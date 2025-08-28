https://sarabic.ae/20250828/لجنة-الحوار-اللبناني-الفلسطيني-مخيمات-بيروت-على-موعد-مع-تسليم-السلاح-غدا-الجمعة-1104241253.html
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: مخيمات بيروت على موعد مع تسليم السلاح غدا الجمعة
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: مخيمات بيروت على موعد مع تسليم السلاح غدا الجمعة
سبوتنيك عربي
تحدث المستشار القانوني والسياسي في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الدكتور علي مراد، عن تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشيرًا إلى أن "المسار انطلق... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T15:37+0000
2025-08-28T15:37+0000
2025-08-28T15:37+0000
لبنان
نزع السلاح
مخيمات
فلسطين المحتلة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/08/1080819535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_400c276f65718a2ff3f24477e7df851e.jpg
وأوضح مراد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "البداية كانت قبل أسبوع في مخيم "برج البراجنة"، تلتها جولة ثانية شملت مخيمات جنوب الليطاني في صور، (البص، الرشيدية، البرج الشمالي)، على أن تستكمل العملية غدا في بيروت، وذلك بناء على "قرار استراتيجي مشترك بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية".وأضاف: "جميع الفصائل الفلسطينية تقر بأنها تحت سقف الدولة وتلتزم بقرارها السيادي دون اعتراض"، مشيرًا إلى أن "أمن المخيمات مسألة أساسية، وسيبقى بيد الجهات الفلسطينية حتى إشعار آخر، فيما يستلم الجيش اللبناني السلاح من الفصائل أو من الأمن الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير، من دون الدخول إلى المخيمات".وأكد في الوقت ذاته أنه "لا مقايضة على وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو أمر مبدئي لدى لجنة الحوار ونص عليه البيان الوزاري وخطاب القسم"، لافتًا إلى "المصلحة الفلسطينية في تحمل الدولة اللبنانية كامل سيادتها الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية داخل المخيمات".
https://sarabic.ae/20250821/الرئاسة-الفلسطينية-تعلن-بدء-تسليم-سلاح-المخيمات-في-لبنان-للجيش-اللبناني-1104002647.html
لبنان
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/08/1080819535_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7b46f18788860764bc5367c4029ce309.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, نزع السلاح, مخيمات, فلسطين المحتلة, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, نزع السلاح, مخيمات, فلسطين المحتلة, تقارير سبوتنيك, حصري
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: مخيمات بيروت على موعد مع تسليم السلاح غدا الجمعة
حصري
تحدث المستشار القانوني والسياسي في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الدكتور علي مراد، عن تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشيرًا إلى أن "المسار انطلق ليستمر".
وأوضح مراد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "البداية كانت قبل أسبوع في مخيم "برج البراجنة"، تلتها جولة ثانية شملت مخيمات جنوب الليطاني
في صور، (البص، الرشيدية، البرج الشمالي)، على أن تستكمل العملية غدا في بيروت، وذلك بناء على "قرار استراتيجي مشترك بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية".
ولفت مراد إلى أن "ما تم تسليمه لا يقتصر على حركة "فتح" فقط، بل يشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في حين تبقى حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" خارج إطار المنظمة والدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن ملف سلاحهما ليس بيد السلطة الوطنية، بل يخضع للمتابعة السياسية والأمنية لاحقًا".
وأضاف: "جميع الفصائل الفلسطينية تقر بأنها تحت سقف الدولة وتلتزم بقرارها السيادي دون اعتراض"، مشيرًا إلى أن "أمن المخيمات مسألة أساسية، وسيبقى بيد الجهات الفلسطينية حتى إشعار آخر، فيما يستلم الجيش اللبناني السلاح
من الفصائل أو من الأمن الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير، من دون الدخول إلى المخيمات".
وشدد مراد على أن "واقع المخيمات معقد ومرتبط بترتيبات أمنية"، وأن ملف تسليم السلاح يتابع بدقة وبعيدًا عن الإعلام بجزء منه لاعتبارات أمنية".
وأكد في الوقت ذاته أنه "لا مقايضة على وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
، وهو أمر مبدئي لدى لجنة الحوار ونص عليه البيان الوزاري وخطاب القسم"، لافتًا إلى "المصلحة الفلسطينية في تحمل الدولة اللبنانية كامل سيادتها الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية داخل المخيمات".