https://sarabic.ae/20250512/إيران-تتجه-لحذف-4-أصفار-من-عملتها-1100433187.html

إيران تتجه لحذف 4 أصفار من عملتها

إيران تتجه لحذف 4 أصفار من عملتها

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین، اليوم الاثنين، أن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية "يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي في البلاد للعام الحالي... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T10:22+0000

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2025-05-12T10:22+0000

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وأوضح فرزین، خلال كلمة ألقاها خلال جلسة متخصصة بعنوان "تعزيز الحوكمة النقدية والمصرفية والاستثمار في الإنتاج"، أن "البنك المركزي الإيراني يعمل على كبح التضخم والتحكم في السيولة، عبر سياسات تشمل ضبط نمو الميزانية العمومية للبنوك، وتطوير أدوات نقدية جديدة، وإنشاء حساب خاص لدعم الإنتاج"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وحذف الأصفار من العملة هو إجراء نقدي الغرض منه هو استبدال العملة الحالية بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية أقل، تعادل عدد الأصفار المحذوفة، فعلى سبيل المثال، إذا تم حذف 6 أصفار، فإن مليون وحدة من العملة القديمة ستصبح وحدة واحدة من العملة الجديدة.وتلجأ الدول إلى هذا الإجراء لأسباب متعددة، أبرزها 5 دوافع رئيسية، وهي تحسين فرص الحصول على الائتمان الدولي واستعادة الثقة في العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف وكبح جماح التضخم والحد من ظاهرة إحلال العملات الأجنبية محل المحلية.

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