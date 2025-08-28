لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: مخيمات بيروت على موعد مع تسليم السلاح غدا الجمعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250828/لجنة-الحوار-اللبناني-الفلسطيني-مخيمات-بيروت-على-موعد-مع-تسليم-السلاح-غدا-الجمعة-1104241253.html
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: مخيمات بيروت على موعد مع تسليم السلاح غدا الجمعة
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: مخيمات بيروت على موعد مع تسليم السلاح غدا الجمعة
سبوتنيك عربي
تحدث المستشار القانوني والسياسي في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الدكتور علي مراد، عن تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشيرًا إلى أن "المسار انطلق... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T15:37+0000
2025-08-28T15:37+0000
لبنان
نزع السلاح
مخيمات
فلسطين المحتلة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/08/1080819535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_400c276f65718a2ff3f24477e7df851e.jpg
وأوضح مراد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "البداية كانت قبل أسبوع في مخيم "برج البراجنة"، تلتها جولة ثانية شملت مخيمات جنوب الليطاني في صور، (البص، الرشيدية، البرج الشمالي)، على أن تستكمل العملية غدا في بيروت، وذلك بناء على "قرار استراتيجي مشترك بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية".وأضاف: "جميع الفصائل الفلسطينية تقر بأنها تحت سقف الدولة وتلتزم بقرارها السيادي دون اعتراض"، مشيرًا إلى أن "أمن المخيمات مسألة أساسية، وسيبقى بيد الجهات الفلسطينية حتى إشعار آخر، فيما يستلم الجيش اللبناني السلاح من الفصائل أو من الأمن الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير، من دون الدخول إلى المخيمات".وأكد في الوقت ذاته أنه "لا مقايضة على وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو أمر مبدئي لدى لجنة الحوار ونص عليه البيان الوزاري وخطاب القسم"، لافتًا إلى "المصلحة الفلسطينية في تحمل الدولة اللبنانية كامل سيادتها الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية داخل المخيمات".
https://sarabic.ae/20250821/الرئاسة-الفلسطينية-تعلن-بدء-تسليم-سلاح-المخيمات-في-لبنان-للجيش-اللبناني-1104002647.html
لبنان
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/08/1080819535_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7b46f18788860764bc5367c4029ce309.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, نزع السلاح, مخيمات, فلسطين المحتلة, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, نزع السلاح, مخيمات, فلسطين المحتلة, تقارير سبوتنيك, حصري

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: مخيمات بيروت على موعد مع تسليم السلاح غدا الجمعة

15:37 GMT 28.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albayنزوح عائلات من مخيم عين الحلوة، لبنان
نزوح عائلات من مخيم عين الحلوة، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
تحدث المستشار القانوني والسياسي في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الدكتور علي مراد، عن تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشيرًا إلى أن "المسار انطلق ليستمر".
وأوضح مراد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "البداية كانت قبل أسبوع في مخيم "برج البراجنة"، تلتها جولة ثانية شملت مخيمات جنوب الليطاني في صور، (البص، الرشيدية، البرج الشمالي)، على أن تستكمل العملية غدا في بيروت، وذلك بناء على "قرار استراتيجي مشترك بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية".
ولفت مراد إلى أن "ما تم تسليمه لا يقتصر على حركة "فتح" فقط، بل يشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في حين تبقى حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" خارج إطار المنظمة والدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن ملف سلاحهما ليس بيد السلطة الوطنية، بل يخضع للمتابعة السياسية والأمنية لاحقًا".
حركة فتح تسلم شاحنة محملة بالأسلحة من المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
بدء تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان... صور
21 أغسطس, 16:46 GMT
وأضاف: "جميع الفصائل الفلسطينية تقر بأنها تحت سقف الدولة وتلتزم بقرارها السيادي دون اعتراض"، مشيرًا إلى أن "أمن المخيمات مسألة أساسية، وسيبقى بيد الجهات الفلسطينية حتى إشعار آخر، فيما يستلم الجيش اللبناني السلاح من الفصائل أو من الأمن الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير، من دون الدخول إلى المخيمات".

وشدد مراد على أن "واقع المخيمات معقد ومرتبط بترتيبات أمنية"، وأن ملف تسليم السلاح يتابع بدقة وبعيدًا عن الإعلام بجزء منه لاعتبارات أمنية".

وأكد في الوقت ذاته أنه "لا مقايضة على وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو أمر مبدئي لدى لجنة الحوار ونص عليه البيان الوزاري وخطاب القسم"، لافتًا إلى "المصلحة الفلسطينية في تحمل الدولة اللبنانية كامل سيادتها الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية داخل المخيمات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала