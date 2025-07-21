https://sarabic.ae/20250721/باحث-في-العلاقات-الدولية-إعلان-كييف-استعدادها-للتفاوض-إعلامي-ولا-يعكس-نية-واقعية-1102867312.html
باحث في العلاقات الدولية: إعلان كييف استعدادها للتفاوض إعلامي ولا يعكس نية واقعية
باحث في العلاقات الدولية: إعلان كييف استعدادها للتفاوض إعلامي ولا يعكس نية واقعية
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، سمير أيوب، على إعلان كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا، معتبرا أنه "إعلامي ولا يعكس نية... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T11:04+0000
2025-07-21T11:04+0000
2025-07-21T11:04+0000
مفاوضات السلام
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العالم
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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أيوب أن "الأوضاع معقّدة ولا مؤشرات إيجابية تُبشّر بجولة تفاوض ناجحة، في ظل استمرار الدعم الغربي والأمريكي لكييف، ما يشير إلى نية استنزاف روسيا لا إنهاء الصراع".وأوضح أن "ترامب أوقع نفسه في مأزق بإعطائه روسيا مهلة 50 يومًا، وإذا أراد الخروج منه فعليه الضغط لوقف إطلاق النار ومنح موسكو ضمانات بعدم تسليح كييف".وأكد أيوب أن "روسيا لم ترفض المفاوضات يوما، بل تسعى لحلول جذرية، وليست مع التفاوض من أجل التفاوض"، مشددا على "أهمية مضمون المفاوضات لا توقيتها، وضرورة إيجاد ديناميكية في المحادثات ووقف العقوبات"، محذرا من أن "الصراع قد يتجاوز أوكرانيا في حال استمر حلف الناتو في التصعيد وقد يؤدي الى نهاية أوكرانيا جغرافيا".ورغم استبعاده المواجهة النووية، حذر أيوب من "احتمال توسع الصراع بشكل أكثر تدميرا". كما شدد على "أهمية لقاء بوتين مع مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، مرجحا دورا روسيا في التوسط بين إيران وإسرائيل، بشأن استئناف المفاوضات وتقديم الضمانات"، واصفًا لقاء بوتين وترامب بـ"الضروري والمهم لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي".
https://sarabic.ae/20250715/ترامب-عدم-التوصل-إلى-تسوية-بشأن-أوكرانيا-خلال-مهلة-الـ50-يوما-سيكون-أمرا-سيئا-للغاية-1102710324.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مفاوضات السلام, حلف الأطلسي, تقارير سبوتنيك, العالم
مفاوضات السلام, حلف الأطلسي, تقارير سبوتنيك, العالم
باحث في العلاقات الدولية: إعلان كييف استعدادها للتفاوض إعلامي ولا يعكس نية واقعية
حصري
علّق الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، سمير أيوب، على إعلان كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا، معتبرا أنه "إعلامي ولا يعكس نية واقعية".
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أيوب أن "الأوضاع معقّدة ولا مؤشرات إيجابية تُبشّر بجولة تفاوض ناجحة، في ظل استمرار الدعم الغربي والأمريكي لكييف، ما يشير إلى نية استنزاف روسيا لا إنهاء الصراع".
وأضاف الباحث في العلاقات الدولية أن "المفاجآت قد تأتي من استمرار الضغط العسكري الروسي، أو من خطوة مفاجئة لترامب بوقف إمداد أوكرانيا بالسلاح، كإشارة لفتح باب التفاوض، رغم أن هذا مستبعد حاليًا".
وأوضح أن "ترامب أوقع نفسه في مأزق بإعطائه روسيا مهلة 50 يومًا، وإذا أراد الخروج منه فعليه الضغط لوقف إطلاق النار ومنح موسكو ضمانات بعدم تسليح كييف".
وأكد أيوب أن "روسيا لم ترفض المفاوضات
يوما، بل تسعى لحلول جذرية، وليست مع التفاوض من أجل التفاوض"، مشددا على "أهمية مضمون المفاوضات لا توقيتها، وضرورة إيجاد ديناميكية في المحادثات ووقف العقوبات"، محذرا من أن "الصراع قد يتجاوز أوكرانيا في حال استمر حلف الناتو في التصعيد وقد يؤدي الى نهاية أوكرانيا جغرافيا".
وفي ما يخص العقوبات، اعتبر أيوب أن "أوروبا دفعت ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا، وأن تسليح أوكرانيا يستنزفها، إلى جانب الفوضى الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، بينما أثبتت روسيا قدرتها على تجاوز العقوبات ببناء الجسور مع دول العالم، بفضل مناعتها الاقتصادية وانكفائها الذاتي، واصفًا إياها بـ"قارة بحد ذاتها".
ورغم استبعاده المواجهة النووية، حذر أيوب من "احتمال توسع الصراع بشكل أكثر تدميرا". كما شدد على "أهمية لقاء بوتين مع مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني
، مرجحا دورا روسيا في التوسط بين إيران وإسرائيل، بشأن استئناف المفاوضات وتقديم الضمانات"، واصفًا لقاء بوتين وترامب بـ"الضروري والمهم لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي".