https://sarabic.ae/20250802/إيران-الحوار-مع-الترويكا-الأوروبية-بشأن-الملف-النووي-يواجه-تعقيدات-متزايدة-1103297757.html

إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"

إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"

سبوتنيك عربي

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم السبت، إن ما يجري حاليا بين إيران والدول الأوروبية الثلاث ليس مفاوضات رسمية، بل حوار وتبادل وجهات... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T11:14+0000

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وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن إيران لم تعارض يوما الحوار مع الدول الأوروبية حول مختلف القضايا.وأكدت مهاجراني أن المحادثات الحالية تقتصر على تبادل الآراء، ولا ترقى إلى مستوى محاولات التوصل إلى اتفاق.وتسعى دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) للضغط على طهران من أجل العودة إلى مفاوضات جدية، محذرة من أن الوقت بدأ ينفد، حسبما ذكر أحد الدبلوماسيين، لوسائل إعلام غربية.ويأتي هذا اللقاء بعد انقطاع طويل سببته الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي أدت إلى تجميد المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن.وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن بلاده متمسكة بحقوقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تتنازل عن حقها في التخصيب.

https://sarabic.ae/20250726/إعلام-إيراني-الجولة-المقبلة-من-محادثات-إسطنبول-بين-إيران-والترويكا-خلال-عشرة-أيام-1103060100.html

https://sarabic.ae/20250725/إيران-تكشف-تفاصيل-المفاوضات-الأخيرة-مع-الـترويكا-الأوروبية-1103038068.html

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