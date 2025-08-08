https://sarabic.ae/20250808/إسرائيل-تعلن-اغتيال-مسؤول-الاستخبارات-في-قوة-الرضوان-التابعة-لـحزب-الله-اللبناني-1103519960.html
إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن اغتيال مسؤول الاستخبارات في قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة عدلون جنوبي لبنان.
وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو في وقت سابق من اليوم الجمعة، باستهداف وتصفية محمد حمزة شحادة، مسؤول الاستخبارات في ’قوة الرضوان’ التابعة لحزب الله، وذلك في منطقة عدلون جنوبي لبنان".
وأضاف: "خلال فترة الحرب، شغل هذا المخرب في بناء القوة والجاهزية العملياتية لقوة الرضوان، في خرق فاضح للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم 27 يوليو/ تموز، استهداف عنصرين من "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة دبعال جنوبي لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الغارة أسفرت عن مقتل محمد حيدر عبود، الذي وصفه بأنه "مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان"، إضافة إلى عنصر آخر يعمل في مجال المدفعية ضمن القوة ذاتها.
وأوضح أدرعي أن "العنصرين كانا يعملان على إعادة بناء بنى تحتية إرهابية تابعة لقوة الرضوان، وشاركا في مخططات إرهابية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل، في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب تعبيره.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".