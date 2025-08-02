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مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
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https://sarabic.ae/20250802/إيران-الحوار-مع-الترويكا-الأوروبية-بشأن-الملف-النووي-يواجه-تعقيدات-متزايدة-1103297757.html
إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"
إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم السبت، إن ما يجري حاليا بين إيران والدول الأوروبية الثلاث ليس مفاوضات رسمية، بل حوار وتبادل وجهات... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T11:14+0000
2025-08-02T11:14+0000
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وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن إيران لم تعارض يوما الحوار مع الدول الأوروبية حول مختلف القضايا.وأكدت مهاجراني أن المحادثات الحالية تقتصر على تبادل الآراء، ولا ترقى إلى مستوى محاولات التوصل إلى اتفاق.وتسعى دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) للضغط على طهران من أجل العودة إلى مفاوضات جدية، محذرة من أن الوقت بدأ ينفد، حسبما ذكر أحد الدبلوماسيين، لوسائل إعلام غربية.ويأتي هذا اللقاء بعد انقطاع طويل سببته الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي أدت إلى تجميد المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن.وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن بلاده متمسكة بحقوقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تتنازل عن حقها في التخصيب.
https://sarabic.ae/20250726/إعلام-إيراني-الجولة-المقبلة-من-محادثات-إسطنبول-بين-إيران-والترويكا-خلال-عشرة-أيام-1103060100.html
https://sarabic.ae/20250725/إيران-تكشف-تفاصيل-المفاوضات-الأخيرة-مع-الـترويكا-الأوروبية-1103038068.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"

11:14 GMT 02.08.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم السبت، إن ما يجري حاليا بين إيران والدول الأوروبية الثلاث ليس مفاوضات رسمية، بل حوار وتبادل وجهات نظر بشأن الملف النووي في ظل ظروف معقدة متزايدة.
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن إيران لم تعارض يوما الحوار مع الدول الأوروبية حول مختلف القضايا.
وأكدت مهاجراني أن المحادثات الحالية تقتصر على تبادل الآراء، ولا ترقى إلى مستوى محاولات التوصل إلى اتفاق.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
إعلام إيراني: الجولة المقبلة من محادثات إسطنبول بين إيران و"الترويكا" خلال عشرة أيام
26 يوليو, 13:24 GMT
وتسعى دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) للضغط على طهران من أجل العودة إلى مفاوضات جدية، محذرة من أن الوقت بدأ ينفد، حسبما ذكر أحد الدبلوماسيين، لوسائل إعلام غربية.
إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
إيران تكشف تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع الـ"ترويكا الأوروبية"
25 يوليو, 15:40 GMT
ويأتي هذا اللقاء بعد انقطاع طويل سببته الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي أدت إلى تجميد المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن بلاده متمسكة بحقوقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تتنازل عن حقها في التخصيب.
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