https://sarabic.ae/20250721/باحث-في-العلاقات-الدولية-إعلان-كييف-استعدادها-للتفاوض-إعلامي-ولا-يعكس-نية-واقعية-1102867312.html

باحث في العلاقات الدولية: إعلان كييف استعدادها للتفاوض إعلامي ولا يعكس نية واقعية

باحث في العلاقات الدولية: إعلان كييف استعدادها للتفاوض إعلامي ولا يعكس نية واقعية

سبوتنيك عربي

علّق الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، سمير أيوب، على إعلان كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا، معتبرا أنه "إعلامي ولا يعكس نية... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T11:04+0000

2025-07-21T11:04+0000

2025-07-21T11:04+0000

مفاوضات السلام

حلف الأطلسي

تقارير سبوتنيك

العالم

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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أيوب أن "الأوضاع معقّدة ولا مؤشرات إيجابية تُبشّر بجولة تفاوض ناجحة، في ظل استمرار الدعم الغربي والأمريكي لكييف، ما يشير إلى نية استنزاف روسيا لا إنهاء الصراع".وأوضح أن "ترامب أوقع نفسه في مأزق بإعطائه روسيا مهلة 50 يومًا، وإذا أراد الخروج منه فعليه الضغط لوقف إطلاق النار ومنح موسكو ضمانات بعدم تسليح كييف".وأكد أيوب أن "روسيا لم ترفض المفاوضات يوما، بل تسعى لحلول جذرية، وليست مع التفاوض من أجل التفاوض"، مشددا على "أهمية مضمون المفاوضات لا توقيتها، وضرورة إيجاد ديناميكية في المحادثات ووقف العقوبات"، محذرا من أن "الصراع قد يتجاوز أوكرانيا في حال استمر حلف الناتو في التصعيد وقد يؤدي الى نهاية أوكرانيا جغرافيا".ورغم استبعاده المواجهة النووية، حذر أيوب من "احتمال توسع الصراع بشكل أكثر تدميرا". كما شدد على "أهمية لقاء بوتين مع مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، مرجحا دورا روسيا في التوسط بين إيران وإسرائيل، بشأن استئناف المفاوضات وتقديم الضمانات"، واصفًا لقاء بوتين وترامب بـ"الضروري والمهم لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي".

https://sarabic.ae/20250715/ترامب-عدم-التوصل-إلى-تسوية-بشأن-أوكرانيا-خلال-مهلة-الـ50-يوما-سيكون-أمرا-سيئا-للغاية-1102710324.html

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