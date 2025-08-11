https://sarabic.ae/20250811/الخارجية-الإيرانية-تكشفت-تفاصيل-لقاء-نائب-مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-طهران-1103619358.html
الخارجية الإيرانية تكشفت تفاصيل لقاء نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران
الخارجية الإيرانية تكشفت تفاصيل لقاء نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، تفاصيل لقاء الوفد الإيراني المفاوض مع نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في طهران. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T19:16+0000
2025-08-11T19:16+0000
2025-08-11T19:16+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "الوفد الإيراني المفاوض بحث مع نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إطار العمل الجديد بعد الأحداث الأخيرة".وأضاف البيان أن "الوفد الإيراني المفاوض أعرب عن انتقاده واحتجاجه الشديدين لعدم تحمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولياتها خلال الهجوم الإسرائيلي والأمريكي".وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
https://sarabic.ae/20250811/الخارجية-الإيرانية-ترد-على-ادعاء-بشأن-استضافة-النرويج-لمحادثات-محتملة-1103599006.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية الإيرانية تكشفت تفاصيل لقاء نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، تفاصيل لقاء الوفد الإيراني المفاوض مع نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في طهران.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "الوفد الإيراني المفاوض بحث مع نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إطار العمل الجديد بعد الأحداث الأخيرة".
وأضاف البيان أن "الوفد الإيراني المفاوض أعرب عن انتقاده واحتجاجه الشديدين لعدم تحمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولياتها خلال الهجوم الإسرائيلي والأمريكي".
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية
، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.