مجلس الأمن يصوت على إعادة فرض العقوبات النووية على إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/مجلس-الأمن-يصوت-على-إعادة-فرض-العقوبات-النووية-على-إيران-1105014357.html
مجلس الأمن يصوت على إعادة فرض العقوبات النووية على إيران
مجلس الأمن يصوت على إعادة فرض العقوبات النووية على إيران
سبوتنيك عربي
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران بسبب برنامجها النووي. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T23:17+0000
2025-09-18T23:17+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وتتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا – وهي من الدول الموقّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة عام 2015 بهدف منع طهران من امتلاك أسلحة نووية – إيران بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق.وتوقعت مصادر دبلوماسية ألّا يحصل مشروع القرار على الأصوات التسعة اللازمة للإبقاء على الوضع الراهن، الذي تبقى فيه العقوبات مرفوعة، ما يعني إعادة فرض العقوبات.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقتطف من مقابلة بثّها تلفزيون إسرائيلي الخميس، إنه يتوقع إعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران قبل نهاية الشهر، مضيفًا: "آخر ما وصلنا من الإيرانيين لا يبدو جادًا".وفي رسالة إلى الأمم المتحدة منتصف أغسطس/آب، اتهمت "الدول الأوروبية الثلاث" طهران بخرق عدة التزامات ضمن الاتفاق النووي، بما في ذلك تخزين كمية من اليورانيوم تفوق بأكثر من 40 مرة المستوى المسموح به.وعلى الرغم من سلسلة محادثات دبلوماسية بين القوى الأوروبية وإيران، أصرت العواصم الغربية الثلاث على أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس.وقد يؤدي التصويت إلى فرض العقوبات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، رغم أن الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيحضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد يوفر فرصة لمفاوضات في اللحظة الأخيرة.يشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ظل يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، وإعادة فرضها العقوبات على طهران. وتتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران منذ فترة طويلة بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكان ترامب قد حاول، خلال ولايته السابقة، تفعيل ما يسمى "آلية العودة التلقائية للعقوبات" في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق قبل عامين.ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".
https://sarabic.ae/20250917/عراقجي-لنظرائه-الأوروبيين-إيران-مستعدة-لحل-عادل-بشأن-العقوبات-والملف-النووي-1104954339.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مجلس الأمن يصوت على إعادة فرض العقوبات النووية على إيران

23:17 GMT 18.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وتتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا – وهي من الدول الموقّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة عام 2015 بهدف منع طهران من امتلاك أسلحة نووية – إيران بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
عراقجي لنظرائه الأوروبيين: إيران مستعدة لحل عادل بشأن العقوبات والملف النووي
أمس, 16:45 GMT
وتوقعت مصادر دبلوماسية ألّا يحصل مشروع القرار على الأصوات التسعة اللازمة للإبقاء على الوضع الراهن، الذي تبقى فيه العقوبات مرفوعة، ما يعني إعادة فرض العقوبات.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقتطف من مقابلة بثّها تلفزيون إسرائيلي الخميس، إنه يتوقع إعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران قبل نهاية الشهر، مضيفًا: "آخر ما وصلنا من الإيرانيين لا يبدو جادًا".
وفي رسالة إلى الأمم المتحدة منتصف أغسطس/آب، اتهمت "الدول الأوروبية الثلاث" طهران بخرق عدة التزامات ضمن الاتفاق النووي، بما في ذلك تخزين كمية من اليورانيوم تفوق بأكثر من 40 مرة المستوى المسموح به.
وعلى الرغم من سلسلة محادثات دبلوماسية بين القوى الأوروبية وإيران، أصرت العواصم الغربية الثلاث على أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس.
وقد يؤدي التصويت إلى فرض العقوبات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، رغم أن الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سيحضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد يوفر فرصة لمفاوضات في اللحظة الأخيرة.
يشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ظل يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، وإعادة فرضها العقوبات على طهران. وتتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران منذ فترة طويلة بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان ترامب قد حاول، خلال ولايته السابقة، تفعيل ما يسمى "آلية العودة التلقائية للعقوبات" في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق قبل عامين.
ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала