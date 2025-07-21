باحث في العلاقات الدولية: إعلان كييف استعدادها للتفاوض إعلامي ولا يعكس نية واقعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250721/باحث-في-العلاقات-الدولية-إعلان-كييف-استعدادها-للتفاوض-إعلامي-ولا-يعكس-نية-واقعية-1102867312.html
باحث في العلاقات الدولية: إعلان كييف استعدادها للتفاوض إعلامي ولا يعكس نية واقعية
باحث في العلاقات الدولية: إعلان كييف استعدادها للتفاوض إعلامي ولا يعكس نية واقعية
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، سمير أيوب، على إعلان كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا، معتبرا أنه "إعلامي ولا يعكس نية... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T11:04+0000
2025-07-21T11:04+0000
مفاوضات السلام
حلف الأطلسي
تقارير سبوتنيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_0:285:3093:2025_1920x0_80_0_0_c42f93835286ffcabd339c1da1040552.jpg
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أيوب أن "الأوضاع معقّدة ولا مؤشرات إيجابية تُبشّر بجولة تفاوض ناجحة، في ظل استمرار الدعم الغربي والأمريكي لكييف، ما يشير إلى نية استنزاف روسيا لا إنهاء الصراع".وأوضح أن "ترامب أوقع نفسه في مأزق بإعطائه روسيا مهلة 50 يومًا، وإذا أراد الخروج منه فعليه الضغط لوقف إطلاق النار ومنح موسكو ضمانات بعدم تسليح كييف".وأكد أيوب أن "روسيا لم ترفض المفاوضات يوما، بل تسعى لحلول جذرية، وليست مع التفاوض من أجل التفاوض"، مشددا على "أهمية مضمون المفاوضات لا توقيتها، وضرورة إيجاد ديناميكية في المحادثات ووقف العقوبات"، محذرا من أن "الصراع قد يتجاوز أوكرانيا في حال استمر حلف الناتو في التصعيد وقد يؤدي الى نهاية أوكرانيا جغرافيا".ورغم استبعاده المواجهة النووية، حذر أيوب من "احتمال توسع الصراع بشكل أكثر تدميرا". كما شدد على "أهمية لقاء بوتين مع مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، مرجحا دورا روسيا في التوسط بين إيران وإسرائيل، بشأن استئناف المفاوضات وتقديم الضمانات"، واصفًا لقاء بوتين وترامب بـ"الضروري والمهم لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي".
https://sarabic.ae/20250715/ترامب-عدم-التوصل-إلى-تسوية-بشأن-أوكرانيا-خلال-مهلة-الـ50-يوما-سيكون-أمرا-سيئا-للغاية-1102710324.html
حلف الأطلسي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_afb36b5f80e5d96590f7dd04c2281c01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مفاوضات السلام, حلف الأطلسي, تقارير سبوتنيك, العالم
مفاوضات السلام, حلف الأطلسي, تقارير سبوتنيك, العالم

باحث في العلاقات الدولية: إعلان كييف استعدادها للتفاوض إعلامي ولا يعكس نية واقعية

11:04 GMT 21.07.2025
© Belta / الانتقال إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Belta
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، سمير أيوب، على إعلان كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا، معتبرا أنه "إعلامي ولا يعكس نية واقعية".
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أيوب أن "الأوضاع معقّدة ولا مؤشرات إيجابية تُبشّر بجولة تفاوض ناجحة، في ظل استمرار الدعم الغربي والأمريكي لكييف، ما يشير إلى نية استنزاف روسيا لا إنهاء الصراع".

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية أن "المفاجآت قد تأتي من استمرار الضغط العسكري الروسي، أو من خطوة مفاجئة لترامب بوقف إمداد أوكرانيا بالسلاح، كإشارة لفتح باب التفاوض، رغم أن هذا مستبعد حاليًا".

وأوضح أن "ترامب أوقع نفسه في مأزق بإعطائه روسيا مهلة 50 يومًا، وإذا أراد الخروج منه فعليه الضغط لوقف إطلاق النار ومنح موسكو ضمانات بعدم تسليح كييف".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية"
15 يوليو, 17:46 GMT
وأكد أيوب أن "روسيا لم ترفض المفاوضات يوما، بل تسعى لحلول جذرية، وليست مع التفاوض من أجل التفاوض"، مشددا على "أهمية مضمون المفاوضات لا توقيتها، وضرورة إيجاد ديناميكية في المحادثات ووقف العقوبات"، محذرا من أن "الصراع قد يتجاوز أوكرانيا في حال استمر حلف الناتو في التصعيد وقد يؤدي الى نهاية أوكرانيا جغرافيا".

وفي ما يخص العقوبات، اعتبر أيوب أن "أوروبا دفعت ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا، وأن تسليح أوكرانيا يستنزفها، إلى جانب الفوضى الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، بينما أثبتت روسيا قدرتها على تجاوز العقوبات ببناء الجسور مع دول العالم، بفضل مناعتها الاقتصادية وانكفائها الذاتي، واصفًا إياها بـ"قارة بحد ذاتها".

ورغم استبعاده المواجهة النووية، حذر أيوب من "احتمال توسع الصراع بشكل أكثر تدميرا". كما شدد على "أهمية لقاء بوتين مع مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، مرجحا دورا روسيا في التوسط بين إيران وإسرائيل، بشأن استئناف المفاوضات وتقديم الضمانات"، واصفًا لقاء بوتين وترامب بـ"الضروري والمهم لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала