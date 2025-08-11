https://sarabic.ae/20250811/الخارجية-الإيرانية-ترد-على-ادعاء-بشأن-استضافة-النرويج-لمحادثات-محتملة-1103599006.html

الخارجية الإيرانية ترد على ادعاء بشأن استضافة النرويج لمحادثات محتملة

حسمت إيران، اليوم الاثنين، مزاعم متداولة بشأن استضافة النرويج للجولة المقبلة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن. 11.08.2025

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده لا تؤكد صحة ما تردد بشأن استضافة النرويج للجولة السادسة من المفاوضات.وكانت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية الصادرة باللغة الإنجليزية، أفادت يوم الجمعة الماضية، نقلًا عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، أن إيران وأمريكا قد تبدآن مفاوضات بوساطة نرويجية، في أغسطس/ آب الجاري.وردًا على دور النرويج في المفاوضات بين إيران وأمريكا واحتمال الوساطة، قال بقائي: "لا، هذا الأمر غير مؤكد"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وفي جانب آخر من تصريحاته، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الادعاء الذي ساقه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن "الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية كان يهدف إلى منع تحول الصراع بين إسرائيل وإيران إلى حرب إقليمية شاملة"، واصفًا ذلك بأنه "ادعاء سخيف ومضحك"، يبرر انتهاكًا صارخا للقانون الدولي، والاعتداء على سيادة إيران وسلامة أراضيها، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأكد أن مثل هذه الأعذار لا تُخفف من المسؤولية الكبيرة التي تتحملها أمريكا عن ارتكاب هذا العمل غير القانوني والإجرامي.وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق.كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.يشار إلى أنه في مايو/ أيار 2018، انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

