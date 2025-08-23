https://sarabic.ae/20250823/قائد-الجيش-اللبناني-ننفذ-مهمات-معقدة-ودقيقة-في-كل-أنحاء-البلاد-1104057779.html

قائد الجيش اللبناني: ننفذ مهمات معقدة ودقيقة في كل أنحاء البلاد

صرح قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم السبت، بأن "عناصر المؤسسة العسكرية يؤدون مهامًا معقدة ودقيقة في مختلف المناطق، خاصة في الجنوب، حيث تواجه...

جاء ذلك خلال تقديم هيكل، التعازي لعائلتي عسكريَين قُتلا في انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين جنوبي لبنان، وفقا لبيان من الجيش.وثمّن قائد الجيش اللبناني "صبر عائلات القتلى وتضحياتهم في سبيل لبنان"، مشددًا على أن "الجيش سيبقى الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن جميع اللبنانيين، وأن صموده يمثل ركيزة أساسية لصمود الوطن".وأكد هيكل أن "المؤسسة العسكرية اللبنانية تعتز بشهدائها وتظل وفية لعائلاتهم"، لافتًا إلى أن "الجيش اللبناني سيواصل أداء واجباته الوطنية مهما بلغت التحديات".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

