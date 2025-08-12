إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن ملف طهران النووي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250812/إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتفقان-على-مواصلة-المشاورات-بشأن-ملف-طهران-النووي-1103627321.html
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن ملف طهران النووي
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن ملف طهران النووي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غادر طهران، بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T08:27+0000
2025-08-12T08:27+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:106:2712:1632_1920x0_80_0_0_82e6e1eacd1025cc72417f912349145c.jpg
وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، بأن كاظم غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أوضح أن "ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرى في طهران مشاورات مع وفد إيراني يضم مدير عام قسم السلم والأمن الدولي في وزارة الخارجية، ومستشار منظمة الطاقة الذرية، لبحث سبل التعاون بين إيران والوكالة".وأضاف غريب أبادي، أن الجانبين "اتفقا على استمرار المشاورات في ضوء ما نوقش في الاجتماع".وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إلى أن "الوفد الإيراني أعرب عن انتقاده الشديد واعتراضه على عدم قيام الوكالة بواجباتها أثناء الهجوم العدواني من قبل إسرائيل وأمريكا، وأبلغ الوفدَ الأممي بمطالب إيران بضرورة إصلاح الآليات الخاطئة السائدة في تعامل الوكالة مع الملف النووي الإيراني".وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
https://sarabic.ae/20250811/الخارجية-الإيرانية-تكشفت-تفاصيل-لقاء-نائب-مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-طهران-1103619358.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_59ad96ad81deac05231db9f2e01e5360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن ملف طهران النووي

08:27 GMT 12.08.2025
© AP Photo / Ronald Zakوکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Ronald Zak
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غادر طهران، بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن كيفية تعامل إيران والوكالة في الظروف الجديدة.
وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، بأن كاظم غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أوضح أن "ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرى في طهران مشاورات مع وفد إيراني يضم مدير عام قسم السلم والأمن الدولي في وزارة الخارجية، ومستشار منظمة الطاقة الذرية، لبحث سبل التعاون بين إيران والوكالة".
وأضاف غريب أبادي، أن الجانبين "اتفقا على استمرار المشاورات في ضوء ما نوقش في الاجتماع".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل لقاء نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران
أمس, 19:16 GMT
وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إلى أن "الوفد الإيراني أعرب عن انتقاده الشديد واعتراضه على عدم قيام الوكالة بواجباتها أثناء الهجوم العدواني من قبل إسرائيل وأمريكا، وأبلغ الوفدَ الأممي بمطالب إيران بضرورة إصلاح الآليات الخاطئة السائدة في تعامل الوكالة مع الملف النووي الإيراني".
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала