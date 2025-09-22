عربي
الخارجية الروسية: دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران
الخارجية الروسية: دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، دعا سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى وقف الاستفزازات والعودة... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T13:07+0000
2025-09-22T13:07+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة مدعوة بشكل عاجل إلى وقف الاستفزازات، والتخلي عن مسارها التصعيدي، والعودة إلى مسار المفاوضات الذي من شأنه تبديد أي شكوك وأحكام مسبقة لا أساس لها تحيط بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، مع مراعاة القانون الدولي ومصالح إيران المشروعة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".وبدورها، أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية، اليوم الاثنين، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، ودبلوماسيين من دول الـ"ترويكا الأوروبية"، أن نتائج مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار إعادة فرض العقوبات على إيران لا تلزم الدول الأعضاء في المنظمة.وأضافت البعثة الدبلوماسية في بيان: "أشار الجانب الروسي إلى أن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تفتقر إلى الأساس القانوني والقدرات الإجرائية لمثل هذه الإجراءات".وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "نتائج مناقشة مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، لمشروع قرار إعادة فرض القيود على إيران، نظرًا لبطلانها القانوني، لا تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأي التزامات، ولا يمكن أن تشكل أساسًا لأي خطوات عملية لفرض عقوبات على طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي".وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر.الجيش الإيراني يحذر: أي اعتداء سيقابل برد موحد وسريع يفوق توقعات الأعداءالحرس الثوري الإيراني: أي خطأ جديد من قبل العدو سيواجه برد مدمر
الخارجية الروسية: دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران

13:07 GMT 22.09.2025
© ALEXANDER NEMENOV
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، دعا سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى وقف الاستفزازات والعودة إلى مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة مدعوة بشكل عاجل إلى وقف الاستفزازات، والتخلي عن مسارها التصعيدي، والعودة إلى مسار المفاوضات الذي من شأنه تبديد أي شكوك وأحكام مسبقة لا أساس لها تحيط بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، مع مراعاة القانون الدولي ومصالح إيران المشروعة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".
وبدورها، أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية، اليوم الاثنين، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، ودبلوماسيين من دول الـ"ترويكا الأوروبية"، أن نتائج مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار إعادة فرض العقوبات على إيران لا تلزم الدول الأعضاء في المنظمة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
إيران تعتزم عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في نيويورك
أمس, 18:53 GMT
ووفقًا للوزارة، ركز الاجتماع على "المحاولات غير القانونية التي تقوم بها الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة لتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رفعت سابقًا ضد إيران".
وأضافت البعثة الدبلوماسية في بيان: "أشار الجانب الروسي إلى أن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تفتقر إلى الأساس القانوني والقدرات الإجرائية لمثل هذه الإجراءات".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
الخارجية الروسية حول تصويت مجلس الأمن على العقوبات ضد إيران: الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسية
20 سبتمبر, 10:51 GMT
وأجرى ريابكوف محادثات مع السفير البريطاني لدى روسيا، نايجل كيسي، والسفير الفرنسي لدى روسيا، نيكولا دي ريفيير، والقائم بالأعمال الألماني في روسيا، أنكه هولشتاين.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "نتائج مناقشة مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، لمشروع قرار إعادة فرض القيود على إيران، نظرًا لبطلانها القانوني، لا تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأي التزامات، ولا يمكن أن تشكل أساسًا لأي خطوات عملية لفرض عقوبات على طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي".
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
إيران: عودة العقوبات ستوقف التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
20 سبتمبر, 15:18 GMT
وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.
عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر.
الجيش الإيراني يحذر: أي اعتداء سيقابل برد موحد وسريع يفوق توقعات الأعداء
الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ جديد من قبل العدو سيواجه برد مدمر
