الجيش اللبناني يبدأ تسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفلسطينية من مخيم "الرشيدية" في مدينة صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20250828/الجيش-اللبناني-يبدأ-تسلم-الدفعة-الأولى-من-الأسلحة-الفلسطينية-من-مخيم-الرشيدية-في-مدينة-صور-1104223464.html
الجيش اللبناني يبدأ تسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفلسطينية من مخيم "الرشيدية" في مدينة صور
الجيش اللبناني يبدأ تسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفلسطينية من مخيم "الرشيدية" في مدينة صور
سبوتنيك عربي
بدأ الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بتسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفلسطينية من مخيم "الرشيدية" بمدينة صور جنوبي لبنان، ضمن خطة شاملة لسحب الأسلحة من المخيمات... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T08:33+0000
2025-08-28T08:33+0000
أخبار لبنان
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097901160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbded21123a38a462beb865dccec035d.jpg
ووفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، يأتي هذا الإجراء استكمالا لعملية مماثلة انطلقت قبل أيام في مخيم "برج البراجنة" بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، كجزء من تنفيذ مخرجات القمة اللبنانية - الفلسطينية، التي عُقدت في 21 مايو/ أيار الماضي بين قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكدت القمة على تعزيز سيادة لبنان على أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. واكدت الوكالة أن هذه الخطوة تُعد جزءا من جهود مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، عبر تثبيت سلطة الدولة وضمان حصرية السلاح بمؤسساتها الرسمية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس الماضي، إن الجهات الفلسطينية المختصة سلّمت الدفعة الأولى من السلاح في مخيمي "برج البراجنة" و"البص"، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال هذه العملية تدريجيا في باقي المخيمات. وأضاف أن "الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات، وتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، بما يكفل لهم حياة كريمة دون المساس بحق العودة أو الهوية الوطنية"، مؤكدًا أن "الهدف هو تحقيق حالة أمنية مستقرة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة اللبنانية والفلسطينية". وكانت مصادر فلسطينية، قد ذكرت في وقت سابق، أن الجيش اللبناني بدأ بالفعل استلام دفعة من الأسلحة والذخائر من مخيم "برج البراجنة" في بيروت، بحضور ممثلين عن الأمن الوطني الفلسطيني. ويأتي هذا التطور في إطار تفاهمات لبنانية فلسطينية لإنهاء ملف السلاح داخل المخيمات، الذي بقي موضع جدل داخلي لعقود، وسط تأكيد مشترك بأن "عهد السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى".
https://sarabic.ae/20250823/قائد-الجيش-اللبناني-ننفذ-مهمات-معقدة-ودقيقة-في-كل-أنحاء-البلاد-1104057779.html
https://sarabic.ae/20250809/الجيش-اللبناني-يحذر-من-تحركات-غير-محسوبة-ويدعو-إلى-التضامن-في-مواجهة-التحديات-1103538886.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097901160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e044300b7e7b31c86425696dc17713c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الجيش اللبناني يبدأ تسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفلسطينية من مخيم "الرشيدية" في مدينة صور

08:33 GMT 28.08.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariالجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
بدأ الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بتسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفلسطينية من مخيم "الرشيدية" بمدينة صور جنوبي لبنان، ضمن خطة شاملة لسحب الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في البلاد.
ووفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، يأتي هذا الإجراء استكمالا لعملية مماثلة انطلقت قبل أيام في مخيم "برج البراجنة" بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، كجزء من تنفيذ مخرجات القمة اللبنانية - الفلسطينية، التي عُقدت في 21 مايو/ أيار الماضي بين قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكدت القمة على تعزيز سيادة لبنان على أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
قائد الجيش اللبناني: ننفذ مهمات معقدة ودقيقة في كل أنحاء البلاد
23 أغسطس, 11:33 GMT
واكدت الوكالة أن هذه الخطوة تُعد جزءا من جهود مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، عبر تثبيت سلطة الدولة وضمان حصرية السلاح بمؤسساتها الرسمية.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد أعلنت بدء تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان للجيش اللبناني، بموجب البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، في 21 مايو الماضي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس الماضي، إن الجهات الفلسطينية المختصة سلّمت الدفعة الأولى من السلاح في مخيمي "برج البراجنة" و"البص"، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال هذه العملية تدريجيا في باقي المخيمات.
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
الجيش اللبناني يحذر من "تحركات غير محسوبة" ويدعو إلى التضامن في مواجهة التحديات
9 أغسطس, 10:31 GMT

وأوضح أبو ردينة أن "هذا الإجراء يأتي تنفيذا للبيان المشترك الصادر في 21 مايو الماضي، عقب لقاء عباس وعون في بيروت، والذي أكد التزام الطرفين بتعزيز التعاون بينهما، واحترام السيادة اللبنانية، وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وأضاف أن "الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات، وتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، بما يكفل لهم حياة كريمة دون المساس بحق العودة أو الهوية الوطنية"، مؤكدًا أن "الهدف هو تحقيق حالة أمنية مستقرة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة اللبنانية والفلسطينية".
وكانت مصادر فلسطينية، قد ذكرت في وقت سابق، أن الجيش اللبناني بدأ بالفعل استلام دفعة من الأسلحة والذخائر من مخيم "برج البراجنة" في بيروت، بحضور ممثلين عن الأمن الوطني الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في إطار تفاهمات لبنانية فلسطينية لإنهاء ملف السلاح داخل المخيمات، الذي بقي موضع جدل داخلي لعقود، وسط تأكيد مشترك بأن "عهد السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى".
