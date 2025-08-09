عربي
أمساليوم
بث مباشر
بيان للجيش اللبناني بعد مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين في انفجار مخزن أسلحة
بيان للجيش اللبناني بعد مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين في انفجار مخزن أسلحة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، في بيان، اليوم السبت، "وقوع انفجار في مخزن للأسلحة بمنطقة وادي زبقين في مدينة صور، أثناء قيام وحدة عسكرية بعملية تفتيش وتفكيك محتوياته". 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T14:09+0000
2025-08-09T14:09+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097901160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbded21123a38a462beb865dccec035d.jpg
وأسفر الحادث، وفق الحصيلة الأولية، عن مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "اليونيفيل"، أندريا تيننتي قد أعلن، الخميس الماضي، العثور على شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات جنوبي لبنان.وقال تيننتي: "في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، وزبقين، والناقورة"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأكد تيننتي أن "الشبكة فيها عدد من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".وكشفت الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل"، في وقت سابق، شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة وصادرتها.وأشارت معلومات صحفية إلى أن النفق التي دخلته الكتيبة يشبه إلى حد ما الأنفاق التي نشرها الإعلام الحربي في "حزب الله"، خلال الحرب مع إسرائيل.
بيان للجيش اللبناني بعد مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين في انفجار مخزن أسلحة

14:09 GMT 09.08.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariالجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
أعلن الجيش اللبناني، في بيان، اليوم السبت، "وقوع انفجار في مخزن للأسلحة بمنطقة وادي زبقين في مدينة صور، أثناء قيام وحدة عسكرية بعملية تفتيش وتفكيك محتوياته".
وأسفر الحادث، وفق الحصيلة الأولية، عن مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.


وأشار البيان إلى أن "التحقيقات جارية لتحديد أسباب الانفجار".
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
الجيش اللبناني يحذر من "تحركات غير محسوبة" ويدعو إلى التضامن في مواجهة التحديات
10:31 GMT
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "اليونيفيل"، أندريا تيننتي قد أعلن، الخميس الماضي، العثور على شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات جنوبي لبنان.
وقال تيننتي: "في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، وزبقين، والناقورة"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
"اليونيفيل" تعلن العثور على شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في جنوب لبنان
7 أغسطس, 15:06 GMT
وأكد تيننتي أن "الشبكة فيها عدد من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".

وكشفت الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل"، في وقت سابق، شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة وصادرتها.
وأشارت معلومات صحفية إلى أن النفق التي دخلته الكتيبة يشبه إلى حد ما الأنفاق التي نشرها الإعلام الحربي في "حزب الله"، خلال الحرب مع إسرائيل.
