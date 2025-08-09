الجيش اللبناني يحذر من "تحركات غير محسوبة" ويدعو إلى التضامن في مواجهة التحديات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش اللبناني يحذر من "تحركات غير محسوبة" ويدعو إلى التضامن في مواجهة التحديات
الجيش اللبناني يحذر من "تحركات غير محسوبة" ويدعو إلى التضامن في مواجهة التحديات
سبوتنيك عربي
حذرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين من القيام بتحركات احتجاجية غير محسوبة النتائج، في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة واستمرار الاعتداءات والانتهاكات... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
أخبار حزب الله
وأوضحت القيادة، في بيان، أن دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على تنظيم احتجاجات، ترافقت مع نشر مقاطع فيديو قديمة ومفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.وأكد الجيش أنه يحترم حق التعبير السلمي عن الرأي، لكنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، بما في ذلك قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.ودعت القيادة المواطنين وجميع الفرقاء إلى التحلي بالمسؤولية والتمسك بالوحدة والتضامن، باعتبارهما السبيل لتجاوز المخاطر التي تهدد لبنان في هذه المرحلة الاستثنائية. وفي وقت سابق، شهدت العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية ليل الجمعة – السبت مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري حزب الله وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات داعمة لسلاح حزب الله، في خطوة احتجاجية على قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية الرسمية، بما فيها الحزب.وانطلقت المواكب من شوارع عدة في الضاحية الجنوبية، قبل أن تجوب طرقات رئيسية في العاصمة، أبرزها المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، وصولًا إلى وسط المدينة حيث المقاهي والمطاعم والمقار الرسمية، ومنها البرلمان والسراي الحكومي وعدد من الوزارات.وأكد المشاركون استمرار هذه التحركات بشكل غير منظم حزبيًا حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مشددين على المطالبة بضغط دولي لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال الإسرائيلية، وخروج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. وأوضح قادة في الحزبين أن المسيرات لم تأت بناءً على دعوات رسمية من أي جهة حزبية.يأتي هذا التصعيد بعد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور 23 وزيرًا من أصل 24، مع غياب وزير المال ياسين جابر (من حركة أمل) لسفره خارج البلاد.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار حزب الله

الجيش اللبناني يحذر من "تحركات غير محسوبة" ويدعو إلى التضامن في مواجهة التحديات

10:31 GMT 09.08.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
حذرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين من القيام بتحركات احتجاجية غير محسوبة النتائج، في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة واستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة الوطنية.
وأوضحت القيادة، في بيان، أن دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على تنظيم احتجاجات، ترافقت مع نشر مقاطع فيديو قديمة ومفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.
وأكد الجيش أنه يحترم حق التعبير السلمي عن الرأي، لكنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، بما في ذلك قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
جوزيف عون يؤكد على ضرورة ربط لبنان بدور إقليمي منتج ومساهمة المغتربين بإعادة الإعمار
أمس, 08:39 GMT
ودعت القيادة المواطنين وجميع الفرقاء إلى التحلي بالمسؤولية والتمسك بالوحدة والتضامن، باعتبارهما السبيل لتجاوز المخاطر التي تهدد لبنان في هذه المرحلة الاستثنائية.
وفي وقت سابق، شهدت العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية ليل الجمعة – السبت مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري حزب الله وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات داعمة لسلاح حزب الله، في خطوة احتجاجية على قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية الرسمية، بما فيها الحزب.
وانطلقت المواكب من شوارع عدة في الضاحية الجنوبية، قبل أن تجوب طرقات رئيسية في العاصمة، أبرزها المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، وصولًا إلى وسط المدينة حيث المقاهي والمطاعم والمقار الرسمية، ومنها البرلمان والسراي الحكومي وعدد من الوزارات.
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
"اليونيفيل" تعلن العثور على شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في جنوب لبنان
7 أغسطس, 15:06 GMT
وأكد المشاركون استمرار هذه التحركات بشكل غير منظم حزبيًا حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مشددين على المطالبة بضغط دولي لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال الإسرائيلية، وخروج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. وأوضح قادة في الحزبين أن المسيرات لم تأت بناءً على دعوات رسمية من أي جهة حزبية.
يأتي هذا التصعيد بعد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور 23 وزيرًا من أصل 24، مع غياب وزير المال ياسين جابر (من حركة أمل) لسفره خارج البلاد.
