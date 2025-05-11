https://sarabic.ae/20250511/الرئيس-الإيراني-نرفض-مطلب-واشنطن-بالتخلي-الكامل-عن-برنامجنا-النووي-1100410821.html

الرئيس الإيراني: نرفض مطلب واشنطن بالتخلي الكامل عن برنامجنا النووي

الرئيس الإيراني: نرفض مطلب واشنطن بالتخلي الكامل عن برنامجنا النووي

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزيشكیان، إن بلاده ترفض بشكل قاطع مطلب الولايات المتحدة بالتخلي عن برنامجها النووي السلمي كشرط لإجراء مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T18:37+0000

2025-05-11T18:37+0000

2025-05-11T18:37+0000

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وأكد بزيشكیان، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع الحكومة: "إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وبحسب فتوى قائد الثورة الإيرانية، فإن أي عمل يهدف إلى بناء الأسلحة النووية هو عمل محرم"."، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف: "قالوا إنهم يريدون التأكد من أننا لا نطمح للحصول على هذا السلاح، وكنا مستعدين تماما لذلك. لكن من غير المقبول إطلاقا أن يطالبونا بالتخلي عن الأبحاث في إطار برنامجنا النووي السلمي مقابل بدء المفاوضات معنا".وتابع: "إنجازات علماء البلاد في مجال الطاقة النووية السلمية مفيدة في مجالات الطب والزراعة والبيئة والصناعة"، مضيفا: "سوف نواصل هذه الأنشطة بقوة".وقال الرئيس الإيراني إن طهران تسعى إلى السلام والأمن، ونعتقد أن المنطقة يجب أن تعيش في سلام".وانتهت، اليوم الأحد، في العاصمة العمانية مسقط الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وانطلقت الجولة الحالية، ظهر اليوم، مباشرة بعد وصول الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي التقى مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر المفاوضات، وجرى تبادل الرسائل بين الطرفين عبر وساطة وزير الخارجية العماني.ويشير مراقبون إلى أن هذه الجولة شهدت تعقيدات أكبر مقارنة بالجولات الثلاث السابقة، وذلك بسبب التغير في المواقف الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تقدمت واشنطن بمطالب جديدة تشمل وقف البرنامج النووي الإيراني بالكامل والتنازل عن حق التخصيب على الأراضي الإيرانية.

https://sarabic.ae/20250511/انتهاء-الجولة-الرابعة-للمحادثات-النووية-الإيرانية-الأمريكية-في-مسقط-1100405405.html

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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني