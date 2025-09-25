ماكرون يحذر إيران: يجب التوصل إلى اتفاق خلال ساعات لتجنب العقوبات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون يحذر إيران: يجب التوصل إلى اتفاق خلال ساعات لتجنب العقوبات
ماكرون يحذر إيران: يجب التوصل إلى اتفاق خلال ساعات لتجنب العقوبات
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن طهران أمامها ساعات للتوصل إلى اتفاق نووي يجنبها إعادة فرض العقوبات الغربية ضدها. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
جاء ذلك في منشور على موقع "إكس" قال فيه إنه على إيران الالتزام بشروط أساسية تشمل السماح الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية، وضمان الشفافية بشأن مخزونات اليورانيوم".وتأتي التحذيرات قبل انتهاء مهلة الـ30 يوما التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس/ آب لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، والتي تنتهي في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط اتهامات غربية لطهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي.وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أراضيها، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.وفي المقابل، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مجموعة الترويكا الأوروبية بإطلاق عملية إعادة العقوبات الدولية على إيران "بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية".وأكد بزشكيان أن "إيران لم تسع ولن تسعى إلى إنتاج قنبلة نووية"، واصفا الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على بلاده في يونيو/ حزيران الماضي، بأنها خيانة جسيمة للدبلوماسية.
https://sarabic.ae/20250922/عراقجي-في-حال-تطبيق-آلية-الزناد-سيتم-إلغاء-الاتفاق-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1105137960.html
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
ماكرون يحذر إيران: يجب التوصل إلى اتفاق خلال ساعات لتجنب العقوبات

06:12 GMT 25.09.2025
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Manon Cruz
تابعنا عبر
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن طهران أمامها ساعات للتوصل إلى اتفاق نووي يجنبها إعادة فرض العقوبات الغربية ضدها.
جاء ذلك في منشور على موقع "إكس" قال فيه إنه على إيران الالتزام بشروط أساسية تشمل السماح الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية، وضمان الشفافية بشأن مخزونات اليورانيوم".
وتأتي التحذيرات قبل انتهاء مهلة الـ30 يوما التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس/ آب لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، والتي تنتهي في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط اتهامات غربية لطهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي.
وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أراضيها، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
عراقجي: في حال تطبيق "آلية الزناد" سيتم إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
22 سبتمبر, 17:12 GMT
وفي المقابل، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مجموعة الترويكا الأوروبية بإطلاق عملية إعادة العقوبات الدولية على إيران "بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد بزشكيان أن "إيران لم تسع ولن تسعى إلى إنتاج قنبلة نووية"، واصفا الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على بلاده في يونيو/ حزيران الماضي، بأنها خيانة جسيمة للدبلوماسية.
