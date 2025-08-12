https://sarabic.ae/20250812/إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتفقان-على-مواصلة-المشاورات-بشأن-ملف-طهران-النووي-1103627321.html
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن ملف طهران النووي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غادر طهران، بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين
وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، بأن كاظم غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أوضح أن "ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرى في طهران مشاورات مع وفد إيراني يضم مدير عام قسم السلم والأمن الدولي في وزارة الخارجية، ومستشار منظمة الطاقة الذرية، لبحث سبل التعاون بين إيران والوكالة".وأضاف غريب أبادي، أن الجانبين "اتفقا على استمرار المشاورات في ضوء ما نوقش في الاجتماع".وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إلى أن "الوفد الإيراني أعرب عن انتقاده الشديد واعتراضه على عدم قيام الوكالة بواجباتها أثناء الهجوم العدواني من قبل إسرائيل وأمريكا، وأبلغ الوفدَ الأممي بمطالب إيران بضرورة إصلاح الآليات الخاطئة السائدة في تعامل الوكالة مع الملف النووي الإيراني".وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غادر طهران، بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن كيفية تعامل إيران والوكالة في الظروف الجديدة.
وأفادت وكالة
"إسنا" الإيرانية، بأن كاظم غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أوضح أن "ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرى في طهران مشاورات مع وفد إيراني يضم مدير عام قسم السلم والأمن الدولي في وزارة الخارجية، ومستشار منظمة الطاقة الذرية، لبحث سبل التعاون بين إيران والوكالة".
وأضاف غريب أبادي، أن الجانبين "اتفقا على استمرار المشاورات في ضوء ما نوقش في الاجتماع".
وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إلى أن "الوفد الإيراني أعرب عن انتقاده الشديد واعتراضه على عدم قيام الوكالة بواجباتها أثناء الهجوم العدواني من قبل إسرائيل وأمريكا، وأبلغ الوفدَ الأممي بمطالب إيران بضرورة إصلاح الآليات الخاطئة السائدة في تعامل الوكالة مع الملف النووي الإيراني".
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية
، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.