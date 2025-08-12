https://sarabic.ae/20250812/إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتفقان-على-مواصلة-المشاورات-بشأن-ملف-طهران-النووي-1103627321.html

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن ملف طهران النووي

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن ملف طهران النووي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غادر طهران، بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T08:27+0000

2025-08-12T08:27+0000

2025-08-12T08:27+0000

إيران

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:106:2712:1632_1920x0_80_0_0_82e6e1eacd1025cc72417f912349145c.jpg

وأفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، بأن كاظم غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أوضح أن "ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرى في طهران مشاورات مع وفد إيراني يضم مدير عام قسم السلم والأمن الدولي في وزارة الخارجية، ومستشار منظمة الطاقة الذرية، لبحث سبل التعاون بين إيران والوكالة".وأضاف غريب أبادي، أن الجانبين "اتفقا على استمرار المشاورات في ضوء ما نوقش في الاجتماع".وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إلى أن "الوفد الإيراني أعرب عن انتقاده الشديد واعتراضه على عدم قيام الوكالة بواجباتها أثناء الهجوم العدواني من قبل إسرائيل وأمريكا، وأبلغ الوفدَ الأممي بمطالب إيران بضرورة إصلاح الآليات الخاطئة السائدة في تعامل الوكالة مع الملف النووي الإيراني".وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

https://sarabic.ae/20250811/الخارجية-الإيرانية-تكشفت-تفاصيل-لقاء-نائب-مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-طهران-1103619358.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار