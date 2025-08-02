https://sarabic.ae/20250802/إيران-الحوار-مع-الترويكا-الأوروبية-بشأن-الملف-النووي-يواجه-تعقيدات-متزايدة-1103297757.html
إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"
إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم السبت، إن ما يجري حاليا بين إيران والدول الأوروبية الثلاث ليس مفاوضات رسمية، بل حوار وتبادل وجهات... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T11:14+0000
2025-08-02T11:14+0000
2025-08-02T11:14+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن إيران لم تعارض يوما الحوار مع الدول الأوروبية حول مختلف القضايا.وأكدت مهاجراني أن المحادثات الحالية تقتصر على تبادل الآراء، ولا ترقى إلى مستوى محاولات التوصل إلى اتفاق.وتسعى دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) للضغط على طهران من أجل العودة إلى مفاوضات جدية، محذرة من أن الوقت بدأ ينفد، حسبما ذكر أحد الدبلوماسيين، لوسائل إعلام غربية.ويأتي هذا اللقاء بعد انقطاع طويل سببته الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي أدت إلى تجميد المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن.وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن بلاده متمسكة بحقوقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تتنازل عن حقها في التخصيب.
https://sarabic.ae/20250726/إعلام-إيراني-الجولة-المقبلة-من-محادثات-إسطنبول-بين-إيران-والترويكا-خلال-عشرة-أيام-1103060100.html
https://sarabic.ae/20250725/إيران-تكشف-تفاصيل-المفاوضات-الأخيرة-مع-الـترويكا-الأوروبية-1103038068.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم السبت، إن ما يجري حاليا بين إيران والدول الأوروبية الثلاث ليس مفاوضات رسمية، بل حوار وتبادل وجهات نظر بشأن الملف النووي في ظل ظروف معقدة متزايدة.
وأضافت في تصريحات
لـ"سبوتنيك" أن إيران لم تعارض يوما الحوار مع الدول الأوروبية حول مختلف القضايا.
وأكدت مهاجراني أن المحادثات الحالية تقتصر على تبادل الآراء، ولا ترقى إلى مستوى محاولات التوصل إلى اتفاق.
وتسعى دول الترويكا الأوروبية
(فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) للضغط على طهران من أجل العودة إلى مفاوضات جدية، محذرة من أن الوقت بدأ ينفد، حسبما ذكر أحد الدبلوماسيين، لوسائل إعلام غربية.
ويأتي هذا اللقاء بعد انقطاع طويل سببته الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي أدت إلى تجميد المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن.
وأكد وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، في وقت سابق، أن بلاده متمسكة بحقوقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تتنازل عن حقها في التخصيب.