https://sarabic.ae/20250911/الرئيس-الإسرائيلي-يتهم-قطر-بدعم-حماس-ويؤكد-لا-خطة-لطرد-الفلسطينيين-من-غزة--1104738097.html
الرئيس الإسرائيلي يتهم قطر بدعم "حماس" ويؤكد: لا خطة لطرد الفلسطينيين من غزة
الرئيس الإسرائيلي يتهم قطر بدعم "حماس" ويؤكد: لا خطة لطرد الفلسطينيين من غزة
سبوتنيك عربي
التقى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، في مقر الحكومة البريطانية في لندن، حيث تصدرت حرب غزة والهجوم... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T11:30+0000
2025-09-11T11:30+0000
2025-09-11T11:47+0000
بريطانيا
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/12/1086181777_0:0:1570:884_1920x0_80_0_0_3073996c3990aa7054e89b95a42782e8.jpg
ووجّه هرتسوغ، خلال اللقاء، اتهامات لقطر بدعم حركة حماس، معترفًا بفشل نظام توزيع الغذاء الذي أقامته إسرائيل بالتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. وأشار هرتسوغ إلى أن إسرائيل تعمل على إعادة هيكلة شاملة لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع. ونقلت وسيلة إعلام غربية عن هرتسوغ، قوله: "إسرائيل دولة ديمقراطية تتمتع بحرية التعبير، لكن تصريحات بعض الأفراد لا تعكس السياسة الإسرائيلية بأي شكل". وأضاف: "طرد الفلسطينيين ليس موقف إسرائيل أو نيتها، فقد أكدنا أننا لا نسعى لذلك".وحاول هرتسوغ التقليل من أهمية خطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها لن تُنفذ في المستقبل القريب. كما رفض فكرة حل الدولتين في الوقت الحالي، معتبرا أن كلا الطرفين يعانيان من صدمة نفسية تعيق التفكير في هذا الحل، واتهم "حماس" بمحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل". وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250911/الأمين-العام-لمجلس-التعاون-الخليجي-نتضامن-مع-قطر-ونطالب-المجتمع-الدولي-بوضع-حد-لانتهاكات-تل-أبيب-1104737707.html
https://sarabic.ae/20250911/وزير-الخارجية-المصري-يتوجه-إلى-الدوحة-لتأكيد-تضامن-بلاده-مع-قطر-إزاء-الهجوم-الإسرائيلي-1104735579.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/12/1086181777_88:0:1483:1046_1920x0_80_0_0_1643b917e95b85edd7431f65e103a58f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
الرئيس الإسرائيلي يتهم قطر بدعم "حماس" ويؤكد: لا خطة لطرد الفلسطينيين من غزة
11:30 GMT 11.09.2025 (تم التحديث: 11:47 GMT 11.09.2025)
التقى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، في مقر الحكومة البريطانية في لندن، حيث تصدرت حرب غزة والهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة قبل يومين محادثاتهما، والذي استهدف قادة حركة حماس خلال مفاوضات لوقف إطلاق النار في القطاع.
ووجّه هرتسوغ، خلال اللقاء، اتهامات لقطر بدعم حركة حماس
، معترفًا بفشل نظام توزيع الغذاء الذي أقامته إسرائيل بالتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
وأشار هرتسوغ إلى أن إسرائيل تعمل على إعادة هيكلة شاملة لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع.
ونفى هرتسوغ وجود أي خطط إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من غزة، وحث الأوروبيين على عدم اعتبار تصريحات الوزيرين إيتمار بن غفير وبيتسالئيل سموتريتش تعبيرا عن السياسة الإسرائيلية الرسمية.
ونقلت وسيلة إعلام غربية عن هرتسوغ، قوله: "إسرائيل
دولة ديمقراطية تتمتع بحرية التعبير، لكن تصريحات بعض الأفراد لا تعكس السياسة الإسرائيلية بأي شكل". وأضاف: "طرد الفلسطينيين ليس موقف إسرائيل أو نيتها، فقد أكدنا أننا لا نسعى لذلك".
وحاول هرتسوغ التقليل من أهمية خطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها لن تُنفذ في المستقبل القريب.
كما رفض فكرة حل الدولتين في الوقت الحالي، معتبرا أن كلا الطرفين يعانيان من صدمة نفسية تعيق التفكير في هذا الحل، واتهم "حماس" بمحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك
سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.