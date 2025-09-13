https://sarabic.ae/20250913/الجيش-اللبناني-يتسلم-8-شاحنات-من-السلاح-الفلسطيني-1104810353.html
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من السلاح الفلسطيني
سبوتنيك عربي
تسلم الجيش اللبناني، اليوم السبت، حمولة ثلاث شاحنات أسلحة نقلت من داخل المخيم البداوي من داخل مقر حركة فتح في المخيم، كما تسلم الجيش حمولة 5 شاحنات أسلحة من... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T12:26+0000
2025-09-13T12:26+0000
2025-09-13T12:26+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273861_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7c40c0c124bb7638f52e1636f63ca468.jpg
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه تم نقل الأسلحة إلى ثكنة الجيش في منطقة القبة بمدينة طرابلس بمواكبة أمنية، وبإشراف لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني والسفارة الفلسطينية في لبنان وقيادة الامن الوطني الفلسطيني، وسط انتشار أمني واسع نفذه عناصر الجيش اللبناني منذ مساء أمس عند مداخل المخيم وفي محيطه.ويواصل الجيش اللبناني استلام السلاح من الفصائل الفلسطينية في العاصمة بيروت، ضمن اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق، بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس.وانطلقت عملية تجميع السلاح من المخيمين منذ أواخر الشهر الماضي، وهي محصورة بحركة فتح الفلسطينية، وبإشراف الأمن الوطني الفلسطيني.ونشر الجيش اللبناني بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه إن "الجيش تسلم كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، شملت مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية"، ولفت إلى أن "عملية التسليم شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة وقذائف وذخائر حربية متنوعة".يذكر أن عملية تسليم السلاح تأتي تنفيذا لمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية، بتاريخ 21 مايو/ أيار الماضي، بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ "حصرية السلاح".
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273861_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4d663c26b13dbc38340be4f14115c9c5.jpg
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من السلاح الفلسطيني
تسلم الجيش اللبناني، اليوم السبت، حمولة ثلاث شاحنات أسلحة نقلت من داخل المخيم البداوي من داخل مقر حركة فتح في المخيم، كما تسلم الجيش حمولة 5 شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة – صيدا.
وقالت الوكالة
الوطنية للإعلام إنه تم نقل الأسلحة إلى ثكنة الجيش في منطقة القبة بمدينة طرابلس بمواكبة أمنية، وبإشراف لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني والسفارة الفلسطينية في لبنان وقيادة الامن الوطني الفلسطيني، وسط انتشار أمني واسع نفذه عناصر الجيش اللبناني منذ مساء أمس عند مداخل المخيم وفي محيطه.
ويواصل الجيش اللبناني استلام السلاح من الفصائل الفلسطينية في العاصمة بيروت، ضمن اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق، بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس.
وانطلقت عملية تجميع السلاح من المخيمين منذ أواخر الشهر الماضي، وهي محصورة بحركة فتح الفلسطينية، وبإشراف الأمن الوطني الفلسطيني.
ونشر الجيش اللبناني بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه إن "الجيش
تسلم كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، شملت مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية"، ولفت إلى أن "عملية التسليم شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة وقذائف وذخائر حربية متنوعة".
يذكر أن عملية تسليم السلاح تأتي تنفيذا لمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية، بتاريخ 21 مايو/ أيار الماضي، بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ "حصرية السلاح".