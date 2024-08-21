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مخيم عين الحلوة يشيع العميد خليل المقدح بعد اغتياله بغارة إسرائيلية
مخيم عين الحلوة يشيع العميد خليل المقدح بعد اغتياله بغارة إسرائيلية
سبوتنيك عربي
شيّع أهالي مخيم عين الحلوة وكتائب "شهداء الأقصى"، العميد خليل المقدح (أبو حسين)، شقيق اللواء منير المقدح، المسؤول في حركة "فتح" و"كتائب الأقصى"، بموكب حاشد... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T17:38+0000
2024-08-21T17:38+0000
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وانطلق موكب التشييع، بعد صلاة العصر، من مسجد "النور" داخل المخيم، مرورا بالشوارع التي تجمهر فيها أبناء المخيم وصولاً إلى جبانة المخيم قرب درب السيم.وقتل المقدح بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة الفيلات بصيدا، بين مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وهي تعتبر منطقة مكتظة بالسكان وبحركة المرور المستمرة.ويُذكر أن هذا هو الاغتيال الثاني الذي يستهدف مسؤولين من عين الحلوة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث اغتيل منذ قرابة أسبوع القيادي في حركة "حماس"، سامر الحاج، بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته بالقرب من المدخل الغربي للمخيم.ومن جهتها، نعت كتائب "شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني – "فتح"، القيادي خليل المقدح، مؤكدة في بيان أنها "ستواصل السير على درب الثورة والمقاومة حتى التحرير والعودة". وأشادت بدور المقدح في دعم المقاومة الفلسطينية خلال معركة "طوفان الأقصى"، ومساهمته الكبيرة في "دعم خلايا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة في الضفة الغربية".
https://sarabic.ae/20240821/عمدة-موسكو-إسقاط-طائرتين-مسيرتين-كانتا-متجهتين-نحو-العاصمة-دون-أضرار-أو-إصابات-1091941944.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد فلسطين, أخبار فلسطين اليوم

مخيم عين الحلوة يشيع العميد خليل المقدح بعد اغتياله بغارة إسرائيلية

17:38 GMT 21.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمخيم عين الحلوة يشيّع العميد خليل المقدح بعد اغتياله بغارة إسرائيلية
مخيم عين الحلوة يشيّع العميد خليل المقدح بعد اغتياله بغارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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شيّع أهالي مخيم عين الحلوة وكتائب "شهداء الأقصى"، العميد خليل المقدح (أبو حسين)، شقيق اللواء منير المقدح، المسؤول في حركة "فتح" و"كتائب الأقصى"، بموكب حاشد شارك فيه ممثلون عن فصائل منظمة "التحرير الفلسطينية" وتحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية، بالإضافة إلى اللجان الشعبية وحشد كبير من أهالي المخيم.
وانطلق موكب التشييع، بعد صلاة العصر، من مسجد "النور" داخل المخيم، مرورا بالشوارع التي تجمهر فيها أبناء المخيم وصولاً إلى جبانة المخيم قرب درب السيم.
وقتل المقدح بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة الفيلات بصيدا، بين مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وهي تعتبر منطقة مكتظة بالسكان وبحركة المرور المستمرة.
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ويُذكر أن هذا هو الاغتيال الثاني الذي يستهدف مسؤولين من عين الحلوة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث اغتيل منذ قرابة أسبوع القيادي في حركة "حماس"، سامر الحاج، بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته بالقرب من المدخل الغربي للمخيم.
ومن جهتها، نعت كتائب "شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني – "فتح"، القيادي خليل المقدح، مؤكدة في بيان أنها "ستواصل السير على درب الثورة والمقاومة حتى التحرير والعودة".
وأشادت بدور المقدح في دعم المقاومة الفلسطينية خلال معركة "طوفان الأقصى"، ومساهمته الكبيرة في "دعم خلايا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة في الضفة الغربية".
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