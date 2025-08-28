إيران ترفض "آلية الزناد" وتصفها بغير القانونية وسط تحركات أوروبية وأمريكية لإعادة العقوبات

عربي
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية حميد قنبري، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إن أي محاولة لإعادة فرض عقوبات عبر القرار 2231 "لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية"، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم لإفشالها.ووصف قنبري العقوبات المفروضة على بلاده بأنها "غير قانونية" منذ البداية، معتبرا أن معظمها فقد تأثيره على الأفراد والشركات. وانتقد بشدة الموقف الأوروبي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية التي وصفت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه غير قانوني، "تعود اليوم لتكرار السلوك نفسه".وأردف: "نحن لا نقول إن آلية الزناد بلا تأثير، فأي عقوبة مهمة، لكن لا ينبغي تضخيمها".وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في إطار أحكام الاتفاق النووي".وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال الثلاثين يوما المقبلة لإيجاد حل دبلوماسي يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الترويكا الأوروبية رفعت خطابا رسميا تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وفي تطور مواز، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيرا إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".وأضاف: تعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.
إيران ترفض "آلية الزناد" وتصفها بغير القانونية وسط تحركات أوروبية وأمريكية لإعادة العقوبات

22:18 GMT 28.08.2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أي التزام بما يعرف بـ"آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، معتبرة أنها بلا أساس قانوني وغير معترف بها من جانب الجمهورية الإسلامية، في وقت تتحرك فيه الدول الأوروبية الثلاث، بدعم أمريكي، لإعادة إحياء العقوبات ضمن إطار الاتفاق النووي.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية حميد قنبري، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إن أي محاولة لإعادة فرض عقوبات عبر القرار 2231 "لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية"، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم لإفشالها.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية تبلغ إيران عزمها وضع آلية لإعادة العقوبات على طهران
15:19 GMT
ووصف قنبري العقوبات المفروضة على بلاده بأنها "غير قانونية" منذ البداية، معتبرا أن معظمها فقد تأثيره على الأفراد والشركات. وانتقد بشدة الموقف الأوروبي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية التي وصفت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه غير قانوني، "تعود اليوم لتكرار السلوك نفسه".
وأردف: "نحن لا نقول إن آلية الزناد بلا تأثير، فأي عقوبة مهمة، لكن لا ينبغي تضخيمها".
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في إطار أحكام الاتفاق النووي".
وبحسب البيان، أكد الوزراء استعدادهم للعمل خلال الثلاثين يوما المقبلة لإيجاد حل دبلوماسي يمنع عودة القرارات السابقة لمجلس الأمن.
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
بوليانسكي: روسيا تشعر بخيبة أمل إزاء قرار "الترويكا الأوروبية" إعادة فرض عقوبات على إيران
16:48 GMT
وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الترويكا الأوروبية رفعت خطابا رسميا تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.
وفي تطور مواز، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيرا إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".
وأضاف:
"إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. أحث قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحا نوويا، واتباع مسار السلام، وبالتالي تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".
تعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.
وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.
