق-الأوسط-1104792462.html
https://sarabic.ae/20250912/الجيش-الإسرائيلي-يمطر-غزة-بـ5-موجات-غارات-استهدفت-أكثر-من-500-موقع-1104789843.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_250:0:1103:640_1920x0_80_0_0_4d89902a5a6b40900ae371be07c9f7b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": قرار الأمم المتحدة انتصار للدم الفلسطيني في غزة والضفة
حصري
اعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، اليوم الجمعة، أن "إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية يمثل انتصارا جديدا للقضية الفلسطينية وللعدل".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "حجم الدول التي صوتت تُظهر بوضوح العزلة التي باتت تعانيها إسرائيل وأمريكا على الساحة الدولية".
وأشار الهباش إلى أن "الدول التي صوّتت ضد القرار لا يعرف العالم منها سوى أربع دول على الأكثر، في حين صوتت 142 دولة لصالح القرار، من بينها دول كبيرة وغربية".
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، إن "قرار الأمم المتحدة يشكل انتصارا للدم الفلسطيني المسفوح في قطاع غزة والضفة الغربية، وانتصارا للعدالة والحق الفلسطيني".
ومع ذلك، شدد الهباش على "ضرورة ألا نتوقف عند هذا الإنجاز، بل يجب ترجمته إلى خطوات عملية"، داعيا المجتمع الدولي، الذي صوّت اليوم على هذا القرار، إلى أن "يكون أمينا على تصويته باتخاذ إجراءات تلزم الأطراف الأخرى، بما في ذلك إسرائيل وأمريكا، على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية".
وشدد على "ضرورة أن تضمن هذه الإجراءات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفق قرارات الشرعية الدولية، وحق تقرير المصير، ووقف العدوان بشكل كامل، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة
، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.
وحصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 12 أخرى، متضمنا إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع، إلى جانب إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا.
الإعلان المؤلف من 7 صفحات، جاء ثمرة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي لبحث الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتصدرت مسألة الاعتراف بدولة فلسطين جدول أعماله.
ومن المقرر أن يُستكمل حسم قائمة الدول الداعمة للاعتراف خلال مؤتمر فرنسي – سعودي يعقد في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة، فيما سيعلن القادة مواقف بلدانهم رسمياً خلال جلسات النقاش العام بين 23 و29 سبتمبر.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن في يوليو 2025 عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات سبتمبر، وتبعت فرنسا أكثر من 12 دولة غربية في التعهد بخطوة مماثلة.
وترأست السعودية وفرنسا مؤتمر حل الدولتين، الذي انطلق في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وسط توافق دولي واسع على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ورفض سياسات "تجويع غزة".
كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارا شفويا باسم الرياض وباريس، يقضي باستئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية وحل الدولتين بالتوافق دون الحاجة إلى التصويت.