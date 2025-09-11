https://sarabic.ae/20250911/حماس-إسرائيل-تسعى-لإفشال-مساعي-إنهاء-حرب-غزة-1104750664.html

"حماس": إسرائيل تسعى لإفشال مساعي إنهاء حرب غزة

"حماس": إسرائيل تسعى لإفشال مساعي إنهاء حرب غزة

أصدرت حركة حماس الفلسطينية، الخميس، أول بيان مصور بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر إقامة قادتها في الدوحة الثلاثاء الماضي. 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن إسرائيل تسعى لإفشال جهود إنهاء الحرب في غزة، معتبرا أن محاولاتها "بحث عن صورة نصر وهمي بعد فشلها في غزة"، مؤكداً أن ذلك "لن يغير من مواقف الحركة".وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي يشكل "اعتداء صارخا على سيادة قطر وإعلان حرب يهدد استقرار المنطقة ويعرض الأمن الإقليمي للخطر".وتعهد برهوم بمواصلة القتال ضد إسرائيل، داعيا القادة العرب إلى اتخاذ خطوات سياسية وقانونية بحقها.وأشار إلى أن استهداف الوفد المفاوض تزامن مع بحث مقترح ترامب لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن "الهجوم لن يغير شروط الحركة لإنهاء حرب غزة".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

