https://sarabic.ae/20250921/إيران-تعتزم-عقد-محادثات-مع-الترويكا-الأوروبية-في-نيويورك-1105107829.html

إيران تعتزم عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في نيويورك

إيران تعتزم عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في نيويورك

سبوتنيك عربي

ستعقد محادثات بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي الثلاث على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء. 21.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-21T18:53+0000

2025-09-21T18:53+0000

2025-09-21T18:53+0000

العالم

الملف النووي

أخبار ايران اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101105172_0:90:1815:1111_1920x0_80_0_0_0b0e2407173e647855b282f91ce16853.jpg

وجاء في البيان أن "محادثات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث ستجرى في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية وبحضور رئيسة الدبلوماسية الأوروبية السيدة (كايا) كلاس".يشار إلى أن المفاوضات قد تجرى يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.وقال المجلس الأعلى للأمن القومي، في بيان له، إن "سياستنا في الظروف الراهنة مبنية على مزيد من التعاون لإحلال الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "قيام الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، خطوة غير مدروسة".وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لاستعادة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر/أيلول مشروع قرار يقضي بعدم تجديد العقوبات على إيران، مما سيؤدي إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي.وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.الخارجية الروسية حول تصويت مجلس الأمن على العقوبات ضد إيران: الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسيةالخارجية الإيرانية تعلق على التقارير التي تفيد بإجراء محادثات مع ويتكوفإيران: عودة العقوبات ستوقف التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

https://sarabic.ae/20250921/عراقجي-ينفي-عقد-محادثات-مع-ويتكوف-ويؤكد-غياب-أي-اتصال-مباشر-1105085561.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الملف النووي, أخبار ايران اليوم