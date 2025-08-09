https://sarabic.ae/20250809/الجيش-اللبناني-يحذر-من-تحركات-غير-محسوبة-ويدعو-إلى-التضامن-في-مواجهة-التحديات-1103538886.html

الجيش اللبناني يحذر من "تحركات غير محسوبة" ويدعو إلى التضامن في مواجهة التحديات

حذرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين من القيام بتحركات احتجاجية غير محسوبة النتائج، في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة واستمرار الاعتداءات والانتهاكات... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت القيادة، في بيان، أن دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على تنظيم احتجاجات، ترافقت مع نشر مقاطع فيديو قديمة ومفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.وأكد الجيش أنه يحترم حق التعبير السلمي عن الرأي، لكنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، بما في ذلك قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.ودعت القيادة المواطنين وجميع الفرقاء إلى التحلي بالمسؤولية والتمسك بالوحدة والتضامن، باعتبارهما السبيل لتجاوز المخاطر التي تهدد لبنان في هذه المرحلة الاستثنائية. وفي وقت سابق، شهدت العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية ليل الجمعة – السبت مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري حزب الله وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات داعمة لسلاح حزب الله، في خطوة احتجاجية على قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية الرسمية، بما فيها الحزب.وانطلقت المواكب من شوارع عدة في الضاحية الجنوبية، قبل أن تجوب طرقات رئيسية في العاصمة، أبرزها المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، وصولًا إلى وسط المدينة حيث المقاهي والمطاعم والمقار الرسمية، ومنها البرلمان والسراي الحكومي وعدد من الوزارات.وأكد المشاركون استمرار هذه التحركات بشكل غير منظم حزبيًا حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مشددين على المطالبة بضغط دولي لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال الإسرائيلية، وخروج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. وأوضح قادة في الحزبين أن المسيرات لم تأت بناءً على دعوات رسمية من أي جهة حزبية.يأتي هذا التصعيد بعد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور 23 وزيرًا من أصل 24، مع غياب وزير المال ياسين جابر (من حركة أمل) لسفره خارج البلاد.

