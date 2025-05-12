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هل اقتربت عمان من إنجاز الاتفاق بين واشنطن وطهران... خبراء يوضحون
هل اقتربت عمان من إنجاز الاتفاق بين واشنطن وطهران... خبراء يوضحون
سبوتنيك عربي
اختتمت أمس الأحد في العاصمة العمانية مسقط الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي استمرت لمدة ثلاث ساعات. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T16:23+0000
2025-05-12T16:23+0000
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في أول تصريح للرئيس الإيراني، مسعود بزيشكیان بعد الجولة الرابعة، قال إن بلاده ترفض بشكل قاطع مطلب الولايات المتحدة بالتخلي عن برنامجها النووي السلمي كشرط لإجراء مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي.وأكد بزيشكیان، الاثنين، خلال اجتماعه مع الحكومة: "إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وبحسب فتوى قائد الثورة الإيرانية، فإن أي عمل يهدف إلى بناء الأسلحة النووية هو عمل محرم"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف: "قالوا إنهم يريدون التأكد من أننا لا نطمح للحصول على هذا السلاح، وكنا مستعدين تماما لذلك. لكن من غير المقبول إطلاقا أن يطالبونا بالتخلي عن الأبحاث في إطار برنامجنا النووي السلمي مقابل بدء المفاوضات معنا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجولة الرابعة كانت محاطة ببعض التعقيدات ورفع سقف التصريحات التي سبقت الاجتماع، لكن الفلسفة العمانية استطاعت احتواء المشهد، وإيصال الطرفين إلى نقاط من التقارب على أمل أن تستكمل الجولة الخامسة في موعد لاحق.ويرى الخبير العماني، أن الرئيس ترامب لديه الرغبة والإيجابية أيضا في هذه المفاوضات للوصول إلى اتفاق لتحقيق تقدم شخصي أولا، وفي نفس الوقت محاولة الضغط للوصول إلى صيغة اتفاق يناسب الإدارة الأمريكية ويضمن مراقبة البرنامج النووي الإيراني وخفض مستوى التخصيب إلى نسبة 3.67% وتحديد رقم محدد لأجهزة الطرد المركزية، فيما تصر إيران على الاحتفاظ بالمخزون السابق والتوافق في مسالة مراقبة الوكالة الدولية، وخفض مستوى التخصيب وأعداد أجهزة الطرد المركزية وبالتالي فالطريق سالك للتوصل إلى اتفاق.ولفت إلى أن الجهود العمانية (الجديرة بالتقدير والاهتمام) تواصل مسيرتها في نزع فتيل التوترات، بالمنطقة وهنا تمثل سلطنة عمان كلمة السر في السلام والوفاق والتقريب بين الفرقاء وحاجة المجتمع الدولي للنهج السياسي العماني.فيما قال الدكتور محمد المشيخي، إن التزوقيع علىاتفاق بين الطرفين، يحتاج لبعض الوقت، خاصة أن المفاوضات الحقيقة بدأت مع الجولة الرابعة، في حين أن الجولات الأولى كانت في إطار إجراءات وترتيبات روتينية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الهدف الأمريكي من المفاوضات أن تكون إيران غير نووية، فيما يسعى الجانب الإيراني لرفع العقوبات.ولفت إلى أن عمان لا تريد أن تخسر سمعتها، وسعت بكل السبل للحفاظ على سير المفاوضات بين الجانبين، بما يحقق النتائج المرجوة، حيث ناقشت مع أطراف الحوار كافة التفاصيل، والأهداف التي يجب تحقيقها من المفاوضات.في الإطار أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، استعداد بلادها لاستقبال الاستثمارات الأمريكية في حال إبرام اتفاق نووي.وقالت مهاجراني في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "لم تكن لدينا أي مشكلة مع الاستثمارات الأمريكية، بل هم من حرموا أنفسهم من الفرص والإمكانيات الكبيرة التي توفرها إيران".وأوضحت المسؤولة الإيرانية أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي، فإن إيران ستكون مستعدة لاستقبال الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات".وانتهت، أمس الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وقال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، معقبًا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي عقدت أمس الأحد، بوساطة عمانية في مسقط: "في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل"، مردفًا أنه "يمكن القول بأن المحادثات تجري إلى الأمام"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف عراقجي: "بطبيعة الحال ستكون الظروف أكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأن هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين".
https://sarabic.ae/20250509/طهران-توافق-على-عقد-الجولة-الرابعة-المؤجلة-من-المحادثات-النووية-مع-واشنطن-في-عمان-1100358259.html
https://sarabic.ae/20250422/1099806244.html
https://sarabic.ae/20250511/انتهاء-الجولة-الرابعة-للمحادثات-النووية-الإيرانية-الأمريكية-في-مسقط-1100405405.html
https://sarabic.ae/20250507/تطور-العلاقات-الروسية-العمانية-وتنامي-دور-عمان-كوسيط-موثوق-في-القضايا-الدولية--1100273458.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, دونالد ترامب, المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, دونالد ترامب, المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية

هل اقتربت عمان من إنجاز الاتفاق بين واشنطن وطهران... خبراء يوضحون

16:23 GMT 12.05.2025
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo
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حصري
اختتمت أمس الأحد في العاصمة العمانية مسقط الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي استمرت لمدة ثلاث ساعات.
في أول تصريح للرئيس الإيراني، مسعود بزيشكیان بعد الجولة الرابعة، قال إن بلاده ترفض بشكل قاطع مطلب الولايات المتحدة بالتخلي عن برنامجها النووي السلمي كشرط لإجراء مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي.
وأكد بزيشكیان، الاثنين، خلال اجتماعه مع الحكومة: "إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وبحسب فتوى قائد الثورة الإيرانية، فإن أي عمل يهدف إلى بناء الأسلحة النووية هو عمل محرم"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
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وأضاف: "قالوا إنهم يريدون التأكد من أننا لا نطمح للحصول على هذا السلاح، وكنا مستعدين تماما لذلك. لكن من غير المقبول إطلاقا أن يطالبونا بالتخلي عن الأبحاث في إطار برنامجنا النووي السلمي مقابل بدء المفاوضات معنا".

وتعليقا على مسار المفاوضات، قال، خميس القطيطي، الكاتب والمحلل السياسي العماني، إنه من المتوقع توقيع الاتفاق في وقت قريب بين واشنطن وطهران في العاصمة العمانية مسقط.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجولة الرابعة كانت محاطة ببعض التعقيدات ورفع سقف التصريحات التي سبقت الاجتماع، لكن الفلسفة العمانية استطاعت احتواء المشهد، وإيصال الطرفين إلى نقاط من التقارب على أمل أن تستكمل الجولة الخامسة في موعد لاحق.
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ويرى الخبير العماني، أن الرئيس ترامب لديه الرغبة والإيجابية أيضا في هذه المفاوضات للوصول إلى اتفاق لتحقيق تقدم شخصي أولا، وفي نفس الوقت محاولة الضغط للوصول إلى صيغة اتفاق يناسب الإدارة الأمريكية ويضمن مراقبة البرنامج النووي الإيراني وخفض مستوى التخصيب إلى نسبة 3.67% وتحديد رقم محدد لأجهزة الطرد المركزية، فيما تصر إيران على الاحتفاظ بالمخزون السابق والتوافق في مسالة مراقبة الوكالة الدولية، وخفض مستوى التخصيب وأعداد أجهزة الطرد المركزية وبالتالي فالطريق سالك للتوصل إلى اتفاق.
ولفت إلى أن الجهود العمانية (الجديرة بالتقدير والاهتمام) تواصل مسيرتها في نزع فتيل التوترات، بالمنطقة وهنا تمثل سلطنة عمان كلمة السر في السلام والوفاق والتقريب بين الفرقاء وحاجة المجتمع الدولي للنهج السياسي العماني.
فيما قال الدكتور محمد المشيخي، إن التزوقيع علىاتفاق بين الطرفين، يحتاج لبعض الوقت، خاصة أن المفاوضات الحقيقة بدأت مع الجولة الرابعة، في حين أن الجولات الأولى كانت في إطار إجراءات وترتيبات روتينية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الهدف الأمريكي من المفاوضات أن تكون إيران غير نووية، فيما يسعى الجانب الإيراني لرفع العقوبات.
ولفت إلى أن عمان لا تريد أن تخسر سمعتها، وسعت بكل السبل للحفاظ على سير المفاوضات بين الجانبين، بما يحقق النتائج المرجوة، حيث ناقشت مع أطراف الحوار كافة التفاصيل، والأهداف التي يجب تحقيقها من المفاوضات.
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انتهاء الجولة الرابعة للمحادثات النووية الإيرانية الأمريكية في مسقط
أمس, 14:32 GMT
في الإطار أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، استعداد بلادها لاستقبال الاستثمارات الأمريكية في حال إبرام اتفاق نووي.
وصرحت مهاجراني بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على الاستثمار بحرية في الاقتصاد الإيراني في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الجانبين.
وقالت مهاجراني في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "لم تكن لدينا أي مشكلة مع الاستثمارات الأمريكية، بل هم من حرموا أنفسهم من الفرص والإمكانيات الكبيرة التي توفرها إيران".
وأوضحت المسؤولة الإيرانية أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي، فإن إيران ستكون مستعدة لاستقبال الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات".
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7 مايو, 14:58 GMT
وانتهت، أمس الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
وقال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، معقبًا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي عقدت أمس الأحد، بوساطة عمانية في مسقط: "في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل"، مردفًا أنه "يمكن القول بأن المحادثات تجري إلى الأمام"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف عراقجي: "بطبيعة الحال ستكون الظروف أكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأن هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين".
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