https://sarabic.ae/20250830/وزير-الخارجية-المصري-يجري-اتصالات-مكثفة-بشأن-الملف-النووي-الإيراني-1104319013.html
وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني
وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى، اليوم السبت، سلسلة اتصالات مع عدد من نظرائه من الدول الأوروبية، ومسؤولين إيرانيين وأمريكيين لدعم جهود خفض التصعيد في... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T14:21+0000
2025-08-30T14:21+0000
2025-08-30T14:21+0000
إيران
العالم
الأخبار
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096628042_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_2e7b12fe278fb5278557f3e7698207a6.jpg
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن عبد العاطي أجرى اتصالات مع عدد من نظرائه من الدول الأوروبية (الترويكا) "E3"، ومسؤولين بإيران والولايات المتحدة الأمريكية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار الأيام الأخيرة.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك الاتصالات تأتي في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم جهود خفض التصعيد.جاء ذلك بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة من أجل التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.وأكد بيان الخارجية المصرية أن هذه الاتصالات المكثفة تأتي فى إطار جهود متواصلة تبذلها القاهرة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم فى تقريب وجهات النظر وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووي الايراني.ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أول أمس الخميس، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.وقالت دول الـ"ترويكا"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
https://sarabic.ae/20250829/الخارجية-الروسية-تدين-إعادة-فرض-العقوبات-على-إيران-1104260663.html
https://sarabic.ae/20250829/وزير-الخارجية-الإيراني-مستعدون-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-1104266622.html
إيران
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096628042_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_0230ef9072362f7634b345b3f7ea2921.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الأخبار, مصر
إيران, العالم, الأخبار, مصر
وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى، اليوم السبت، سلسلة اتصالات مع عدد من نظرائه من الدول الأوروبية، ومسؤولين إيرانيين وأمريكيين لدعم جهود خفض التصعيد في المنطقة.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن عبد العاطي أجرى اتصالات مع عدد من نظرائه من الدول الأوروبية (الترويكا) "E3"، ومسؤولين بإيران والولايات المتحدة الأمريكية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار الأيام الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك الاتصالات تأتي في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم جهود خفض التصعيد.
جاء ذلك بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة من أجل التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد بيان الخارجية المصرية أن هذه الاتصالات المكثفة تأتي فى إطار جهود متواصلة تبذلها القاهرة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم فى تقريب وجهات النظر وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووي الايراني.
وتهدف محاولة القاهرة إلى خفض التصعيد فى أعقاب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية من خلال مجلس الأمن.
ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أول أمس الخميس، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.
وقالت دول الـ"ترويكا
"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".
وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".