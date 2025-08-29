إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بخرق الاتفاق النووي وتؤكد حقها في "إجراءات تعويضية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بخرق الاتفاق النووي وتؤكد حقها في "إجراءات تعويضية"
إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بخرق الاتفاق النووي وتؤكد حقها في "إجراءات تعويضية"
إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بخرق الاتفاق النووي وتؤكد حقها في "إجراءات تعويضية"

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayصور لوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبانية بيروت
صور لوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اتهم فيها الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) والاتحاد الأوروبي بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".
وقال عراقجي إن الاتحاد الأوروبي قدّم إلى مجلس الأمن "سرداً ناقصاً وانتقائياً"، متجاهلاً حقائق أساسية حول تنفيذ الاتفاق النووي، ومشيراً إلى أن أوروبا لم تفِ بتعهداتها التجارية والاقتصادية منذ توقيع الاتفاق عام 2015.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
إيران ترفض "آلية الزناد" وتصفها بغير القانونية وسط تحركات أوروبية وأمريكية لإعادة العقوبات
أمس, 22:18 GMT
وأضاف أن روسيا والصين دعمتا الموقف الإيراني عبر مذكرات رسمية إلى مجلس الأمن رفضتا فيها أي مسعى أوروبي لإعادة فرض العقوبات، مؤكداً أن طهران لجأت منذ عام 2018 إلى آلية تسوية الخلافات واتخذت "إجراءات تعويضية مشروعة" رداً على الانتهاكات الغربية.
واتهم الوزير الإيراني الاتحاد الأوروبي بـ"فشل ذريع" في تنفيذ التزاماته، سواء المتعلقة بتطبيع العلاقات التجارية أو رفع القيود الاقتصادية، كما أشار إلى أن مفاوضات فيينا (2021-2022) فشلت بسبب "تعنّت واشنطن وربط أوروبا ملفات خارجية".
وفي ختام رسالته، دعا عراقجي الأوروبيين إلى العودة إلى مفاوضات "عادلة ومتوازنة"، مؤكداً أن إيران تحتفظ بحقها في تبني خطوات لحماية مصالحها الوطنية وحقوقها النووية.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني حميد قنبري إن أي محاولة لإعادة فرض العقوبات عبر القرار 2231 "لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية"، معتبراً أن معظم العقوبات "فقد تأثيره على الأفراد والشركات".
في المقابل، أعلنت بعثة بنما، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن، أن الترويكا الأوروبية رفعت خطاباً رسمياً لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات. وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استعداد بلاده لـ"الحوار المباشر مع إيران" معتبراً أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع الجهود الدبلوماسية بل تعززها".
وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1"، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال خرق طهران التزاماتها، غير أن إيران ترى أن هذه الأداة فقدت صلاحيتها القانونية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
