https://sarabic.ae/20250514/إيران-تعلن-إجراء-محادثات-مع-الترويكا-الأوروبية-بشأن-الملف-النووي-الجمعه-المقبلة-في-إسطنبول-1100521279.html

إيران تعلن إجراء محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الجمعه المقبلة في إسطنبول

إيران تعلن إجراء محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الجمعه المقبلة في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "طهران ستجري محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي في 16 مايو/ أيار الجاري، في إسطنبول على مستوى... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T11:01+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "المدراء السياسيين بوزارة خارجية الإيرانية وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي سيعقدون اجتماعا يوم الجمعة المقبل في إسطنبول".وأضاف بقائي أن "الأجندة الرئيسية لهذا الاجتماع هي مواصلة المشاورات مع الدول الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بما في ذلك المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة".وانتهت، الأحد الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، معقبًا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي عقدت أمس الأحد، بوساطة عمانية في مسقط: "في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل"، مردفًا أنه "يمكن القول بأن المحادثات تجري إلى الأمام"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف عراقجي: "بطبيعة الحال ستكون الظروف أكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأن هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين".وتابع: "خلال هذه الجولة ناقشنا القضايا الخلافية وقد تمت دراستها أكثر"، موضحًا أن "مواقف الجانبين أصبحت أقرب إلى بعضها بعضا".ومضى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الأمر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني".وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

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