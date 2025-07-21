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‌‏وزير خارجية إيران: طهران لن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم
‌‏وزير خارجية إيران: طهران لن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم
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وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تخصيب اليورانيوم في إيران بالإنجاز للعلماء الإيرانيين. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T20:17+0000
2025-07-21T20:17+0000
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وقال عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن "إيران لا يمكنها التخلي عن تخصيب اليورانيوم لأنه إنجاز لعلمائنا ومصدر فخر وطني"، مؤكدا أن "تخصيب اليورانيوم متوقف حاليا لأن المنشآت الإيرانية تعرضت لأضرار جسيمة".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250720/التلفزيون-الإيراني-إسطنبول-تستضيف-الجمعة-المقبلة-اجتماعا-بين-طهران-والترويكا-الأوروبية-1102858244.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم

‌‏وزير خارجية إيران: طهران لن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم

20:17 GMT 21.07.2025
© Getty Images / Sedat Suna وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
 وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Getty Images / Sedat Suna
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تخصيب اليورانيوم في إيران بالإنجاز للعلماء الإيرانيين.
وقال عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن "إيران لا يمكنها التخلي عن تخصيب اليورانيوم لأنه إنجاز لعلمائنا ومصدر فخر وطني"، مؤكدا أن "تخصيب اليورانيوم متوقف حاليا لأن المنشآت الإيرانية تعرضت لأضرار جسيمة".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
منشأة نووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
التلفزيون الإيراني: إسطنبول تستضيف الجمعة المقبلة اجتماعا بين طهران والترويكا الأوروبية
أمس, 23:45 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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