وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/وزير-الخارجية-المصري-يجري-اتصالات-مكثفة-بشأن-الملف-النووي-الإيراني-1104319013.html
وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني
وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى، اليوم السبت، سلسلة اتصالات مع عدد من نظرائه من الدول الأوروبية، ومسؤولين إيرانيين وأمريكيين لدعم جهود خفض التصعيد في... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T14:21+0000
2025-08-30T14:21+0000
إيران
العالم
الأخبار
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096628042_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_2e7b12fe278fb5278557f3e7698207a6.jpg
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن عبد العاطي أجرى اتصالات مع عدد من نظرائه من الدول الأوروبية (الترويكا) "E3"، ومسؤولين بإيران والولايات المتحدة الأمريكية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار الأيام الأخيرة.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك الاتصالات تأتي في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم جهود خفض التصعيد.جاء ذلك بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة من أجل التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.وأكد بيان الخارجية المصرية أن هذه الاتصالات المكثفة تأتي فى إطار جهود متواصلة تبذلها القاهرة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم فى تقريب وجهات النظر وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووي الايراني.ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أول أمس الخميس، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.وقالت دول الـ"ترويكا"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
https://sarabic.ae/20250829/الخارجية-الروسية-تدين-إعادة-فرض-العقوبات-على-إيران-1104260663.html
https://sarabic.ae/20250829/وزير-الخارجية-الإيراني-مستعدون-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-1104266622.html
إيران
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096628042_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_0230ef9072362f7634b345b3f7ea2921.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الأخبار, مصر
إيران, العالم, الأخبار, مصر

وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني

14:21 GMT 30.08.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى، اليوم السبت، سلسلة اتصالات مع عدد من نظرائه من الدول الأوروبية، ومسؤولين إيرانيين وأمريكيين لدعم جهود خفض التصعيد في المنطقة.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن عبد العاطي أجرى اتصالات مع عدد من نظرائه من الدول الأوروبية (الترويكا) "E3"، ومسؤولين بإيران والولايات المتحدة الأمريكية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار الأيام الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك الاتصالات تأتي في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم جهود خفض التصعيد.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الخارجية الروسية تدين إعادة فرض العقوبات على إيران
أمس, 07:46 GMT
جاء ذلك بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة من أجل التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد بيان الخارجية المصرية أن هذه الاتصالات المكثفة تأتي فى إطار جهود متواصلة تبذلها القاهرة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم فى تقريب وجهات النظر وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووي الايراني.

وتهدف محاولة القاهرة إلى خفض التصعيد فى أعقاب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية من خلال مجلس الأمن.

ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أول أمس الخميس، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي جديد
أمس, 11:33 GMT
وقالت دول الـ"ترويكا"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".
وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала