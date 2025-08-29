عربي
الخارجية الروسية تدين إعادة فرض العقوبات على إيران-عاجل
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، قرار دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بإعادة فرض العقوبات على إيران، وتدعو المجتمع الدولي... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "نحن ندين بشدة هذه الأعمال من قبل الدول الأوروبية وندعو المجتمع الدولي لرفضها. ولا يمكن أن يترتب على عمليات الاحتيال هذه أي التزامات للدول الأخرى. في الواقع، نحن نواجه محاولة غير رسمية للتلاعب بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 من قبل الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة".أشاروا إلى أنه ليس لديهم أي أساس قانوني أو إجرائي لذلك. قدّم الجانب الروسي تحليلاً مفصلاً إلى الأمم المتحدة، مُوضّحاً الخلفية غير الملائمة وتناقض المطالبات الأوروبية بـ"إعادة فرض العقوبات". وقدّمت الصين حججاً مفصلة حول هذا الموضوع؛ وهو ليس جديداً.وأضافت الخارجية: "نعتبر أنه من المهم منع تصعيد جديد حول البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية، والذي كما يتضح من العدوان الأجنبي على إيران في يونيو من هذا العام، سيكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين".وفقا لوزارة الخارجية الروسية، فإن المهمة ذات الأولوية في الوقت الحالي هي إيجاد حوار بين الأطراف المعنية لإيجاد حل ومنع مواجهة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني.وتابع البيان: "المهمة الأساسية اليوم هي استئناف الحوار البناء بين الأطراف المعنية والبحث الجماعي المركز عن حلول لتجنب أزمة جديدة".ودعت روسيا دول "الترويكا" إلى العودة إلى رشدها وإعادة النظر في قراراتها بشأن إيران قبل أن تؤدي إلى مأساة. وأكدت الخارجية أن "خط المواجهة مع طهران ليس له آفاق".وأضافت: "لا يزال أمام الدول الأوروبية فرصة لتقديم مساهمة بناءة للقضية المشتركة من خلال دعم مشروع قرار مجلس الأمن الروسي الصيني بشأن التأخير الفني لمدة ستة أشهر في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. نأمل أن يستغلوا هذه الفرصة، مدركين تماما مدى مسؤوليتهم عن العواقب إذا رفضوا مسار الدبلوماسية".وقالت الخارجية: "محاولات الدول الأوروبية لاستخدام "إعادة فرض العقوبات" (إعادة فرض العقوبات على إيران) عامل خطير لزعزعة الاستقرار يعيق الجهود على مختلف المستويات لإيجاد حلول تفاوضية بشأن إيران".
الخارجية الروسية تدين إعادة فرض العقوبات على إيران-عاجل

07:46 GMT 29.08.2025 (تم التحديث: 08:10 GMT 29.08.2025)
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، قرار دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بإعادة فرض العقوبات على إيران، وتدعو المجتمع الدولي لرفضها.
وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "نحن ندين بشدة هذه الأعمال من قبل الدول الأوروبية وندعو المجتمع الدولي لرفضها. ولا يمكن أن يترتب على عمليات الاحتيال هذه أي التزامات للدول الأخرى. في الواقع، نحن نواجه محاولة غير رسمية للتلاعب بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 من قبل الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة".
أشاروا إلى أنه ليس لديهم أي أساس قانوني أو إجرائي لذلك. قدّم الجانب الروسي تحليلاً مفصلاً إلى الأمم المتحدة، مُوضّحاً الخلفية غير الملائمة وتناقض المطالبات الأوروبية بـ"إعادة فرض العقوبات". وقدّمت الصين حججاً مفصلة حول هذا الموضوع؛ وهو ليس جديداً.
وأضافت الخارجية: "نعتبر أنه من المهم منع تصعيد جديد حول البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية، والذي كما يتضح من العدوان الأجنبي على إيران في يونيو من هذا العام، سيكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين".
وفقا لوزارة الخارجية الروسية، فإن المهمة ذات الأولوية في الوقت الحالي هي إيجاد حوار بين الأطراف المعنية لإيجاد حل ومنع مواجهة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني.
وتابع البيان: "المهمة الأساسية اليوم هي استئناف الحوار البناء بين الأطراف المعنية والبحث الجماعي المركز عن حلول لتجنب أزمة جديدة".
ودعت روسيا دول "الترويكا" إلى العودة إلى رشدها وإعادة النظر في قراراتها بشأن إيران قبل أن تؤدي إلى مأساة. وأكدت الخارجية أن "خط المواجهة مع طهران ليس له آفاق".
وأضافت: "لا يزال أمام الدول الأوروبية فرصة لتقديم مساهمة بناءة للقضية المشتركة من خلال دعم مشروع قرار مجلس الأمن الروسي الصيني بشأن التأخير الفني لمدة ستة أشهر في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. نأمل أن يستغلوا هذه الفرصة، مدركين تماما مدى مسؤوليتهم عن العواقب إذا رفضوا مسار الدبلوماسية".
وقالت الخارجية: "محاولات الدول الأوروبية لاستخدام "إعادة فرض العقوبات" (إعادة فرض العقوبات على إيران) عامل خطير لزعزعة الاستقرار يعيق الجهود على مختلف المستويات لإيجاد حلول تفاوضية بشأن إيران".
