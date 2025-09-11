https://sarabic.ae/20250911/الرئيس-الإسرائيلي-يتهم-قطر-بدعم-حماس-ويؤكد-لا-خطة-لطرد-الفلسطينيين-من-غزة--1104738097.html

الرئيس الإسرائيلي يتهم قطر بدعم "حماس" ويؤكد: لا خطة لطرد الفلسطينيين من غزة

الرئيس الإسرائيلي يتهم قطر بدعم "حماس" ويؤكد: لا خطة لطرد الفلسطينيين من غزة

التقى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، في مقر الحكومة البريطانية في لندن، حيث تصدرت حرب غزة والهجوم... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

بريطانيا

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

ووجّه هرتسوغ، خلال اللقاء، اتهامات لقطر بدعم حركة حماس، معترفًا بفشل نظام توزيع الغذاء الذي أقامته إسرائيل بالتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. وأشار هرتسوغ إلى أن إسرائيل تعمل على إعادة هيكلة شاملة لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع. ونقلت وسيلة إعلام غربية عن هرتسوغ، قوله: "إسرائيل دولة ديمقراطية تتمتع بحرية التعبير، لكن تصريحات بعض الأفراد لا تعكس السياسة الإسرائيلية بأي شكل". وأضاف: "طرد الفلسطينيين ليس موقف إسرائيل أو نيتها، فقد أكدنا أننا لا نسعى لذلك".وحاول هرتسوغ التقليل من أهمية خطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها لن تُنفذ في المستقبل القريب. كما رفض فكرة حل الدولتين في الوقت الحالي، معتبرا أن كلا الطرفين يعانيان من صدمة نفسية تعيق التفكير في هذا الحل، واتهم "حماس" بمحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل". وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس