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خبير حول زيارة لاريجاني إلى موسكو: الترويكا أمام اختبار تفاوضي جديد
خبير حول زيارة لاريجاني إلى موسكو: الترويكا أمام اختبار تفاوضي جديد
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية، الدكتور هادي دلول، على زيارة مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى موسكو، واصفا إياها بأنها "زيارة عادية تأتي... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T16:01+0000
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الترويكا
إيران
روسيا
علي لاريجاني
بروتوكول
تقارير سبوتنيك
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وقال دلول في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لموسكو دور مهم في المرحلة المقبلة، وأن تعاونها مع إيران يجري على مستوى عالٍ"، لافتا إلى أن "القوى الكبرى ترى أن الولايات المتحدة تسعى للهيمنة على العالم، وتقوم بخطوات استباقية لمنع ذلك".وأوضح أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية أن "جلسة الجمعة التفاوضية ستبحث إمكانية استئناف التبادل التجاري مع أوروبا من حيث توقفت المنسقة السابقة فريدريكا موغريني عام 2019، كخطوة لتجاوز العقوبات الأميركية، بعدما انسحب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 لاعتراضه على عدم إدراج ملف الصواريخ البالستية، وغياب إجراء حاسم لضبط إيران، وعلى إدراج دول عربية خليجية ضمن الاتفاق".وختم دلول، بالإشارة إلى أن "التصعيد العسكري مطروح والتسليح جارٍ تحسبا لأي ضربة إسرائيلية"، مؤكدا أن "هذا الملف يبقى مستقلا عن مسار التفاوض مع الترويكا، وأن عودة أوروبا إلى التفاوض سببها عدم رغبتها في دفع الفاتورة مع ترامب".
https://sarabic.ae/20250720/روسيا-وإيران-تستهلان-مناورات-عسكرية-في-بحر-قزوين-1102836285.html
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الترويكا, إيران, روسيا, علي لاريجاني, بروتوكول, تقارير سبوتنيك, حصري
الترويكا, إيران, روسيا, علي لاريجاني, بروتوكول, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير حول زيارة لاريجاني إلى موسكو: الترويكا أمام اختبار تفاوضي جديد

16:01 GMT 21.07.2025
© AP Photoمستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo
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حصري
علّق أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية، الدكتور هادي دلول، على زيارة مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى موسكو، واصفا إياها بأنها "زيارة عادية تأتي ضمن بروتوكول تم الاتفاق عليه مسبقا مع موسكو".
وقال دلول في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لموسكو دور مهم في المرحلة المقبلة، وأن تعاونها مع إيران يجري على مستوى عالٍ"، لافتا إلى أن "القوى الكبرى ترى أن الولايات المتحدة تسعى للهيمنة على العالم، وتقوم بخطوات استباقية لمنع ذلك".
وعن عودة إيران إلى التفاوض مع الترويكا الأوروبية رغم تهديدها سابقا بتفعيل "آلية الزناد"، أشار دلول إلى أن "الأهم هو أن هذه الدول لم تشارك في الضربة الأخيرة على إيران"، معتبرا أن "التفاوض يشبه سيناريو عام 2021، وأن طهران تنتظر ضمانات مختلفة هذه المرة، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة".
مناورات عسكرية بحرية لقوات أسطول بحر قزوين، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوين
أمس, 08:58 GMT
وأوضح أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية أن "جلسة الجمعة التفاوضية ستبحث إمكانية استئناف التبادل التجاري مع أوروبا من حيث توقفت المنسقة السابقة فريدريكا موغريني عام 2019، كخطوة لتجاوز العقوبات الأميركية، بعدما انسحب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 لاعتراضه على عدم إدراج ملف الصواريخ البالستية، وغياب إجراء حاسم لضبط إيران، وعلى إدراج دول عربية خليجية ضمن الاتفاق".
وأكد دلول أن "إيران ترفض التفاوض مع واشنطن، ومتمسكة بإحالة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنطونيو غوتيريش، إلى محكمة لاهاي، باعتباره المسؤول عن توفير الذريعة للضربة الأميركية على منشأة فوردو"، موضحا أن "الملف يرتكز على أربع نقاط: البصمات البشرية، تسريب الموظفين، استهداف منشأة نووية مسجلة، وصمت الوكالة حيال ذلك".
وختم دلول، بالإشارة إلى أن "التصعيد العسكري مطروح والتسليح جارٍ تحسبا لأي ضربة إسرائيلية"، مؤكدا أن "هذا الملف يبقى مستقلا عن مسار التفاوض مع الترويكا، وأن عودة أوروبا إلى التفاوض سببها عدم رغبتها في دفع الفاتورة مع ترامب".
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