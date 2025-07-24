https://sarabic.ae/20250724/إعلام-المفاوضات-بين-إيران-والـترويكا-الأوروبية-ستعقد-غدا-الجمعة-في-إسطنبول-1102995813.html

‌‏إعلام: المفاوضات بين إيران والـ"ترويكا" الأوروبية ستعقد غدا الجمعة في إسطنبول

‌‏إعلام: المفاوضات بين إيران والـ"ترويكا" الأوروبية ستعقد غدا الجمعة في إسطنبول

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تعقد صباح غد الجمعة، مفاوضات بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وذلك في مبنى القنصلية... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T13:42+0000

2025-07-24T13:42+0000

2025-07-24T14:34+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

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وستنطلق الجولة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت إيران، وستُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل رضائي، في وقت سابق، انعقاد هذه المفاوضات، موضحًا أنها تركز على "رفع العقوبات والملف النووي الإيراني، مع التأكيد على عرض المواقف الإيرانية بشكل صريح".من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن "الهدف من الاجتماع هو بحث سبل التوصل إلى حلول مشتركة تساعد في إدارة الوضع الراهن".وتوصلت إيران إلى اتفاق مع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) لبدء مفاوضات حول برنامجها النووي.ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم الأحد الماضي، عن مصدر مطّلع، أن "الاتفاق يشمل مبدأ استئناف المفاوضات، فيما لا تزال المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان انعقادها".وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عُمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن "التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق".يشار إلى أنه في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونال ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران على ذلك بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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