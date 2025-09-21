https://sarabic.ae/20250921/إيران-تعتزم-عقد-محادثات-مع-الترويكا-الأوروبية-في-نيويورك-1105107829.html
إيران تعتزم عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في نيويورك
سبوتنيك عربي
ستعقد محادثات بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي الثلاث على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T18:53+0000
2025-09-21T18:53+0000
2025-09-21T18:53+0000
العالم
الملف النووي
أخبار ايران اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101105172_0:90:1815:1111_1920x0_80_0_0_0b0e2407173e647855b282f91ce16853.jpg
وجاء في البيان أن "محادثات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث ستجرى في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية وبحضور رئيسة الدبلوماسية الأوروبية السيدة (كايا) كلاس".يشار إلى أن المفاوضات قد تجرى يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.وقال المجلس الأعلى للأمن القومي، في بيان له، إن "سياستنا في الظروف الراهنة مبنية على مزيد من التعاون لإحلال الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "قيام الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، خطوة غير مدروسة".وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لاستعادة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر/أيلول مشروع قرار يقضي بعدم تجديد العقوبات على إيران، مما سيؤدي إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي.وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.الخارجية الروسية حول تصويت مجلس الأمن على العقوبات ضد إيران: الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسيةالخارجية الإيرانية تعلق على التقارير التي تفيد بإجراء محادثات مع ويتكوفإيران: عودة العقوبات ستوقف التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://sarabic.ae/20250921/عراقجي-ينفي-عقد-محادثات-مع-ويتكوف-ويؤكد-غياب-أي-اتصال-مباشر-1105085561.html
ستعقد محادثات بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي الثلاث على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وجاء في البيان أن "محادثات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث ستجرى في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية وبحضور رئيسة الدبلوماسية الأوروبية السيدة (كايا) كلاس".
يشار إلى أن المفاوضات قد تجرى يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء "نور" الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سافر إلى فيينا، حيث كان من المقرر أن يُجري محادثات مع الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقًا أن عراقجي سافر إلى نيويورك يوم الأحد لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون تحديد ما إذا كان الوزير سيزور فيينا في طريقه إلى الولايات المتحدة.
وأمس السبت، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن "المساعي الأوروبية لإعادة فرض العقوبات ستؤدي لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال المجلس الأعلى للأمن القومي، في بيان له، إن "سياستنا في الظروف الراهنة مبنية على مزيد من التعاون لإحلال الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "قيام الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، خطوة غير مدروسة".
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة الماضي، أن إيران تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد طهران غير قانوني، مؤكدة أنها تحتفظ بالحق في الرد
وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لاستعادة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر/أيلول مشروع قرار يقضي بعدم تجديد العقوبات على إيران، مما سيؤدي إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.