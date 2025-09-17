https://sarabic.ae/20250917/عراقجي-لنظرائه-الأوروبيين-إيران-مستعدة-لحل-عادل-بشأن-العقوبات-والملف-النووي-1104954339.html

عراقجي لنظرائه الأوروبيين: إيران مستعدة لحل عادل بشأن العقوبات والملف النووي

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مكالمة هاتفية مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة... 17.09.2025

وأكد عراقجي التزام طهران بإبقاء "النافذة الدبلوماسية" مفتوحة لمنع تصعيد التوترات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مسار الحوار، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وانتقد بشدة محاولات الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا الأوروبية) لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تفتقر إلى أي مبدأ قانوني أو أخلاقي". ودعا الأطراف الأخرى إلى اغتنام هذه الفرصة لدعم الحل الدبلوماسي وتجنب أزمة يمكن تفاديها.وحثّ الوزير الإيراني الترويكا الأوروبية على تبني نهج "مسؤول ومستقل" يضمن التوصل إلى حل عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف. وكان عراقجي قد جدد، الخميس الماضي، التأكيد على أن "الخيار العسكري" ليس هو الحل للقضية النووية الإيرانية.وأجرى التلفزيون الإيراني مقابلة مع عراقجي، الخميس الماضي، أكد خلالها أن إيران أبلغت الأوروبيين أنه كما فشلت إسرائيل وأمريكا في حل المشكلة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، فإن تفعيل آلية "سناب باك" سيكون أيضا عقيما.وتابع وزير الخارجية الإيراني: "ولهذا السبب، حتى بعد الحرب، شهدنا نفس الدول تطالب مرة أخرى بالعودة إلى طاولة المفاوضات".وبشأن تفعيل آلية "سناب باك"، أوضح عراقجي أن "هناك طبيعة سياسية في مجلس الأمن، حيث لا تستند القرارات إلى الحقوق والعدالة بل إلى دوافع سياسية، ومثل هذا الاحتمال موجود، لكنه لن يحل أي من المشاكل".وأكد عباس عراقجي، أن المفاوضات مع الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) "مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتًا إلى أن "إيران وروسيا والصين، تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد".وقال عراقجي: في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "مفاوضاتنا مع الترويكا الأوروبية مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والشروط التي وضعتها الترويكا الأوروبية لتمديد مهلة تفعيل "آلية الزناد" مرفوضة وغير حكيمة".

