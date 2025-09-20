https://sarabic.ae/20250920/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-التقارير-التي-تفيد-بإجراء-محادثات-مع-ويتكوف-1105073833.html
الخارجية الإيرانية تعلق على التقارير التي تفيد بإجراء محادثات مع ويتكوف
الخارجية الإيرانية تعلق على التقارير التي تفيد بإجراء محادثات مع ويتكوف
سبوتنيك عربي
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقارير التي أفادت بأنه تحدث مباشرةً مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف بشأن البرنامج النووي الإيراني. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T17:25+0000
2025-09-20T17:25+0000
2025-09-20T17:40+0000
العالم العربي
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg
وقال عراقجي ردا على سؤال من مراسل وكالة "تسنيم" للأنباء: "هذه المعلومات غير موثوقة".وذكر موقع "أمواج" المتخصص في الشأن الإيراني، يوم الجمعة، أن عراقجي قدم إلى ويتكوف مسودة اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل تهديد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية القرار، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بحقها في الرد المناسب، وتعتقد أنه في حال إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، فإن مسؤولية العواقب تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - التي بادرت إلى إعادة فرض العقوبات.
https://sarabic.ae/20250920/إيران-عودة-العقوبات-ستوقف-التفاهم-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1105068948.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_148:0:1481:1000_1920x0_80_0_0_f1324702817a63f6a7bf2f6bfa4a8e4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, إيران
العالم العربي, العالم, إيران
الخارجية الإيرانية تعلق على التقارير التي تفيد بإجراء محادثات مع ويتكوف
17:25 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 17:40 GMT 20.09.2025)
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقارير التي أفادت بأنه تحدث مباشرةً مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال عراقجي ردا على سؤال من مراسل وكالة "تسنيم" للأنباء: "هذه المعلومات غير موثوقة".
وأضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية أن الرسائل بين طهران وواشنطن تتبادل بشكل مباشر، أو عبر وسطاء عند الضرورة، لكن المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لم تعقد بعد.
وذكر موقع "أمواج" المتخصص في الشأن الإيراني، يوم الجمعة، أن عراقجي قدم إلى ويتكوف مسودة اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل تهديد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وفي 19 سبتمبر/أيلول، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، مما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي.
وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية القرار، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بحقها في الرد المناسب، وتعتقد أنه في حال إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، فإن مسؤولية العواقب تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - التي بادرت إلى إعادة فرض العقوبات.