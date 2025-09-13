الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من السلاح الفلسطيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من السلاح الفلسطيني
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من السلاح الفلسطيني
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من السلاح الفلسطيني
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من السلاح الفلسطيني

12:26 GMT 13.09.2025
© Sputnik . Ahmad Gerendizerالجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت
الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تابعنا عبر
تسلم الجيش اللبناني، اليوم السبت، حمولة ثلاث شاحنات أسلحة نقلت من داخل المخيم البداوي من داخل مقر حركة فتح في المخيم، كما تسلم الجيش حمولة 5 شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة – صيدا.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه تم نقل الأسلحة إلى ثكنة الجيش في منطقة القبة بمدينة طرابلس بمواكبة أمنية، وبإشراف لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني والسفارة الفلسطينية في لبنان وقيادة الامن الوطني الفلسطيني، وسط انتشار أمني واسع نفذه عناصر الجيش اللبناني منذ مساء أمس عند مداخل المخيم وفي محيطه.
ويواصل الجيش اللبناني استلام السلاح من الفصائل الفلسطينية في العاصمة بيروت، ضمن اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق، بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس.
مخيم عين الحلوة يشيّع العميد خليل المقدح بعد اغتياله بغارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
مخيم عين الحلوة يشيع العميد خليل المقدح بعد اغتياله بغارة إسرائيلية
21 أغسطس 2024, 17:38 GMT
وانطلقت عملية تجميع السلاح من المخيمين منذ أواخر الشهر الماضي، وهي محصورة بحركة فتح الفلسطينية، وبإشراف الأمن الوطني الفلسطيني.
ونشر الجيش اللبناني بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه إن "الجيش تسلم كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، شملت مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية"، ولفت إلى أن "عملية التسليم شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة وقذائف وذخائر حربية متنوعة".
يذكر أن عملية تسليم السلاح تأتي تنفيذا لمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية، بتاريخ 21 مايو/ أيار الماضي، بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ "حصرية السلاح".
