إعلام إيراني: الجولة المقبلة من محادثات إسطنبول بين إيران و"الترويكا" خلال عشرة أيام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250726/إعلام-إيراني-الجولة-المقبلة-من-محادثات-إسطنبول-بين-إيران-والترويكا-خلال-عشرة-أيام-1103060100.html
إعلام إيراني: الجولة المقبلة من محادثات إسطنبول بين إيران و"الترويكا" خلال عشرة أيام
إعلام إيراني: الجولة المقبلة من محادثات إسطنبول بين إيران و"الترويكا" خلال عشرة أيام
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "إيران وأوروبا اتفقتا على استمرار المحادثات، بعد يوم من استعراض آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات والملف النووي خلال جولة... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T13:24+0000
2025-07-26T13:24+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096848317_0:90:1349:848_1920x0_80_0_0_cf74df84024bc84ecd9915d972e7ca96.jpg
وأفاد موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي في إيران، بأنه "من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من محادثات إسطنبول بين إيران والترويكا الأوروبية خلال الأيام العشرة المقبلة".وكشف مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عن تفاصيل الجولة الأخيرة من اجتماعات نواب وزراء خارجية إيران و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مدينة إسطنبول التركية، إذ قدم شرحًا موسعًا حول مجريات اللقاء.وأوضح روانجي، أن الاجتماع الذي عُقد اليوم، "يأتي في إطار استكمال المشاورات السابقة بشأن الملف النووي الإيراني".وأشار إلى أن التطورات الأخيرة، ومنها ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي والأمريكي" على إيران، كانت حاضرة بقوة في المناقشات، مضيفًا أن بلاده اعتبرت هذه الهجمات "انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، ووجّهت انتقادات لمواقف الدول الأوروبية تجاه هذه الأحداث.وأضاف أن "الاجتماع تطرق إلى مسألة إعادة فرض العقوبات وآلية التفعيل"، إذ عبّر الوفد الإيراني عن رفضه لهذه التحركات، مؤكدًا أن الدول الأوروبية لا تملك أساسا قانونيا لمثل هذه الإجراءات، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.ولفت مجيد تخت روانجي إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعث في الآونة الأخيرة برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تضمّنت شرحًا تفصيليًا للمواقف القانونية الإيرانية، وتم تسجيلها رسميًا لدى المنظمة الدولية.وأكد المسؤول الإيراني أن "حقوق بلاده في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، لا سيما في ما يخص التخصيب، تعد حقوقًا غير قابلة للتصرف ويجب أن تستمر داخل إيران"، كما شدد على "ضرورة رفع العقوبات المفروضة بأسرع وقت ممكن".من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مقابلة مع وكالة "إيرنا"، قبيل الاجتماع، أن "اللقاء يشكل فرصة للدول الأوروبية الثلاث لتصحيح مواقفها والتعامل بواقعية أكبر تجاه الملف النووي الإيراني"، معربًا عن أمله في أن "تستغل هذه الدول الفرصة لتعويض نهجها السابق، الذي أضر بمصداقية أوروبا وأضعف موقفها التفاوضي".
https://sarabic.ae/20250725/الخارجية-الإيرانية-اجتماع-إسطنبول-فرصة-لتصحيح-مواقف-أوروبا-بشأن-برنامجنا-النووي-1103021161.html
https://sarabic.ae/20250724/إيران-اتهامنا-بتخصيب-اليورانيوم-بهدف-امتلاك-سلاح-نووي-كذبة-كبيرة-1102973408.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096848317_81:0:1212:848_1920x0_80_0_0_ae33f331072d3bef9f6a9603f21588d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام إيراني: الجولة المقبلة من محادثات إسطنبول بين إيران و"الترويكا" خلال عشرة أيام

13:24 GMT 26.07.2025
© Photo / Unsplash/ sina drakhshani علم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Photo / Unsplash/ sina drakhshani
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "إيران وأوروبا اتفقتا على استمرار المحادثات، بعد يوم من استعراض آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات والملف النووي خلال جولة المحادثات التي عقدت أمس الجمعة في إسطنبول.
وأفاد موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي في إيران، بأنه "من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من محادثات إسطنبول بين إيران والترويكا الأوروبية خلال الأيام العشرة المقبلة".
وكشف مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عن تفاصيل الجولة الأخيرة من اجتماعات نواب وزراء خارجية إيران و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مدينة إسطنبول التركية، إذ قدم شرحًا موسعًا حول مجريات اللقاء.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الخارجية الإيرانية: اجتماع إسطنبول فرصة لتصحيح مواقف أوروبا بشأن برنامجنا النووي
أمس, 09:57 GMT
وأوضح روانجي، أن الاجتماع الذي عُقد اليوم، "يأتي في إطار استكمال المشاورات السابقة بشأن الملف النووي الإيراني".
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة، ومنها ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي والأمريكي" على إيران، كانت حاضرة بقوة في المناقشات، مضيفًا أن بلاده اعتبرت هذه الهجمات "انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، ووجّهت انتقادات لمواقف الدول الأوروبية تجاه هذه الأحداث.
وأضاف أن "الاجتماع تطرق إلى مسألة إعادة فرض العقوبات وآلية التفعيل"، إذ عبّر الوفد الإيراني عن رفضه لهذه التحركات، مؤكدًا أن الدول الأوروبية لا تملك أساسا قانونيا لمثل هذه الإجراءات، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
ولفت مجيد تخت روانجي إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعث في الآونة الأخيرة برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تضمّنت شرحًا تفصيليًا للمواقف القانونية الإيرانية، وتم تسجيلها رسميًا لدى المنظمة الدولية.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
إيران: اتهامنا بتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك سلاح نووي "كذبة كبيرة"
24 يوليو, 05:36 GMT
وأكد المسؤول الإيراني أن "حقوق بلاده في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، لا سيما في ما يخص التخصيب، تعد حقوقًا غير قابلة للتصرف ويجب أن تستمر داخل إيران"، كما شدد على "ضرورة رفع العقوبات المفروضة بأسرع وقت ممكن".
من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مقابلة مع وكالة "إيرنا"، قبيل الاجتماع، أن "اللقاء يشكل فرصة للدول الأوروبية الثلاث لتصحيح مواقفها والتعامل بواقعية أكبر تجاه الملف النووي الإيراني"، معربًا عن أمله في أن "تستغل هذه الدول الفرصة لتعويض نهجها السابق، الذي أضر بمصداقية أوروبا وأضعف موقفها التفاوضي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала