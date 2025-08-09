https://sarabic.ae/20250809/بيان-للجيش-اللبناني-بعد-مقتل-6-عسكريين-وإصابة-آخرين-في-انفجار-مخزن-أسلحة--1103548229.html

بيان للجيش اللبناني بعد مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين في انفجار مخزن أسلحة

بيان للجيش اللبناني بعد مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين في انفجار مخزن أسلحة

أعلن الجيش اللبناني، في بيان، اليوم السبت، "وقوع انفجار في مخزن للأسلحة بمنطقة وادي زبقين في مدينة صور، أثناء قيام وحدة عسكرية بعملية تفتيش وتفكيك محتوياته". 09.08.2025, سبوتنيك عربي

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

وأسفر الحادث، وفق الحصيلة الأولية، عن مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "اليونيفيل"، أندريا تيننتي قد أعلن، الخميس الماضي، العثور على شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات جنوبي لبنان.وقال تيننتي: "في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، وزبقين، والناقورة"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأكد تيننتي أن "الشبكة فيها عدد من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".وكشفت الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل"، في وقت سابق، شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة وصادرتها.وأشارت معلومات صحفية إلى أن النفق التي دخلته الكتيبة يشبه إلى حد ما الأنفاق التي نشرها الإعلام الحربي في "حزب الله"، خلال الحرب مع إسرائيل.

لبنان

أخبار لبنان

