الرئيس الإيراني: نرفض مطلب واشنطن بالتخلي الكامل عن برنامجنا النووي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مشاركة زعماء الدول في عرض عيد النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250511/الرئيس-الإيراني-نرفض-مطلب-واشنطن-بالتخلي-الكامل-عن-برنامجنا-النووي-1100410821.html
الرئيس الإيراني: نرفض مطلب واشنطن بالتخلي الكامل عن برنامجنا النووي
الرئيس الإيراني: نرفض مطلب واشنطن بالتخلي الكامل عن برنامجنا النووي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزيشكیان، إن بلاده ترفض بشكل قاطع مطلب الولايات المتحدة بالتخلي عن برنامجها النووي السلمي كشرط لإجراء مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T18:37+0000
2025-05-11T18:37+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100410987_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_421fa9168ec204ffb871f2e366447117.jpg
وأكد بزيشكیان، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع الحكومة: "إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وبحسب فتوى قائد الثورة الإيرانية، فإن أي عمل يهدف إلى بناء الأسلحة النووية هو عمل محرم"."، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف: "قالوا إنهم يريدون التأكد من أننا لا نطمح للحصول على هذا السلاح، وكنا مستعدين تماما لذلك. لكن من غير المقبول إطلاقا أن يطالبونا بالتخلي عن الأبحاث في إطار برنامجنا النووي السلمي مقابل بدء المفاوضات معنا".وتابع: "إنجازات علماء البلاد في مجال الطاقة النووية السلمية مفيدة في مجالات الطب والزراعة والبيئة والصناعة"، مضيفا: "سوف نواصل هذه الأنشطة بقوة".وقال الرئيس الإيراني إن طهران تسعى إلى السلام والأمن، ونعتقد أن المنطقة يجب أن تعيش في سلام".وانتهت، اليوم الأحد، في العاصمة العمانية مسقط الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وانطلقت الجولة الحالية، ظهر اليوم، مباشرة بعد وصول الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي التقى مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر المفاوضات، وجرى تبادل الرسائل بين الطرفين عبر وساطة وزير الخارجية العماني.ويشير مراقبون إلى أن هذه الجولة شهدت تعقيدات أكبر مقارنة بالجولات الثلاث السابقة، وذلك بسبب التغير في المواقف الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تقدمت واشنطن بمطالب جديدة تشمل وقف البرنامج النووي الإيراني بالكامل والتنازل عن حق التخصيب على الأراضي الإيرانية.
https://sarabic.ae/20250511/انتهاء-الجولة-الرابعة-للمحادثات-النووية-الإيرانية-الأمريكية-في-مسقط-1100405405.html
https://sarabic.ae/20250509/مبعوث-ترامب-إيران-في-وضع-أكثر-ضعفا-مما-كانت-عليه-قبل-عقد-من-الزمن-1100365218.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100410987_9:0:920:683_1920x0_80_0_0_ad7ea14886569c28cbf2055ba336aea2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

الرئيس الإيراني: نرفض مطلب واشنطن بالتخلي الكامل عن برنامجنا النووي

18:37 GMT 11.05.2025
© Getty Images / Majid Saeedi / Stringerالرئيس الإيراني مسعود بزيشكیان
الرئيس الإيراني مسعود بزيشكیان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / Majid Saeedi / Stringer
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزيشكیان، إن بلاده ترفض بشكل قاطع مطلب الولايات المتحدة بالتخلي عن برنامجها النووي السلمي كشرط لإجراء مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي.
وأكد بزيشكیان، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع الحكومة: "إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وبحسب فتوى قائد الثورة الإيرانية، فإن أي عمل يهدف إلى بناء الأسلحة النووية هو عمل محرم"."، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "قالوا إنهم يريدون التأكد من أننا لا نطمح للحصول على هذا السلاح، وكنا مستعدين تماما لذلك. لكن من غير المقبول إطلاقا أن يطالبونا بالتخلي عن الأبحاث في إطار برنامجنا النووي السلمي مقابل بدء المفاوضات معنا".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل سلطنة عمان قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
انتهاء الجولة الرابعة للمحادثات النووية الإيرانية الأمريكية في مسقط
14:32 GMT
وتابع: "إنجازات علماء البلاد في مجال الطاقة النووية السلمية مفيدة في مجالات الطب والزراعة والبيئة والصناعة"، مضيفا: "سوف نواصل هذه الأنشطة بقوة".
وقال الرئيس الإيراني إن طهران تسعى إلى السلام والأمن، ونعتقد أن المنطقة يجب أن تعيش في سلام".
وانتهت، اليوم الأحد، في العاصمة العمانية مسقط الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
مبعوث ترامب: إيران في وضع أكثر ضعفا مما كانت عليه قبل عقد من الزمن
9 مايو, 20:36 GMT
وانطلقت الجولة الحالية، ظهر اليوم، مباشرة بعد وصول الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي التقى مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر المفاوضات، وجرى تبادل الرسائل بين الطرفين عبر وساطة وزير الخارجية العماني.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الجولة شهدت تعقيدات أكبر مقارنة بالجولات الثلاث السابقة، وذلك بسبب التغير في المواقف الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تقدمت واشنطن بمطالب جديدة تشمل وقف البرنامج النووي الإيراني بالكامل والتنازل عن حق التخصيب على الأراضي الإيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала