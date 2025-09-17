عربي
عراقجي لنظرائه الأوروبيين: إيران مستعدة لحل عادل بشأن العقوبات والملف النووي
عراقجي لنظرائه الأوروبيين: إيران مستعدة لحل عادل بشأن العقوبات والملف النووي
عراقجي لنظرائه الأوروبيين: إيران مستعدة لحل عادل بشأن العقوبات والملف النووي

16:45 GMT 17.09.2025
© AP Photo / Alexander Kazakovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مكالمة هاتفية مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة تطورات الملف النووي الإيراني، وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية.

وأكد عراقجي التزام طهران بإبقاء "النافذة الدبلوماسية" مفتوحة لمنع تصعيد التوترات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مسار الحوار، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وانتقد بشدة محاولات الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا الأوروبية) لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تفتقر إلى أي مبدأ قانوني أو أخلاقي".

وأشار عراقجي إلى أن إيران اتخذت خطوة "مسؤولة" بالانخراط في محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصياغة وثيقة جديدة توضح كيفية تنفيذ تعهداتها بموجب اتفاقية الضمانات.
ودعا الأطراف الأخرى إلى اغتنام هذه الفرصة لدعم الحل الدبلوماسي وتجنب أزمة يمكن تفاديها.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني
30 أغسطس, 14:21 GMT
وحثّ الوزير الإيراني الترويكا الأوروبية على تبني نهج "مسؤول ومستقل" يضمن التوصل إلى حل عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.
وأكد استعداد طهران للتفاوض بشكل بنّاء، شريطة أن تُظهر الأطراف الأوروبية جدية في السعي نحو حل دبلوماسي.
وكان عراقجي قد جدد، الخميس الماضي، التأكيد على أن "الخيار العسكري" ليس هو الحل للقضية النووية الإيرانية.
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الملف النووي الإيراني يعود للواجهة.. ماذا تعني عودة العقوبات الدولية؟
29 أغسطس, 07:55 GMT
وأجرى التلفزيون الإيراني مقابلة مع عراقجي، الخميس الماضي، أكد خلالها أن إيران أبلغت الأوروبيين أنه كما فشلت إسرائيل وأمريكا في حل المشكلة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، فإن تفعيل آلية "سناب باك" سيكون أيضا عقيما.

وقال عراقجي في المقابلة التي نقلتها وكالة "إرنا"، صباح الجمعة الماضي، "رأينا رغم الهجوم والتدمير، أعيد بناء المباني وتم استبدال المعدات، وبقي ما لا يمكن تدميره، أي العلوم والتكنولوجيا المحلية في إيران".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "ولهذا السبب، حتى بعد الحرب، شهدنا نفس الدول تطالب مرة أخرى بالعودة إلى طاولة المفاوضات".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
الخارجية الإيرانية: مشاورات مرتقبة مع مسؤولين روس وصينيين في طهران لبحث الملف النووي
21 يوليو, 08:54 GMT
وبشأن تفعيل آلية "سناب باك"، أوضح عراقجي أن "هناك طبيعة سياسية في مجلس الأمن، حيث لا تستند القرارات إلى الحقوق والعدالة بل إلى دوافع سياسية، ومثل هذا الاحتمال موجود، لكنه لن يحل أي من المشاكل".
وأكد عباس عراقجي، أن المفاوضات مع الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) "مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتًا إلى أن "إيران وروسيا والصين، تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد".
وقال عراقجي: في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "مفاوضاتنا مع الترويكا الأوروبية مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والشروط التي وضعتها الترويكا الأوروبية لتمديد مهلة تفعيل "آلية الزناد" مرفوضة وغير حكيمة".
