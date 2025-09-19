https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الإيرانية-ترد-على-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-العقوبات-1105044247.html

الخارجية الإيرانية ترد على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات

الخارجية الإيرانية ترد على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إيران تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد طهران غير قانوني مؤكدة أنها تحتفظ بالحق في الرد. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "خطوة دول الترويكا الأوروبية، في مجلس الأمن اليوم غير قانونية وغير مبررة واستفزازية، وتُقوّض بشكل خطير الجهود الدبلوماسية الجارية".وأضافت الخارجية: "خطوة الترويكا الأوروبية تأتي في وقت تعرضت فيه المنشآت النووية السلمية الإيرانية لاعتداءات إسرائيلية". مشيرة إلى "الترويكا الأوروبية" لم تأخذ في الاعتبارإتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الذرية الذي لاقى ترحيباً دوليا". وبينت الوزارة أن إيران سعت إلى إبقاء نافذة الحل الدبلوماسي مفتوحة لكن "الترويكا الأوروبية" لا تظهر إلا تبعاً للأجندة الأميركية، مؤكدة أن إيران مصممة على مواصلة برنامجها النووي السلمي استناداً إلى إرادة الشعب الإيراني وتحتفظ بحقها في الرد.وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".

