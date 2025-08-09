https://sarabic.ae/20250809/مسيرات-لأنصار-حزب-الله-وحركة-أمل-في-بيروت-اعتراضا-على-قرار-حصر-السلاح-بيد-الدولة-1103530761.html

مسيرات لأنصار "حزب الله" وحركة أمل في بيروت اعتراضا على قرار حصر السلاح بيد الدولة

شهدت العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية ليل الجمعة – السبت مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري حزب الله وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

وانطلقت المواكب من شوارع عدة في الضاحية الجنوبية، قبل أن تجوب طرقات رئيسية في العاصمة، أبرزها المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، وصولًا إلى وسط المدينة حيث المقاهي والمطاعم والمقار الرسمية، ومنها البرلمان والسراي الحكومي وعدد من الوزارات.وأكد المشاركون استمرار هذه التحركات بشكل غير منظم حزبيًا حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مشددين على المطالبة بضغط دولي لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال الإسرائيلية، وخروج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. وأوضح قادة في الحزبين أن المسيرات لم تأت بناءً على دعوات رسمية من أي جهة حزبية.يأتي هذا التصعيد بعد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور 23 وزيرًا من أصل 24، مع غياب وزير المال ياسين جابر (من حركة أمل) لسفره خارج البلاد.وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.بدوره، قال وزير الإعلام بول مرقص إن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، متضمنة إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني على الحدود.تعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح حزب الله ضمن إطار "المقاومة" و"حماية لبنان وردع إسرائيل".القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.

