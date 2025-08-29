https://sarabic.ae/20250829/الجيش-اللبناني-يتسلم-دفعة-جديدة-من-سلاح-الفصائل-الفلسطينية-صور-1104268932.html

الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية.. صور

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش اللبناني استلام السلاح من الفصائل الفلسطينية في العاصمة بيروت، ضمن اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق، بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونظيره... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني تسلم دفعة جديدة من سلاح فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بمخيمي "برج البراجنة" و"شاتيلا" في بيروت.وأوضح أنه تم رصد خروج شاحنتين محملتين بالسلاح من مخيم "برج البراجنة"، وانسحاب الجيش اللبناني من مدخل المخيم.وانطلقت عملية تجميع السلاح من المخيمين منذ صباح اليوم الجمعة، وهي محصورة بحركة فتح الفلسطينية، وبإشراف الأمن الوطني الفلسطيني.ويوم أمس الخميس، نشر الجيش اللبناني بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه إن "الجيش تسلم كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، شملت مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية".ولفت إلى أن "عملية التسليم شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة وقذائف وذخائر حربية متنوعة".يذكر أن عملية تسليم السلاح تأتي تنفيذا لمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية، بتاريخ 21 مايو/ أيار الماضي، بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ "حصرية السلاح".

