https://sarabic.ae/20250509/طهران-توافق-على-عقد-الجولة-الرابعة-المؤجلة-من-المحادثات-النووية-مع-واشنطن-في-عمان-1100358259.html

طهران توافق على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في عمان

طهران توافق على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في عمان

سبوتنيك عربي

ذكرت مصادر إعلامية إيرانية، اليوم الجمعة، أن طهران وافقت على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في عمان يوم الأحد المقبل. 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T15:18+0000

2025-05-09T15:18+0000

2025-05-09T15:18+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن أحد أعضاء فريق المفاوضات الإيراني، أنه "تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية في سلطنة عمان".صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات الجارية مع إيران، بشأن إبرام اتفاق نووي جديد، "جيدة حتى الآن"، على حد قوله.وأوضحت صحيفة غربية أن جي دي فانس، يرى أن "الاتفاق المبرم مع إيران والموقع في العام 2015، حمل بعض الإشكاليات منها أن نظام التفتيش والمراقبة كان ضعيفا جدا"، مضيفًا أن "الرئيس دونالد ترامب لا يحبذ الانتشار النووي، ومنفتح على الجلوس مع روسيا والصين، في السنوات المقبلة، لمناقشة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم".

https://sarabic.ae/20250508/مستشار-خامنئي-أمريكا-اعترفت-بعدم-امتلاك-إيران-لسلاح-نووي-والاتفاق-بات-قريبا-1100291047.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم