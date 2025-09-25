https://sarabic.ae/20250925/ماكرون-يحذر-إيران-يجب-التوصل-إلى-اتفاق-خلال-ساعات-لتجنب-العقوبات-1105231940.html
ماكرون يحذر إيران: يجب التوصل إلى اتفاق خلال ساعات لتجنب العقوبات
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن طهران أمامها ساعات للتوصل إلى اتفاق نووي يجنبها إعادة فرض العقوبات الغربية ضدها. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T06:12+0000
2025-09-25T06:12+0000
2025-09-25T06:12+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_70f145ac7539a885b7781c7bdebf7ca9.jpg
جاء ذلك في منشور على موقع "إكس" قال فيه إنه على إيران الالتزام بشروط أساسية تشمل السماح الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية، وضمان الشفافية بشأن مخزونات اليورانيوم".وتأتي التحذيرات قبل انتهاء مهلة الـ30 يوما التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس/ آب لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، والتي تنتهي في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط اتهامات غربية لطهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي.وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أراضيها، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.وفي المقابل، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مجموعة الترويكا الأوروبية بإطلاق عملية إعادة العقوبات الدولية على إيران "بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية".وأكد بزشكيان أن "إيران لم تسع ولن تسعى إلى إنتاج قنبلة نووية"، واصفا الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على بلاده في يونيو/ حزيران الماضي، بأنها خيانة جسيمة للدبلوماسية.
https://sarabic.ae/20250922/عراقجي-في-حال-تطبيق-آلية-الزناد-سيتم-إلغاء-الاتفاق-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1105137960.html
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
جاء ذلك في منشور على موقع "إكس" قال فيه إنه على إيران الالتزام بشروط أساسية تشمل السماح الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية، وضمان الشفافية بشأن مخزونات اليورانيوم".
وتأتي التحذيرات قبل انتهاء مهلة الـ30 يوما التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس/ آب لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، والتي تنتهي في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط اتهامات غربية لطهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي
وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أراضيها، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
وفي المقابل، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مجموعة الترويكا الأوروبية
بإطلاق عملية إعادة العقوبات الدولية على إيران "بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد بزشكيان أن "إيران
لم تسع ولن تسعى إلى إنتاج قنبلة نووية"، واصفا الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على بلاده في يونيو/ حزيران الماضي، بأنها خيانة جسيمة للدبلوماسية.