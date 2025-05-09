https://sarabic.ae/20250509/طهران-توافق-على-عقد-الجولة-الرابعة-المؤجلة-من-المحادثات-النووية-مع-واشنطن-في-عمان-1100358259.html
طهران توافق على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في عمان
طهران توافق على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في عمان
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية إيرانية، اليوم الجمعة، أن طهران وافقت على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في عمان يوم الأحد المقبل. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T15:18+0000
2025-05-09T15:18+0000
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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن أحد أعضاء فريق المفاوضات الإيراني، أنه "تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية في سلطنة عمان".صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات الجارية مع إيران، بشأن إبرام اتفاق نووي جديد، "جيدة حتى الآن"، على حد قوله.وأوضحت صحيفة غربية أن جي دي فانس، يرى أن "الاتفاق المبرم مع إيران والموقع في العام 2015، حمل بعض الإشكاليات منها أن نظام التفتيش والمراقبة كان ضعيفا جدا"، مضيفًا أن "الرئيس دونالد ترامب لا يحبذ الانتشار النووي، ومنفتح على الجلوس مع روسيا والصين، في السنوات المقبلة، لمناقشة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم".
https://sarabic.ae/20250508/مستشار-خامنئي-أمريكا-اعترفت-بعدم-امتلاك-إيران-لسلاح-نووي-والاتفاق-بات-قريبا-1100291047.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
طهران توافق على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في عمان
ذكرت مصادر إعلامية إيرانية، اليوم الجمعة، أن طهران وافقت على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في عمان يوم الأحد المقبل.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن أحد أعضاء فريق المفاوضات الإيراني، أنه "تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية في سلطنة عمان".
وأضاف المصدر للوكالة الرسمية، أنه "عقب اقتراح وزير الخارجية العماني عقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".
صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات الجارية مع إيران، بشأن إبرام اتفاق نووي جديد، "جيدة حتى الآن"، على حد قوله.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء يوم الأربعاء، عن دي فانس، أنه "سيجري إبرام اتفاق لمعاودة دمج إيران في الاقتصاد العالمي مع ضرورة منعها من امتلاك سلاح نووي".
وأوضحت صحيفة غربية أن جي دي فانس، يرى أن "الاتفاق المبرم مع إيران والموقع في العام 2015، حمل بعض الإشكاليات منها أن نظام التفتيش والمراقبة كان ضعيفا جدا"، مضيفًا أن "الرئيس دونالد ترامب لا يحبذ الانتشار النووي، ومنفتح على الجلوس مع روسيا والصين، في السنوات المقبلة، لمناقشة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم".