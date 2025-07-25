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المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
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https://sarabic.ae/20250725/الخارجية-الإيرانية-اجتماع-إسطنبول-فرصة-لتصحيح-مواقف-أوروبا-بشأن-برنامجنا-النووي-1103021161.html
الخارجية الإيرانية: اجتماع إسطنبول فرصة لتصحيح مواقف أوروبا بشأن برنامجنا النووي
الخارجية الإيرانية: اجتماع إسطنبول فرصة لتصحيح مواقف أوروبا بشأن برنامجنا النووي
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعیل بقائي، اليوم الجمعة، بأن الاجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل المشترك، فرصة ثمينة لتصحيح... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T09:57+0000
2025-07-25T09:57+0000
إيران
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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن بقائي، أسفه تجاه ما وصفه بـ"المواقف المتحيزة للدول الأوروبية الثلاث تجاه العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران".وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجت في السابق على مثل هذه المواقف غير اللائقة، وبالتأكيد في اجتماع اليوم الجمعة سيتم نقل احتجاجات إيران بهذا الشأن إلى الأطراف الأوروبية وسيطلب منها توضيح".ومن المفترض أن تنطلق، اليوم الجمعة، مفاوضات بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وذلك في مبنى القنصلية الإيرانية العامة بمدينة إسطنبول التركية وستُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتوصلت إيران إلى اتفاق مع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) لبدء مفاوضات حول برنامجها النووي.ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم الأحد الماضي، عن مصدر مطّلع، أن "الاتفاق يشمل مبدأ استئناف المفاوضات، فيما لا تزال المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان انعقادها" وأن "الدولة المستضيفة للمفاوضات لم تُحدد بعد، رغم الحديث عن إمكانية عقدها خلال الأسبوع المقبل".وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عُمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن "التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق".يشار إلى أنه في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران على ذلك بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250721/خبير-حول-زيارة-لاريجاني-إلى-موسكو-الترويكا-أمام-اختبار-تفاوضي-جديد---1102886198.html
https://sarabic.ae/20250724/إعلام-المفاوضات-بين-إيران-والـترويكا-الأوروبية-ستعقد-غدا-الجمعة-في-إسطنبول-1102995813.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

الخارجية الإيرانية: اجتماع إسطنبول فرصة لتصحيح مواقف أوروبا بشأن برنامجنا النووي

09:57 GMT 25.07.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© x.com
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعیل بقائي، اليوم الجمعة، بأن الاجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل المشترك، فرصة ثمينة لتصحيح وجهات نظرها واختبار لمدى واقعيتها تجاه القضية النووية الإيرانية.
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن بقائي، أسفه تجاه ما وصفه بـ"المواقف المتحيزة للدول الأوروبية الثلاث تجاه العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران".
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21 يوليو, 16:01 GMT
وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجت في السابق على مثل هذه المواقف غير اللائقة، وبالتأكيد في اجتماع اليوم الجمعة سيتم نقل احتجاجات إيران بهذا الشأن إلى الأطراف الأوروبية وسيطلب منها توضيح".
ومن المفترض أن تنطلق، اليوم الجمعة، مفاوضات بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وذلك في مبنى القنصلية الإيرانية العامة بمدينة إسطنبول التركية وستُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأكد بقائي، في وقت سابق، انعقاد هذه المفاوضات، موضحًا أنها تركز على "رفع العقوبات والملف النووي الإيراني، مع التأكيد على عرض المواقف الإيرانية بشكل صريح".
وتوصلت إيران إلى اتفاق مع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) لبدء مفاوضات حول برنامجها النووي.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم الأحد الماضي، عن مصدر مطّلع، أن "الاتفاق يشمل مبدأ استئناف المفاوضات، فيما لا تزال المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان انعقادها" وأن "الدولة المستضيفة للمفاوضات لم تُحدد بعد، رغم الحديث عن إمكانية عقدها خلال الأسبوع المقبل".
إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
‌‏إعلام: المفاوضات بين إيران والـ"ترويكا" الأوروبية ستعقد غدا الجمعة في إسطنبول
أمس, 13:42 GMT
وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عُمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.
وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن "التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق".

وتشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.

يشار إلى أنه في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران على ذلك بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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