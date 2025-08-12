https://sarabic.ae/20250812/إيران-تعلن-استعدادها-لمفاوضات-مباشرة-مع-واشنطن-شريطة-توفر-الظروف-المناسبة-1103660588.html
إيران تعلن استعدادها لمفاوضات مباشرة مع واشنطن شريطة توفر الظروف المناسبة
إيران تعلن استعدادها لمفاوضات مباشرة مع واشنطن شريطة توفر الظروف المناسبة
أعلن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، استعداد طهران لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة توفر الظروف الملائمة
أعلن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، استعداد طهران لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة توفر الظروف الملائمة واستيفاء الشروط التي حددتها إيران.
واعتبر عارف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، الدعوات الأمريكية لوقف تخصيب اليورانيوم بشكل نهائي بمثابة "مزحة كبيرة".
وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن إيران
ستواصل التواصل مع الدول الوسيطة في المفاوضات مع واشنطن،
لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
وكانت إيران قد حسمت، أمس الاثنين، مزاعم متداولة بشأن استضافة النرويج للجولة المقبلة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده لا تؤكد صحة ما تردد بشأن استضافة النرويج للجولة السادسة من المفاوضات.
وكانت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية الصادرة باللغة الإنجليزية، أفادت يوم الجمعة الماضية، نقلا عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، أن إيران وأمريكا قد تبدآن مفاوضات بوساطة نرويجية، في أغسطس/ آب الجاري.
وردا على دور النرويج في المفاوضات بين إيران وأمريكا واحتمال الوساطة، قال بقائي: "لا، هذا الأمر غير مؤكد"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وفي جانب آخر من تصريحاته، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الادعاء الذي ساقه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
، بأن "الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية كان يهدف إلى منع تحول الصراع بين إسرائيل وإيران إلى حرب إقليمية شاملة"، واصفا ذلك بأنه "ادعاء سخيف ومضحك"، يبرر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، والاعتداء على سيادة إيران وسلامة أراضيها، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف أن "أمريكا دفعت إسرائيل لخوض الحرب بالوكالة عن واشنطن في خضم المفاوضات"، التي كان مقررا عقد جولتها السادسة بعد يومين، بل وشاركت بنفسها في العدوان العسكري على إيران.
وأكد أن "مثل هذه الأعذار لا تُخفف من المسؤولية الكبيرة التي تتحملها أمريكا عن ارتكاب هذا العمل غير القانوني والإجرامي".
وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.
وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني
، في حين تؤكد إيران أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق.
كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.
يشار إلى أنه في مايو/ أيار 2018، انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.